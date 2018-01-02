Cách chữa rụng tóc bằng phương pháp dân gian an toàn, hiệu quả ngay sau lần dùng đầu tiên

Những phụ nữ đang mang thai, những người đang dùng thuốc chữa bệnh tăng huyết áp, tiểu đường thì tóc thường bị rụng nhiều hơn. Ngoài ra, một số việc làm thông thường như tết tóc, búi tóc quá chặt làm căng chân tóc nhiều lần khiến tóc dễ bị rụng. Thậm chí việc gội đầu nhiều lần trong ngày, sấy tóc, để tóc ướt đi ngủ hoặc phơi nắng cũng làm gia tăng tổn thương tóc. Bên cạnh đó, nhiều chị em thường không che tóc khi đi ra ngoài trời nắng khiến tóc càng dễ rụng hơn.

Tình trạng rụng tóc luôn là nỗi ám ảnh đối với phụ nữ, khiến chị em thiếu tự tin trong giao tiếp. Họ luôn băn khoăn, đau đầu tìm mọi cách khắc phục để có mái tóc dài, dày và đẹp hơn. Hãy tham khảo những cách chữa rụng tóc dân gian này để giải quyết vấn đề đó, giúp mái tóc ngày càng suôn mượt.

Cỏ nhọ nồi còn được gọi là cỏ mực có vị ngọt, tính mát có tác dụng làm đẹp da, trị mụn, thanh nhiệt giải độc, trị rụng tóc, tóc bạc sớm... Bài thuốc dân gian từ cỏ nhọ nồi áp dụng cho tình trạng tóc rụng thành từng mảng lớn.

Cách thực hiện:

- Cỏ nhọ nồi tươi 100g

- Gừng tươi 100g

Giã nát cỏ nhọ nồi và gừng rồi trộn thêm một chút mật ong và thoa lên nơi tóc rụng. Nên thực hiện mỗi ngày 3 lần, bạn sẽ thấy được kết quả vô cùng bất ngờ trong 10 ngày. Những chỗ bị rụng sẽ nhanh chóng hồi phục và mọc tóc trở lại.

Chữa rụng tóc bằng hành tây

Cách chữa rụng tóc bằng hành tây khá hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa rụng tóc dân gian với hành tây vô cùng đơn giản và dễ làm. Hành tây là nguyên liệu dễ kiếm nên bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Giã nát một lượng hành tây vừa phải rồi làm mặt nạ đắp lên phần tóc bị rụng để cải thiện tình trạng khô da đầu, gãy, rụng tóc.

Đồng thời, bạn cũng có thể lọc lấy nước cốt hành tây để xoa lên tóc và ủ tóc bằng khăn nóng, sau đó gội sạch bằng nước. Ủ tóc bằng hành tây 20 đến 30 phút 3-4 lần/tuần để có kết quả như mong đợi.

Dùng tỏi và mật ong

Tỏi có nhiều vitamin và chất chống oxy hóa kết hợp với mật ong dưỡng ẩm giúp tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng.

Cách thực hiện: Lấy 1 lượng tỏi vừa đủ giã nát trộn với mật ong. Thoa hỗn hợp lên tóc và mát xa nhẹ nhàng từ 20 – 30 phút sau đó gội lại bằng nước ấm. Duy trì cách làm này trong 2 tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi bất ngờ.

Với những cách chữa rụng tóc bằng phương pháp dân gian này, chị em sẽ không còn phải lo lắng nữa.