Các loại thảo mộc và gia vị có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Mặc dù tiêu thụ gia vị không trực tiếp ngăn ngừa nguy cơ sa sút trí tuệ, nhưng theo một số cách, chúng có thể cải thiện khả năng của não và trì hoãn sự suy giảm nhận thức xảy ra trong tình trạng này.

Việc điều trị chứng sa sút trí tuệ là một thách thức lớn vì phương pháp điều trị thường nhằm làm giảm các triệu chứng tạm thời nhưng không ngăn ngừa hoặc đảo ngược cơ chế bệnh. Theo một nghiên cứu, trong nhiều thế kỷ, gia vị và thảo mộc đã được sử dụng rộng rãi dưới nhiều hình thức khác nhau để giảm nguy cơ của các bệnh mãn tính, bao gồm các bệnh liên quan đến tuổi tác như mất trí nhớ và Alzheimer.

Hạt thì là đen, có tên khoa học là Nigella sativa, có vai trò chính trong việc hỗ trợ trí nhớ và học tập, điều trị các mô tế bào thần kinh bị tổn thương của não và có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như sa sút trí tuệ. Loại gia vị này được biết đến là có tác dụng ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ do tác dụng chống oxy hóa mạnh và khả năng bắt chước donepezil, một loại thuốc giúp giảm viêm trong não.

Dưới đây là danh sách một số loại thảo mộc và gia vị có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Quế

Quế được biết đến rộng rãi như một loại gia vị tạo hương vị, tuy nhiên, nhiều người không biết rằng loại gia vị này cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tăng cường chức năng nhận thức và ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ. Gia vị này có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ và có thể giúp giảm các rối loạn chức năng của ty lạp thể ở người, vốn là mục tiêu tiềm ẩn trong quá trình suy giảm nhận thức do tuổi tác, dẫn đến chứng sa sút trí tuệ.





Nghệ

Củ nghệ có chứa chất curcumin curcuminoid chính, cùng với hai curcuminoid phụ - demethoxycurcumin và bisdemethoxycurcumin. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng curcumin và demethoxycurcumin là những chất chống oxy hóa mạnh và có thể giúp giảm tổn thương DNA do amyloid-beta, chất lắng đọng mảng bám dẫn đến chứng sa sút trí tuệ.

Sâm ginseng

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhân sâm ginseng có tác dụng tương tự như nimodipine, một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị chứng sa sút trí tuệ do mạch máu. Nó nói rằng loại thảo mộc này có tác dụng bảo vệ thần kinh và có thể giúp giảm thiệt hại cho các tế bào não và cải thiện mật độ tế bào thần kinh và các chức năng nhận thức.

Hương nhu tía (hay còn é tía, é rừng, é đỏ)

Hương nhu tía hay tulsi là một loại thảo mộc tiềm năng dễ tìm thấy với các đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và bảo vệ thần kinh mạnh mẽ. Loại thảo mộc này có chứa các hợp chất thiết yếu như flavonoid, tannin, axit ursolic, luteolin và nhiều chất phytochemical khác có thể trực tiếp giúp cải thiện chức năng của hệ thần kinh và tế bào nội mô, dẫn đến cải thiện các chức năng của não.

Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen có chứa alkaloid piperine đã được sử dụng rộng rãi như một loại thuốc bổ thần kinh trong y học dân gian để điều trị và ngăn ngừa các bệnh liên quan đến suy giảm nhận thức (chẳng hạn như chứng mất trí nhớ). Piperine, khi dùng theo liều khuyến cáo, có thể giúp cải thiện các chức năng của trí nhớ do đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và chống amyloid mạnh mẽ.

Gừng

Gừng là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng thực vật và được sử dụng rộng rãi trong nhà bếp do mùi thơm của nó. Hai loại tinh dầu, gingerol và zingiberene trong gừng có vai trò bảo vệ chống lại chứng mất trí nhớ. Gingerol có thể giúp ngăn chặn quá trình chết tế bào do amyloid beta trong não và có thể giúp duy trì sức khỏe của não và cải thiện các chức năng nhận thức của nó.





Saffron (nhụy hoa của cây nghệ tây)

Nghệ tây có tác dụng bảo vệ tế bào não do các hợp chất của nó như carotenoid, crocin và crocetin. Những hợp chất này có đặc tính tăng cường trí nhớ và bảo vệ thần kinh, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ. Saffron cũng được biết là có khả năng ức chế sự hình thành amyloid-beta và ngăn ngừa các rối loạn thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác và suy giảm nhận thức.

Hương thảo (hay mê diệt hương)

Hương thảo có chứa hợp chất phenolic chính diterpenes có thể giúp ức chế sự chết của tế bào thần kinh và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như chứng mất trí nhớ. Loại thảo mộc này có thể giúp giảm viêm não và sự hình thành amyloid-beta, cả hai nguyên nhân gây ra chứng sa sút trí tuệ.

Rau đắng biển

Rau đắng biển phổ biến được sử dụng để giảm lão hóa não và cải thiện trí nhớ. Loại thảo mộc này được biết là có thể đi qua các tế bào não một cách dễ dàng và cải thiện lưu lượng máu trong cơ quan. Rau đắng biển có tác dụng bảo vệ não và có thể giúp giảm tế bào chết do amyloid-beta, do đó giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ.

Kết luận

Các loại thảo mộc và gia vị, là những nguyên liệu phổ biến trong chế biến món ăn, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng các loại thảo mộc nói trên có tác dụng như thuốc và tránh dùng các loại gia vị này với số lượng lớn.

Theo Shivangi Karn