Cách trị chấy nhanh và hiệu quả nhất giúp loại bỏ 100% chấy mà chưa chắc bạn biết

Tuy loài ký sinh trùng này không có cánh nhưng nó lại dễ dàng lây lan khi tiếp xúc giữa vật này và vật khác. Nó thường trú ẩn ở trên lông, tóc của con người và động vật. Nếu như gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển nhanh gây ảnh hưởng đến cơ thể. Đó chính là loài chấy rận sinh sống trên tóc, da đầu của con người, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Nếu như bạn muốn loại bỏ tận gốc nó thì cần biết cách trị chấy nhanh và hiệu quả nhất . Đừng lo lắng vì bài viết này sẽ giúp ích được nhiều cho bạn.

Bị chấy kí sinh trên da đầu không phải là trường hợp nguy hiểm hay gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể nhưng nó lại gây khó chịu và bị nhiễm trùng, tổn thương trên da đầu. Nếu như bé nhà bạn bị thì sẽ dễ bị bạn bè xa lánh và tác động xấu đến tinh thần. Như vậy, chính điều này mà bạn nên tìm ra biện pháp khắc phục nhanh nhất nếu có thể.

Ngoài việc gội đầu thường xuyên, chải đầu bằng lược mau, bắt chấy rận theo phương pháp thủ công ra thì bạn còn cần kết hợp thêm những cách khác để điều trị chấy hiệu quả hơn. Ví dụ như dùng thuốc đặc trị hay sử dụng thực phẩm thiên nhiên. Sau đây là một vài gợi ý cho bạn tham khảo và có thể tự áp dụng cho trẻ nhỏ và cả người lớn.

Cách trị chấy nhanh và hiệu quả với giấm

Giấm được lên men tự nhiên, nó chứa nhiều axit amin giúp làm sạch bề mặt, loại bỏ vi khuẩn và kí sinh trùng gây hại. Giấm có mặt ở hầu khắp các gia đình và với giá thành rẻ nên bạn hãy yên tâm dùng sản phẩm này để điều trị chấy rận trên da đầu nhé.

Chỉ cần đổ nửa chén giấm vào một chậu nước ấm và thêm 1 – 2 muỗng muối rồi khuấy đều. Dùng nước này để gội đầu, massage khoảng 5 phút rồi sau đó dội sạch lại với nước sạch. Sau đó, hãy thoa một lớp dầu dừa hay dầu dưỡng tóc lên để đảm bảo rằng mái tóc của bạn không bị khô xơ.

Trị chấy rận hiệu quả nhất với hành tây

Cách này tuy lạ nhưng lại mang đến cho bạn công hiệu bất ngờ sau một thời gian ngắn áp dụng. Trong hành tây chứa nhiều loại khoáng chất và axit lactic giúp kháng viêm, chống nấm cũng như dễ dàng triệt tận gốc khuẩn hại và kí sinh trùng như chấy rận. Hành tây tuy có mùi hơi nồng và khó chịu nhưng nếu biết sử dụng thì nó chính là cách trị chấy nhanh và hiệu quả nhất mà bạn nên chú ý đến.

- Hành tây bóc vỏ, rửa sach rồi ép lấy nước cốt.

- Thoa nước ép này đều lên da đầu kết hợp xoa bóp nhẹ nhàng trong 2 phút.

- Dùng mũ tắm trùm kín tóc lại, giữ yên trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.

- Sau đó gội lại với dầu gội dịu nhẹ cho sạch với nước ấm và chải tóc bằng lược mau sau đó để loại bỏ chấy rận tốt hơn.

Cách trị chấy nhanh và hiệu quả bằng dầu oliu

Các loại tinh dầu, đặc biệt là dầu oliu là thực phẩm tự nhiên được đánh giá cao trong việc chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe Không những vậy, nó còn là sản phẩm được các mẹ lựa chọn để điều trị chấy tận gốc và trong thực tế đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Dùng dầu oliu thoa đều từ chân đến ngọn tóc và xoa bóp nhẹ nhàng khoảng 2 – 3 phút. Lấy khăn hoặc mũ tắm trùm kín lại và giữ lại qua sáng hôm sau rồi gội sạch lại bằng nước ấm. Làm thế sẽ giúp giết chết con chấy và loại bỏ trứng chấy hiệu quả.

Ngoài một vài gợi ý cho cách điều trị chấy hiệu quả và nhanh chóng nhất này, bạn còn khá nhiều sự lựa chọn khác như với chanh, muối, tinh dầu trà, giấm táo, rượu trắng... Kết hợp với dùng máy sấy tóc cũng có thể giết chết trứng chấy, giảm sự lây lan khá tốt mà bạn nên dùng. Chúc bạn áp dụng thành công!