Chẳng cần kem chống nắng, thường xuyên dùng những thực phẩm này sẽ hạn chế tác hại của tia UV hiệu quả

Sống khỏe 12/06/2018 14:58

Cà chua, trà xanh, nghệ hay cá hồi... đều là những thực phẩm có khả năng hạn chế tác hại của tia cực tím (UV) đối với làn da vô cùng hiệu quả, các chị em sẽ hối hận nếu bỏ qua.

Ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến vấn đề biến đổi khí hậu diễn ra vô cùng phức tạp. Những năm gần đây, nắng nóng trở nên gay gắt và tác hại của tia UV cũng cao hơn nhiều lần.

Điều này khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là chị em phụ nữ vốn quan tâm đến làn da. Để đối phó với vấn đề này, nhiều nàng đã sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi những tác hại của tia UV.

Chẳng cần kem chống nắng, thường xuyên dùng những thực phẩm này sẽ hạn chế tác hại của tia UV hiệu quả - Ảnh 1
Một số loại thực phẩm quen thuộc có khả năng chống nắng vừa hiệu quả vừa an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều những sản phẩm này có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe vì chúng có chứa một số chất hóa học. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, có một số loại thực phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có khả năng chống nắng tuyệt vời.

Những thực phẩm hạn chế tác hại của tia UV

Nghệ

Hầu hết mọi người đều biết nghệ là một vị thuốc quý có công dụng phòng và chữa nhiều căn bệnh như cảm cúm, thậm chí ung thư. Tuy nhiên, ít ai biết đến tác dụng chống tia UV của loại gia vị rẻ tiền này.

Chẳng cần kem chống nắng, thường xuyên dùng những thực phẩm này sẽ hạn chế tác hại của tia UV hiệu quả - Ảnh 2
Nghệ có tác dụng chống tác hại của tia UV vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Oxford (Anh), hàm lượng curcumin cao của nghệ có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời vừa hiệu quả vừa an toàn.

Thường xuyên cho loại gia vị này vào các món ăn hàng ngày không chỉ giúp bạn ngon miệng hơn, sức khỏe được cải thiện mà còn giúp chống nắng vào những ngày hè.

Trà xanh

Trà xanh có chứa polyphenol, một chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và các tia UV có hại.

Uống một tách trà xanh mỗi sáng sẽ có tác dụng chống lại lão hóa, tăng cường bảo vệ da một cách tự nhiên. Ngoài ra, theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, những phụ nữ có thói quen uống trà hàng ngày có thể giảm được 1/3 tổn thương da do ánh nắng mặt trời gây ra như da thô ráp, nhăn nheo hoặc oxy hóa.

Cà chua

Cà chua chín chứa hàm lượng lycopene dồi dào. Đây là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời.

Chẳng cần kem chống nắng, thường xuyên dùng những thực phẩm này sẽ hạn chế tác hại của tia UV hiệu quả - Ảnh 3
Thường xuyên dùng cà chua sẽ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung cà chua vào chế độ ăn hàng ngày sẽ bảo vệ làn da khỏi tia UV hữu hiệu hơn cả các loại kem chống nắng. Theo các chuyên gia, các chị em nên dùng cà chua đã nấu chín thay vì ăn sống, bởi nhiệt độ cao sẽ giúp giải phóng lycopene tốt hơn.

Cá hồi

Axit béo omega được chứng minh có thể giúp làn da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Chất này có nhiều trong các loại cá, nhất là cá hồi. Vì vậy, chị em đừng quên bổ sung loại cá này vào thực đơn hàng ngày để có làn da khỏe đẹp và không bị rám nắng.

Ớt chuông đỏ

Các bác sĩ da liễu tại Mỹ khuyên các nàng nên dùng từ 2 - 3 trái ớt chuông đỏ mỗi ngày để cung cấp đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể. Loại vitamin này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn có tác dụng thúc đẩy sản xuất collagen, ngăn chặn sự hình thành hắc tố khi phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Chẳng cần kem chống nắng, thường xuyên dùng những thực phẩm này sẽ hạn chế tác hại của tia UV hiệu quả - Ảnh 4
Ớt chuông có khả năng chống tia UV rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên dùng những thực phẩm quen thuộc ở trên, các nàng sẽ hạn chế được những tác hại của tia UV đối với làn da hiệu quả và an toàn. 

 

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