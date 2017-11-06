Cách trị chấy bằng dầu dừa khiến loại ký sinh trùng này “bỏ nhà ra đi mà không dám về”

Sống khỏe 06/11/2017 09:09

Cách trị chấy bằng dầu dừa là một trong những phương pháp vô cùng an toàn cho bạn. Không những mang lại công dụng tốt, đuổi chấy ra khỏi “nhà” trong thời gian sớm nhất mà còn đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí chữa trị.

Chấy là một loại ký sinh trùng nhỏ, không có cánh, dài khoảng 3mm, sống chủ yếu ở trên da đầu. Chúng hút máu con người để “sống qua ngày”, gây ngứa da đầu. Chấy đẻ mỗi lần khoảng 10 trứng, nên tốc độ lây lan của chúng rất nhanh. Thông thường, những người sống chung trong nhà, bạn bè học cùng lớp thường xuyên tiếp xúc với nhau có nguy cơ bị lây lan cao nhất.

Hơn nữa, chu kỳ sản sinh của chấy rất nhanh nên dễ bị tái nhiễm. Vì vậy, việc điều trị gặp khá nhiều khó khăn. Nếu điều trị không đồng loạt với mọi thành viên thì chấy vẫn có cơ hội phát triển và không bao giờ bị tiêu diệt.

Chính vì thế, để không tạo điều kiện cho loại ký sinh này phát triển, bạn hãy áp dụng ngay cách trị chấy bằng dầu dừa càng sớm càng tốt và đồng thời phải tiêu diệt đồng loạt.

Cách trị chấy bằng dầu dừa mang lại hiệu quả cao cho bạn

 

Cách trị chấy bằng dầu dừa mang lại hiệu quả cao cho bạn
Cách trị chấy bằng dầu dừa mang lại hiệu quả cao cho bạn. Ảnh internet

Trong số các cách trị chấy từ thiên nhiên thì cách trị chấy bằng dầu dừa được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. Bởi vì dầu dừa có lượng chất nhờn dồi dào. Bản chất của lượng chất nhờn này là ngăn ngừa không cho phép chấy rận làm tổ trên đầu. Nếu trứng chấy đã đẻ và bám vào tóc thì dầu dừa sẽ chấm dứt vòng đời của chấy.

Bên cạnh đó hàm lượng axit Lauric trong dầu dừa khá cao, có khả năng diệt nấm và loại bỏ vi khuẩn gây hại cho da đầu một cách hiệu quả. Lượng axit này nhanh chóng thấm nhanh vào chân tóc và “bóp chết” chấy rận không cho chúng phát triển. Vì thế, nếu bạn sử dụng dầu dừa thường xuyên, trứng chấy và chấy sẽ bị loại bỏ nhanh chóng, trả lại tóc đẹp, da đầu sạch, giúp bạn “tạm biệt” với cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn thực hiện cách trị chấy bằng dầu dừa hiệu quả

Bạn hãy thực hiện cách trị chấy bằng dầu dừa theo đúng hướng dẫn sau đây để tiêu diệt loại ký sinh trùng này nhé!

Dùng lược chải đều hỗn hợp từ dầu dừa để tiêu diệt chấy hiệu quả
Dùng lược chải đều hỗn hợp từ dầu dừa để tiêu diệt chấy hiệu quả. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Dầu dừa: 3 thìa dầu dừa.
  • Muối: 1 thìa muối.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều muối và dầu dừa thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Gội đầu sạch sẽ cho bé và bạn (nếu bạn bị lây chấy từ bé).

Bước 3: Khi tóc đang còn ẩm, bạn hãy chia tóc ra làm hai, sau đó thoa đều hỗn hợp dầu dừa lên tóc. Tốt nhất, bạn hãy lấy lược chải đều hỗn hợp lên tóc.

Bước 4: Dùng chiếc khăn bông to chùm kín quanh đầu và ủ khoảng 30 phút.

Bước 5: Gội sạch đầu bằng nước mát và dầu gội như bình thường.

Chỉ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn trên, chỉ sau khoảng vài lần áp dụng, bạn sẽ thấy chấy bỏ đi hết và không còn “làm phiền” bạn nữa.

Kiên trì thực hiện cách trị chấy từ dầu dừa sau một thời gian ngắn chấy sẽ bị tiêu diệu hiệu quả.
Kiên trì thực hiện cách trị chấy từ dầu dừa sau một thời gian ngắn chấy sẽ bị tiêu diệu hiệu quả. Ảnh internet

Lưu ý:

  • Khi thực hiện cách trị chấy bằng dầu dừa để tiêu diệt loại ký sinh này, thì song song bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ giường, gối, đệm, quần áo, phụ kiện, đồ chơi… của bé và các đồ dùng cá nhân của mình để tránh chấy còn sót lại.
  • Hơn nữa, bạn cầm tìm ra nguyên nhân trực tiếp khiến mình và bé có chấy, để tiêu diệt chúng hiệu quả. Như vậy, bạn mới có thể tiêu diệt chấy tận gốc, hạn chế bị tái nhiễm trở lại.
  • Đặc biệt, đối với trẻ, da đầu còn non yếu, bạn hạn chế sử dụng các chất tẩy hoặc dầu gội đầu có thành phần hóa học cao cũng là nguyên nhân khiến chấy xuất hiện.
  • Cần hong tóc khô mới được đi ngủ. Nếu để tóc ướt đi ngủ, da đầu luôn ẩm, tạo môi trường thuận lợi cho chấy xâm nhập và lây lan. 

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