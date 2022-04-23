Các loại trà tốt nhất cho sức khỏe tổng thể mà bạn không nên bỏ qua trong đại dịch này

Để biết được loại trà nào phù hợp với mình, hãy cùng tham khảo những thông tin được chia sẻ bởi chuyên gia dinh dưỡng Beth Czerwony: "Các loại trà khác nhau mang lại những lợi ích khác nhau.“Chọn những gì phù hợp với nhu cầu của bạn là điều rất cần thiết".

Chỉ cần nhìn vào cửa hàng tạp hóa địa phương của bạn. Hàng chục tùy chọn về loại trà đang ngồi trên kệ chờ được chuyển vào giỏ hàng của bạn.

Một đánh giá tài liệu y tế cung cấp một cái nhìn tổng thể về những lợi ích đó, liên kết việc tiêu thụ trà xanh với:

Khi nói đến trà, trà xanh được mệnh danh là vàng cho sức khỏe. Chuyên gia Czerwony nói: "Trà xanh là nhà vô địch khi mang lại lợi ích cho sức khỏe".

Phòng chống ung thư.

Chống lại bệnh tim.

Hạ huyết áp.

Điều trị chống viêm.

Giảm cân.

Giảm cholesterol.

Khả năng chữa bệnh của trà xanh có liên quan đến catechin, một hợp chất chống oxy hóa được tìm thấy trong lá trà. Nó giúp bảo vệ các tế bào của bạn khỏi bị hư hại do các gốc tự do phản ứng với các phân tử khác trong cơ thể bạn.

Tốt nhất cho sức khỏe đường ruột: Trà gừng

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Có phải dạ dày của bạn thường hơi cồn cào, giống như bạn vừa chao đảo trên một chiếc tàu lượn siêu tốc lượn và sà xuống? Giải pháp là một loại trà được làm từ gừng, một loại gia vị đã được kiểm chứng qua thời gian có tác dụng làm dịu chứng ợ hơi từ thời cổ đại.

Theo Czerwony, các nghiên cứu cho thấy gừng chống lại cảm giác buồn nôn một cách tự nhiên , trở thành một phương thuốc cần thiết nếu bạn đang đối mặt với chứng ốm nghén khi mang thai.

Gừng cũng mang lại những lợi ích tiêu hóa đã được chứng minh bằng cách giúp cơ thể di chuyển thức ăn từ dạ dày để tiếp tục hành trình đường tiêu hóa. Đẩy nhanh quá trình đó có tác dụng làm dịu chứng khó tiêu và giảm đau bụng.

Chuyên gia Czerwony chia sẻ: "Gừng giúp thư giãn mọi thứ trong đường ruột của bạn, điều này có thể giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều nếu bạn đang gặp vấn đề về dạ dày".

Nếu bạn không thích gừng, trà bạc hà cũng có thể dùng để hỗ trợ chống lại chứng khó tiêu.

Tốt nhất cho sức khỏe phổi: Trà thảo mộc

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lo lắng về phổi của mình, đây là cách để thở dễ dàng hơn: Uống trà thảo mộc.

Chuyên gia Czerwony cho biết khả năng chống viêm trong trà thảo mộc có thể giúp nới lỏng đường thở bị thắt chặt bởi các bệnh như hen suyễn. Cô ấy đề xuất các loại trà thảo mộc có nghệ, quế hoặc gừng như một cách để giữ cho không khí lưu thông trong cơ thể.

Như một lợi ích khác, uống một tách trà thảo mộc nóng cũng có thể giúp làm sạch tắc nghẽn bằng cách làm lỏng chất nhầy trong cơ thể bạn.

Tốt nhất cho người ốm: Trà bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Chất Menthol đóng gói khá tốt khi chống lại cảm lạnh và trà bạc hà được rất giàu tinh dầu bạc hà này. Nó thực sự sẽ kích thích hệ thống miễn dịch của bạn.

Trà bạc hà có tác dụng rất tốt để thư giãn các cơ đau họng, giảm nghẹt mũi và thậm chí là hạ sốt. Nó cũng chứa các đặc tính kháng khuẩn và kháng vi rút để giúp bạn tăng cường sức khỏe.

Các loại trà khác nên thử khi bạn không cảm thấy không được khỏe bao gồm:

Cây cúc dại.

Hoa dâm bụt.

Tốt nhất vào giờ đi ngủ: Trà hoa cúc

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang muốn cải thiện sức khỏe cả ngày sau khi làm việc mệt moit , hãy pha một tách trà hoa cúc trước khi đi ngủ.

Cây hoa cúc giống cúc có chứa apigenin, một hợp chất chống oxy hóa và giúp ngủ ngon. Apigenin tự gắn vào các thụ thể trong não của bạn và có tác dụng giảm lo lắng, xây dựng sự bình tĩnh dễ chịu dẫn đến buồn ngủ.

Chuyên gia Czerwony nói: "Hoa cúc về cơ bản hoạt động như một loại thuốc an thần nhẹ. Những ngụm trà thơm ngon đó thực sự sẽ giúp bạn ngủ say".

Trà rễ cây nữ lang cũng là một lựa chọn tốt nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với việc đếm cừu để nhắm mắt.

Còn các loại trà đen thì sao?

Ảnh minh họa: Internet

Trà đen cung cấp nhiều lợi ích tương tự như trà xanh. Vậy tại sao chúng lại khác nhau? Lá được sử dụng để làm trà đen được để cho già đi và oxy hóa, biến chúng thành màu nâu hoặc đen. Lá trà xanh được chế biến sớm hơn khi chúng vẫn còn xanh.

Trà đen nói chung cũng có nhiều caffeine hơn trà xanh, một yếu tố lựa chọn quan trọng nếu bạn lo lắng về việc hạn chế lượng caffeine của mình, Czerwony lưu ý.