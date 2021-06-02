Chẳng cần mỹ phẩm đắt tiền, làn da vẫn hồng hào, mềm mịn như em bé nếu làm ngay 6 việc này khi vừa thức dậy

Ngoài việc chăm sóc da bên ngoài như sử dụng các sản phẩm dưỡng da thì làn da cũng ảnh hưởng bởi các yếu tố bên trong cơ thể. Dù bạn sử dụng mỹ phẩm đắt tiền, đưỡng da loại tốt nhất nhưng bạn có thói quen thức khuya và uống ít nước thì làn da cũng không thể khoẻ mạnh. Sau đây, sẽ là những việc vô cùng đơn giản mà bạn cần làm ngay mỗi sáng sau khi thức dậy để có một làn da khoẻ mạnh từ bên trong.

Các động tác này giúp kích hoạt, thư giãn và cân bằng các cơ bắp. Nó cũng giúp bạn cảm thấy khỏe khoắn, giảm thiểu sự đau mỏi cơ, đồng thời thúc đẩy sự tuần hoàn trong cơ thể, da dẻ từ đó cũng hồng hào, tươi tắn hơn.

Khi ngủ, bạn có thể nằm với nhiều tư thế (nằm sấp, co chân, nằm nghiêng…). Tất cả các tư thế này đều có thể khiến bạn bị mỏi, không thoải mái, thậm chí bạn còn có cảm giác đau người khi thức dậy. Vì vậy, sau khi thức dậy, việc bạn cần làm là kéo căng cơ thể với một vài động tác thể dục đơn giản như vặn mình, vươn vai…

Hít thở sâu

Tận dụng khoảng thời gian buổi sáng để bơm thêm oxy cho cơ thể là một thói quen cực kỳ tốt cho bạn. Đây là lúc không khí trong lành và ít bị ô nhiễm nhất. Do đó bạn nên hít thở sâu từ 3-5 lần sau khi thức dậy. Điều này giúp tăng oxy trong máu, làm da hồng hào và căng mịn hơn.

Tận dụng không khí trong lành buổi sáng, bạn hãy hít thở một hơi thật sâu để bắt đầu ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Uống ngay một ly nước muối ấm và loãng

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể sẽ mất đi lượng nước và lượng muối khoáng cần thiết. Vì vậy, lúc này cơ thể rất cần được bù lại bằng một cốc nước ấm có vài hạt muối. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho đường tiêu hóa của bạn được làm sạch nhanh chóng.

Uống một cốc nước ấm loãng ngay sau khi ngủ dậy để bù lại lượng nước và muối khoáng cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể làm theo công thức sau: Lấy 200ml nước ấm, thêm 1 thìa cafe mật ong, vài hạt muối và khuấy đều. Bạn hãy uống hết ngay khi nước còn ấm. Đây là một trong những cách giúp cân bằng lượng nước và khoáng trong cơ thể, làm sạch ruột sau khi ăn những thực phẩm khó tiêu, nhiều dầu mỡ.

Uống một ly nước chanh loãng pha mật ong

Nếu bạn không thích vị mặn của muối thì một sự lựa chọn khác cũng tuyệt vời không kém đó là nước chanh mật ong. Chanh là loại quả dễ tìm, có chứa vitamin C, vitamin B6, A, E cùng các vitamin cần thiết khác. Trong khi đó, mật ong có tính kháng khuẩn, bảo vệ đường ruột, chống oxy hóa cơ thể và không bao giờ làm bạn tăng cân như các loại đường hay chất tạo ngọt thông thường. Bộ đôi này tạo thành hỗn hợp chống lão hóa cực tốt, bảo vệ da khỏi các tác hại bên ngoài và bổ sung vitamin C từ bên trong.

Thời điểm thích hợp nhất để tự thưởng cho mình một cốc chanh mật ong là ngay khi vừa thức dậy và lúc bụng còn đang đói - Ảnh minh họa: Internet

Thức uống còn phù hợp với những bạn đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân. Bạn nên pha chanh mật ong với nước ấm và uống ngay sau khi pha để có hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý rằng, trong chanh có chứa axit nên bạn nhớ pha loãng với nước ấm nhé và chỉ cần 1 lát chanh nhỏ là đủ. Những người bị viêm dạ dày hoặc loét bao tử nặng nên cân nhắc trước khi dùng công thức này.

Mát xa mặt bằng nước ấm

Massage mặt vào mỗi buổi sáng sẽ giúp làn da của bạn khỏe mạnh và căng mịn hơn, đồng thời giúp bạn tỉnh táo hơn với tinh thần thoải mái và sảng khoái. Không quá cầu kì, những gì bạn cần là chuẩn bị 1 bát nước ấm, một chiếc khăn xô vải màn. Sau đó, nhúng khăn vào nước và nhẹ nhàng lau toàn bộ mặt.

Lưu ý: Bạn nên lau từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để hạn chế nếp nhăn xuất hiện. Sau khi lau mặt 5 phút, dùng nước lạnh rửa lại để lỗ chân lông se khít.

Lặp lại liệu trình này mỗi buổi sáng để da lúc nào cũng căng mịn, trẻ trung - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục

Một vài phút khởi động buổi sáng sẽ giúp sự trao đổi chất trong cơ thể "vận động" theo. Điều này kích thích sự sinh sản của collagen và elastin, trong đó collagen chính là tác nhân quan trọng duy trì độ căng mịn, bóng bẩy của làn da đẹp, elastin cải thiện độ dày của làn da, làn da càng dày, càng căng mịn thì nếp nhăn càng khó xuất hiện, da được dưỡng ẩm, được bảo vệ tốt hơn nhờ đó mà duy trì tuổi thanh xuân cho chị em phụ nữ một cách hiệu quả hơn.

Tập thể dục là biện pháp quan trọng giúp hệ cơ và da săn chắc, khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những việc đơn giản, không mất quá nhiều thời gian như thế này, bạn nên làm vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để có một làn da khoẻ mạnh. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng quên phải uống đủ nước và ngủ đủ giấc mỗi ngày nhé!