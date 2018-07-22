Cả đời chẳng lo ung thư vú nhờ thường xuyên áp dụng những biện pháp phòng ngừa này

Sống khỏe 22/07/2018 13:44

Ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ mắc bệnh cao và gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ. Để phòng ngừa nguy cơ mắc ung thư vú, bạn cần thực hiện những biện pháp này mỗi ngày.

Ung thư vú là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì vậy, điều bạn cần làm là thực hiện những biện pháp phòng ngừa và phát hiện căn bệnh này càng sớm càng tốt. Đừng để khi các tế bào ung thư đã phát triển thì bạn mới bắt đầu điều trị, như thế đã quá muộn.

Dưới đây là những biện pháp bạn cần lưu ý để phòng ngừa ung thư vú và bảo vệ sức khỏe chính mình:

Những biện pháp phòng ngừa ung thư vú

Thường xuyên kiểm tra ngực

Kiểm tra ngực mỗi ngày sẽ giúp bạn phát hiện những dấu hiệu sớm của ung thư vú, từ đó có hướng điều trị kịp thời. Bạn có thể dùng tay sờ, nắn để xem dấu hiệu lạ như tiết dịch, khối u hay những thay đổi màu sắc ở vùng ngực có xuất hiện hay không.

Bạn cũng nên dùng tay kiểm tra vùng hõm nách và xương đòn để phát hiện những cục u nhô lên hay da bị dày, cứng. Nếu thấy nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

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Thường xuyên kiểm tra và quan sát vùng ngực để phát hiện bệnh kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục mỗi ngày

Thường xuyên tập thể dục không chi giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà còn phòng ngừa ung thư vú rất hiệu quả. Những bài tập thể dục sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng, điều này sẽ làm giảm khả năng mắc ung thư vú. Theo nhiều nghiên cứu, những phụ nữ thường xuyên tăng cân có nguy cơ phát triển ung thư vú đến 40% so với người bình thường.

Nguyên nhân là do sự gia tăng đột biến estrogen sẽ kích thích sự phát triển của tế bào, trong đó có ung thư vú. Tập thể dục mỗi ngày sẽ làm tăng tỷ lệ estrogen tốt cao hơn estrogen gây hại 25%.

Cả đời chẳng lo ung thư vú nhờ thường xuyên áp dụng những biện pháp phòng ngừa này - Ảnh 2
Bạn chỉ cần dành 30-60 phút đi bộ mỗi ngày cũng đủ để cơ thể khỏe mạnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc ung thư vú. Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng những phụ nữ có nồng độ carotenoid trong máu cao sẽ ít có nguy cơ ung thư vú hơn những người bị thiếu hụt chúng.

Carotenoid là các sắc tố hoạt động như chất chống oxy hóa có nhiều trong các loại trái cây và rau quả như rau lá xanh, cà rốt, khoai lang, cà chua, ớt đỏ... Chính vì vậy, bạn nên bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn uống mỗi ngày.

Ngủ đủ giấc

Những người ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi ngày có khả năng mắc ung thư vú lên đến 50%. Để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này, bạn nên ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.

Trên đây là những biện pháp giúp phòng ngừa ung thư vú bạn cần lưu ý để cơ thể luôn khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ.

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