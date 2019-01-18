Tuy nhiên, không ít trường hợp chẳng những chưa diệt được côn trùng thì con người đã bị ngộ độc thuốc xịt muỗi . Trước nguy cơ phun thuốc diệt muỗi thì gây hại cho cả con người, nhưng nếu không phun thì cũng phải đối mặt với khả năng môi trường sống ẩm thấp ô nhiễm, dễ lây bệnh truyền nhiễm, các gia đình cần nắm rõ cách sơ cứu khẩn cấp nếu chẳng may bị ngộ độc thuốc xịt muỗi.

Thời tiết ẩm thấp, mưa nhiều là điều kiện thích hợp để các loại muỗi, gián, côn trùng sinh sôi nảy nở nhanh gây khó chịu cho con người. Bởi vậy, thời điểm này, nhiều người dân thường tìm đến các loại thuốc xịt côn trùng hoặc được phun thuốc diệt muỗi tại địa bàn dân cư.

Nguy cơ ngộ độc từ thuốc xịt muỗi

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thuốc xịt muỗi, tuy nhiên có thể sẽ có nhiều loại chứa các hóa chất cực độc đối với sức khỏe con người và động vật trong gia đình. Ngay cả các loại thuốc đang được Bộ Y tế công nhận cũng vẫn là các loại hóa chất không an toàn với con người nếu chẳng may tiếp xúc.

Các chất độc hại từ thuốc xịt muỗi khi ngấm qua da sẽ đi trực tiếp đến các hệ thống thần kinh trung ương mà không qua gan để lọc. Do đó, chúng sẽ trực tiếp gây hại cho người bị ngộ độc. Biểu hiện thấy rõ nhất là người ngộ độc sẽ yếu hẳn đi và cảm thấy khó chịu, nôn nao trong người.

Ngoài ra, các hóa chất từ thuốc xịt muỗi nếu không may dính vào mắt sẽ bị niêm mạc mắt hấp thụ rất nhanh vào trong, gây nguy hiểm cho con người nếu không sơ cứu kịp thời. Cũng không ít trường hợp vô tình hít phải thuốc xịt muỗi mà bị ngộ độc phải tới bệnh viện cấp cứu.

Các loại hóa chất diệt muỗi rất có hại đối với sức khỏe con người và động vật nếu chẳng may tiếp xúc

Thuốc xịt muỗi tuyệt đối không được để gần đồ ăn, nguồn nước uống hay để cho dính vào chăn ga, quần áo vì đó là những đường trực tiếp gây ngộ độc cho con người nếu tiếp xúc. Chính bởi tính chất nguy hiểm của các loại thuốc diệt côn trùng mà khi phun thuốc xịt muỗi, nên lưu ý bảo hộ cẩn thận bởi khẩu trang, kính mắt, găng tay và rời xa khu vực phun thuốc để tránh bị ngộ độc.

Cách sơ cứu khẩn cấp khi bị ngộ độc thuốc xịt muỗi

Khi không may bị thuốc xịt muỗi dính vào mắt, cần lập tức rửa mắt thật nhiều lần với nước sạch để loại bỏ hóa chất khỏi mắt. Nếu sau khoảng 15 phút vẫn thấy mắt khó chịu và nóng rát, nên lập tức tới các cơ sở y tế gần nhất, đem theo nhãn và mẫu sản phẩm thuốc diệt muỗi để các nhân viên y tế có cách xử lý chuẩn xác nhất.

Nếu thuốc diệt muỗi không may dính vào da hay quần áo, nên cởi bỏ quần áo, giày dép có dính thuốc xịt muỗi, rửa sạch da với xà bông và xả da dưới vòi nước sạch liên tục để làm trôi đi chất độc trên da. Quần áo dính phải thuốc xịt muỗi nên giặt sạch sẽ nhiều lần trước khi sử dụng lại.

Khi bị ngộ độc thuốc diệt muỗi, cần lập tức sơ cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất

Đối với những người vô tình hít phải thuốc xịt muỗi, cần đưa họ đến nơi thoáng mát rồi gọi cấp cứu ngay. Còn đối với những trường hợp nuốt phải hóa chất xịt muỗi thì cần súc miệng nhiều lần với nước, sau đó cần tới ngay các cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc xử lý.

Bệnh nhân ngộ độc hóa chất từ thuốc xịt muỗi sau khi sơ cứu nhanh tại nhà cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Khi đi nên biết thông tin về tê hóa chất, nắm rõ chi tiết thời gian bị ngộ độc, đường tiếp xúc và lý do để nhân viên y tế có biện pháp cũng như phương hướng để xử lý hiệu quả nhất.