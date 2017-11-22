Cách chữa bong gân hiệu quả đảm bảo hết đau và sưng tấy chỉ sau 2 ngày

Sống khỏe 22/11/2017 15:24

Giảm đau nhức, sưng tấy và tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của bạn, với cách chữa bong gân hiệu quả này sẽ mang lại kết quả ngoài cả sự mong đợi.

Vị trí các khớp xương rất dễ bị bong gân, trật khớp. Do đó, để đảm bảo tránh được những hệ quả đáng tiếc mà nó gây ra, bạn cần tìm ra cách chữa bong gân hiệu quả nhất. Không chỉ là các bài thuốc mà đến mẹo cơ bản trong việc sơ cứu và điều trị tại chỗ sẽ giúp bạn nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường, không đau nhức khi bị bong gân. Bài viết này sẽ hỗ trợ kiến thức cần thiết để trị bong gân sao cho tốt nhất. Bạn hãy tham khảo xem sao nhé.

 

Bong gân thường gặp ở cổ tay, cổ chân, ngón tay, khớp gối..., đây là những vị trí thường dễ bị tác động nhất. Do chơi thể thao hay trượt té, va chạm mạnh khiến cho dây chằng ở các khớp xương bị ảnh hưởng, có thể bị kéo giãn quá mức và cũng có thể bị đứt gãy. Tùy vào từng mức độ nặng nhẹ khác nhau mà bong gân khiến cho bạn cảm thấy đau nhức, sưng tấy và bầm tím.

 

Nếu như tình trạng bong gân nhẹ, đây là sự tác động làm dây chằng các bi kéo giãn quá mức gây đau đớn. Còn nếu nặng hơn thì dây chằng đã bị đứt gãy một phần hay hoàn toàn. Lúc này bạn cần đến thăm khắm bác sĩ để kịp thời điều trị. Còn với trường hợp nhẹ thì bạn có thể tiến hành các biện pháp cơ bản này nhé:

 

Dùng đá chườm chân giúp trị bong gân hiệu quả
Dùng đá chườm chân giúp trị bong gân hiệu quả (Ảnh: Internet)

- Chườm đá lạnh hoặc dùng bình xịt ethyl clorua để tê liệt bị vị trí bị bong gân. Cách này sẽ giúp giảm đau tạm thời cũng như tiêu sưng hiệu quả.

 

- Cố định vết bị bong gân, tránh vận động mạnh để đảm bảo tình trạng bong gân không diễn biến tệ hơn. Bạn hãy găng bó hoặc dùng nẹp để sở dụng nhé. Mẹo chữa bong gân này  hỗ trợ nhiều trong quá trình điều trị của bạn.

 

- Chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng là giải pháp an toàn và hiệu quả giúp điêu trị bong gân chân, tay từ bên trong. Thực đơn này bạn có thể tham khảo chuyên gia để tìm ra loại thực phẩm tốt nhất.

Cách điều trị bong gân hiệu quả nhất

Sau khi áp dụng các biện pháp sơ cứu ban đầu, để nhanh chong khôi phục lại trạng thái bình thường, bạn nên kết hợp với các công thức điều trị như thế này.

 

Công thức 1: Củ nghệ vàng tươi đem thái thành những lát mỏng và trộn chung với rượu. Đem hỗn hợp này tao sơ trên chảo. Đến khi nó nóng lên thì hãy dùng hỗn hợp này dáp lên vùng da bị bong gân như ở khớp tay hay chân. Gữ khoảng 2 – 3 tiếng rồi rửa sạch lại với nước ấm.

 

Kết hợp tam thất bảo và bột mỳ để chữa bong gân tại nhà tốt nhất
Kết hợp tam thất bảo và bột mỳ để chữa bong gân tại nhà tốt nhất (Ảnh: Internet)

Công thúc  2: Dùng tam thất bảo giã nát rồi đem quậy với bột mỳ để tạo thành hỗn hợp dạng keo. Đắp nó lên vùng da bị trật khớp, bong gân. Để như vậy khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ rồi rửa sạch lại với nước là được.

 

Công thức 3: Dùng lá náng kết hợp lá bạc thau và lá đau xương theo tỷ lệ 1:1, rồi cũng giã nát và chườm lên vị trí bị bong gân. Áp dụng cách này tương tự như 2 công thức trên là được.

Lưu ý khi chữa trị bong gân

Với những cách trị bong gân hiệu quả tại nhà này, bạn cần duy trì đều đặn mỗi ngày ít nhất từ 1 – 2 lần để đạt công hiệu tốt nhất.

 

Ngoài ra, bạn nên thực hiện thêm một số mẹo xử lý bong gân như đã nên trên. Việc hạn chế vận động, chườm đá hay chế độ ăn uống điều độ sẽ giúp bạn sớm phục hổi lai trạng thái ban đầu nhất. Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp ích được nhiều cho bạn.

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