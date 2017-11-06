Cách trị chấy bằng dầu dừa khiến loại ký sinh trùng này “bỏ nhà ra đi mà không dám về”

Hơn nữa, chu kỳ sản sinh của chấy rất nhanh nên dễ bị tái nhiễm. Vì vậy, việc điều trị gặp khá nhiều khó khăn. Nếu điều trị không đồng loạt với mọi thành viên thì chấy vẫn có cơ hội phát triển và không bao giờ bị tiêu diệt.

Chấy là một loại ký sinh trùng nhỏ, không có cánh, dài khoảng 3mm, sống chủ yếu ở trên da đầu. Chúng hút máu con người để “sống qua ngày”, gây ngứa da đầu. Chấy đẻ mỗi lần khoảng 10 trứng, nên tốc độ lây lan của chúng rất nhanh. Thông thường, những người sống chung trong nhà, bạn bè học cùng lớp thường xuyên tiếp xúc với nhau có nguy cơ bị lây lan cao nhất.

Chính vì thế, để không tạo điều kiện cho loại ký sinh này phát triển, bạn hãy áp dụng ngay cách trị chấy bằng dầu dừa càng sớm càng tốt và đồng thời phải tiêu diệt đồng loạt.

Trong số các cách trị chấy từ thiên nhiên thì cách trị chấy bằng dầu dừa được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. Bởi vì dầu dừa có lượng chất nhờn dồi dào. Bản chất của lượng chất nhờn này là ngăn ngừa không cho phép chấy rận làm tổ trên đầu. Nếu trứng chấy đã đẻ và bám vào tóc thì dầu dừa sẽ chấm dứt vòng đời của chấy.

Bên cạnh đó hàm lượng axit Lauric trong dầu dừa khá cao, có khả năng diệt nấm và loại bỏ vi khuẩn gây hại cho da đầu một cách hiệu quả. Lượng axit này nhanh chóng thấm nhanh vào chân tóc và “bóp chết” chấy rận không cho chúng phát triển. Vì thế, nếu bạn sử dụng dầu dừa thường xuyên, trứng chấy và chấy sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, trả lại tóc đẹp, da đầu sạch, giúp bạn “tạm biệt” với cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn thực hiện cách trị chấy bằng dầu dừa hiệu quả

Bạn hãy thực hiện cách trị chấy bằng dầu dừa theo đúng hướng dẫn sau đây để tiêu diệt loại ký sinh trùng này nhé!

Nguyên liệu cần có:

Dầu dừa: 3 thìa dầu dừa.

Muối: 1 thìa muối.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều muối và dầu dừa thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Gội đầu sạch sẽ cho bé và bạn (nếu bạn bị lây chấy từ bé).

Bước 3: Khi tóc đang còn ẩm, bạn hãy chia tóc ra làm hai, sau đó thoa đều hỗn hợp dầu dừa lên tóc. Tốt nhất, bạn hãy lấy lược chải đều hỗn hợp lên tóc.

Bước 4: Dùng chiếc khăn bông to chùm kín quanh đầu và ủ khoảng 30 phút.

Bước 5: Gội sạch đầu bằng nước mát và dầu gội như bình thường.

Chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn trên, chỉ sau khoảng vài lần áp dụng, bạn sẽ thấy chấy bỏ đi hết và không còn “làm phiền” bạn nữa.

Lưu ý: