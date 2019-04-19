Cách đi ngoài ngay lập tức cho người bị táo bón

Làm sao để đi ngoài ngay lập tức khi bị táo bón, tránh được những hệ lụy nguy hiểm như bệnh trĩ, nặng hơn dẫn đến ung thư đường ruột thì bạn đừng nên bỏ qua một số giải pháp sau đây.

Chứng táo bón khiến người bệnh có thể bị đầy hơi, khó chịu, đau ở vùng bụng, hay đánh rắm, buồn nôn, tâm trạng kém, cảm giác mệt mỏi… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Để cải thiện được tình trạng này, người bệnh cần tự cải thiện chế độ ăn uống, sinh hoạt của mình. Hãy tăng cường hấp thụ chất xơ, cung cấp nước cũng như các lợi khuẩn probiotic cho cơ thể. Bên cạnh đó, hãy kết hợp thực hiện những mẹo nhỏ sau đây để có thể nhanh chóng đi ngoài ngay lập tức. Uống nước nóng để kích thích hệ tiêu hóa Khi bị táo bón người bệnh sẽ gặp phải tình trạng khó đi đại tiện do phân trở nên rắn. Nên khi đi đại tiện người bệnh cảm thấy rất khó khăn, mất nhiều thời gian, thường phải rặn nhiều, đau và có thể chảy máu. Để giải quyết tình trạng này, bạn hãy kích thích hệ tiêu hóa bằng cách uống nước nóng, giúp khởi động quá trình nhu động trong cơ thể, thúc đẩy các múi cơ trong phần ruột, nhanh chóng đẩy các chất thải về phía trực tràng. Chính vì vậy, để có thể đi ngoài ngay lập tức, bạn nên thử uống những loại thức uống nóng khoảng 30 phút trước khi vào nhà vệ sinh. Đây là khoảng thời gian cần có để thức uống có thể kích thích hệ tiêu hóa.

Uống nước nóng để kích thích hệ tiêu khi đi ngoài Ngoài ra, những người bị táo bón chủ yếu là do không uống đủ nước trong ngày. Khi uống không đủ nước sẽ dẫn đến giảm tỷ lệ nước trong thành phần của phân và gây táo bón. Bởi trong thành phần của phân chứa khoảng 75 - 78% nước. Nếu tỷ lệ nước trong phân giảm xuống còn 50%, khối phân sẽ gặp khó khăn khi di chuyển theo ruột già, còn tỷ lệ nước trong phân xuống còn 20% thì khối phân hoàn toàn bị tắc. Do đó, để có thể đi ngoài ngay lập tức thì trong quá trình ăn uống hàng ngày bạn cần bổ sung khoảng 1,5 - 2 lít cho cơ thể bao gồm canh và nước uống ở các dạng khác nhau như: nước lọc, nước ép hoa quả, nước chè…

Thay đổi tư thế ngồi khi đi vệ sinh Thay đổi tư thế khi đi ngoài Một trong những cách đi ngoài ngay lập tức vô cùng hiệu quả cho người bị táo bón đó là hãy thay đổi tư thế khi đi vệ sinh. Bởi khi ngồi ở tư thế thông thường phần cơ thắt hậu môn - một loại cơ kiểm soát và kiềm chế các chất thải bằng cách tạo ra một nút thắt ở giữa trực tràng và đại tràng chỉ được thả lỏng một phần. Nhưng nếu bạn đổi sang tư thế ngồi xổm thì sẽ khác, phần cơ này sẽ hoàn toàn được thả lỏng, giúp phần chất thải trong cơ thể đào thải ra ngoài dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hiện nay đa số bồn cầu đều được thiết kế không phù hợp cho việc ngồi xổm. Nên khi ngồi lên bồn cầu bạn hãy đặt chân lên chiếc ghế nhỏ cao khoảng 20cm giúp nâng cao đầu gối lên vị trí cần thiết, quá trình thải phân cũng diễn ra dễ dàng hơn. Massage vùng đáy chậu để thư giãn Để việc đi ngoài dễ dàng, bạn hãy áp dụng kỹ thuật massage vùng đáy chậu. Đây là vùng nằm giữa hậu môn và cơ quan sinh dục. Theo các nhà khoa học việc tạo áp lực lên vùng đáy chậu sẽ giúp những bộ phận ở khu vực này được thư giãn, từ đó giúp bạn đi vệ sinh nhanh chóng. Khi massage vùng đáy chậu sẽ có tác dụng phá vỡ phân cứng, nới lỏng các cơ và kích thích các dây thần kinh chịu trách nhiệm về hoạt động của ruột, thả lỏng sàn xương chậu để bạn có thể đi vệ sinh dễ dàng hơn. Massage vùng đáy chậu để dễ đi vệ sinh hơn Bên cạnh đó, bạn cũng nên tạo cho mình thói quen đi vệ sinh đúng giờ, giúp nhu động ruột tạo nên phản xạ thúc đẩy việc thải phân ra ngoài ngay lập tức mà không cần phải rặn nhiều, vừa thoải mái vừa ngăn ngừa được biến chứng nguy hiểm của táo bón gây ra. Với những cách đi ngoài ngay lập tức ở trên sẽ giúp bạn trị táo bón hiệu quả. Song bạn vẫn cần kết hợp với một chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học thì tình trạng táo bón mới không thể quay trở lại “làm phiền” đến cuộc sống của bạn.

Cách chữa đau bụng đi ngoài thế nào cho hiệu quả? Đau bụng là nỗi phiền toái của không ít người, đôi khi vì một số lý do ăn uống hay bệnh lý khiến chúng ta phải chịu đựng chúng. Vậy có cách chữa đau bụng đi ngoài như thế nào để có thể chấm dứt được sự phiền toái này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-di-ngoai-ngay-lap-tuc-cho-nguoi-bi-tao-bon-322033.html