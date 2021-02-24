Cặp vợ chồng bị đề nghị 'thay đầu gối' vì '10 năm kiên trì đi bộ 10.000 bước/ngày', bác sĩ lưu ý 3 điều quan trọng

Một cặp vợ chồng trung niên kiên trì thực hiện chế độ đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, 10 năm sau tình trạng sức khỏe của họ khiến nhiều người sửng sốt.

Luyện tập thể dục thể thao giúp cơ thể dẻo dai, tăng cường sức đề kháng. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một phương pháp luyện tập và cường độ thích hợp để đạt được hiệu quả tốt nhất. Những người trung niên và cao tuổi thường lựa chọn một số phương pháp có tốc độ chậm như: Đi bộ, nhảy cặp ở công viên, tập yoga hoặc luyện Thái Cực Quyền… Một cặp vợ chồng trung niên đã lựa chọn hình thức đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, 10 năm sau tình trạng sức khỏe của họ sẽ như thế nào?.

Đi bộ được nhiều người cho là phương pháp luyện tập rất tốt cho sức khỏe Theo Sohu, có một cặp vợ chồng tuổi đã cao, họ đến bệnh viện khám sức khỏe tổng quát, kết quả cho thấy đường huyết của cả hai tương đối cao. Từ đó hai người chú ý hơn đến việc giữ gìn sức khỏe và lượng đường trong máu. Ngoài chế độ ăn kiêng, đôi vợ chồng trung niên này bắt đầu đi bộ vì họ nghe nói rằng đi bộ có thể làm giảm lượng đường trong máu.

Hai người kiên trì đi bộ 10.000 bước mỗi ngày trong vòng 10 năm. Sau 10 năm, điều đáng mừng là lượng đường trong máu của hai vợ chồng đã giảm đáng kể, vậy nhưng gần đây khớp gối của cả hai có biểu hiện khó chịu rõ rệt, chỉ cần cử động nhẹ là xung quanh khớp gối bị đau nhức, sưng đỏ. Hai vợ chồng lo lắng nên vội vàng đến bệnh viện khám, hai người chết lặng khi bác sĩ đề nghị thay đầu gối vì đầu gối của cả hai bị tổn thương rất nặng. Đi bộ suốt 10 năm nhưng cuối cùng đầu gối lại bị tổn thương nặng nề là điều không ai có thể ngờ tới. Đúng là đi bộ có nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người nhưng đi bộ không phải là chuyện đơn giản với những người có tuổi. Nếu như không luyện tập đúng cách, phương pháp này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người trung niên và cao tuổi.



Hai vợ chồng kiên trì đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, sau 10 năm đầu gối của cả hai cũng bị tổn thương nặng nề Để đạt được hiệu quả cao nhờ phương pháp đi bộ, người trung niên và người cao tuổi cần lưu ý những điều dưới đây: Chú ý đến thời gian đi bộ Kiểm soát thời gian đi bộ là điều rất quan trọng, bạn có thể đi bộ trong vòng 30 phút sau bữa tối. Lúc này thức ăn trong dạ dày ở trạng thái tiêu hóa, đi bộ có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình tiêu hóa thức ăn. Người cao tuổi dễ gặp vấn đề xương khớp nếu đi bộ quá nhiều Kiểm soát số bước đi bộ Nhiều người đã hiểu sai rằng càng đi bộ nhiều thì hiệu quả đạt được càng cao. Thực ra không phải như vậy, đặc biệt với những người trung niên và cao tuổi. Khi về già chức năng trao đổi chất của cơ thể sẽ suy giảm, thể lực không thể so với khi còn trẻ nên dễ gặp các vấn đề về xương khớp. Canxi mất đi nhiều có thể gây loãng xương, độ dẻo dai của xương khớp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nếu vận động quá sức trong thời gian dài sẽ khiến xương khớp bị tổn thương. Khi đi bộ nên kiểm soát số bước đi khoảng 6.000 bước, nếu thấy mệt thì nên dừng lại nghỉ ngơi kịp thời. Chọn giày phù hợp Việc đi bộ chủ yếu phụ thuộc vào đôi chân nên việc chuẩn bị một đôi dày thể thao phù hợp cũng vô cùng quan trọng, nhưng nhiều người lại không để ý đến khía cạnh này. Một đôi giày thể thao phù hợp giúp máu lưu thông tốt hơn ở bàn chân, hiệu quả tập luyện đạt được sẽ cao hơn.

Nụ hôn ở cổ gây tử vong: Bác sĩ cảnh báo 2 nguyên nhân bất ngờ khiến 'vết cắn yêu' trở thành 'điểm chết' Khi yêu nhau các cặp đôi thường đóng dấu chủ quyền bằng một dấu hôn ở cổ, vậy nhưng nếu không cẩn thận ‘vết cắn yêu’ này có thể lại là nguyên nhân gây tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-vo-chong-bi-de-nghi-thay-dau-goi-vi-10-nam-kien-tri-di-bo-10000-buoc-ngay-bac-si-luu-y-3-dieu-quan-trong-396746.html