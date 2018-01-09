Buồn ngủ liên miên cả ngày có thể là dấu hiệu cảnh báo chức năng tuyến giáp bị suy giảm. Bệnh có thể gây ra các triệu chứng kèm theo như khó tập trung, đau nhức cơ bắp, dễ mệt mỏi trong các hoạt động thường ngày như đi bộ, đạp xe...

Theo các chuyên gia sức khoẻ, mỗi người đều có một nhịp sinh học riêng. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ từ sáng tới chiều, từ chiều đến tối thì đây có thể là triệu chứng cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Triệu chứng dễ nhận biết nhất của thiểu năng tuần hoàn não là khó ngủ về đêm nhưng ban ngày lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ, ngủ gà gật. Bên cạnh đó, người bệnh còn gặp phải các vấn đề như đau đầu, ù tai, chóng mặt, hoa mắt, suy giảm trí nhớ...

Nếu bạn không hề bị mất ngủ, thậm chí ngủ hơn 15 tiếng mỗi ngày mà vẫn gật gù cả ngày thì nên đến bệnh viện để kiểm tra. Bệnh suy tuyến giáp nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng ảnh hưởng đến hệ tim mạch, gây tổn thương thần kinh, rối loạn hoóc-môn...

Thiểu năng tuần hoàn não có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Chính vì vậy, nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu trên và nghi ngờ mình bị thiểu năng tuần hoàn não thì nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Trầm cảm

Trầm cảm là căn bệnh nguy hiểm và ngày càng phổ biến. Buồn ngủ liên miên, đầu óc mơ hồ có thể là dấu hiệu của căn bệnh này. Bệnh nhân mắc chứng trầm cảm thường cảm thấy thiếu tự tin, mặc cảm, tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực, không thích tiếp xúc với mọi người...

Vì vậy, nếu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ thì nên theo dõi xem bản thân có những triệu chứng khác của trầm cảm hay không để điều trị kịp thời, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra.

Nếu nghi ngờ buồn ngủ là dấu hiệu của bệnh trầm cảm, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay - Ảnh: Internet

Chứng ngưng thở khi ngủ

Chứng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu oxy và gây ra triệu chứng buồn ngủ vào ban ngày. Về lâu dài, bệnh có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tim mạch, thậm chí gây đột quỵ.

Nếu nghi ngờ bản thân mắc bệnh, bạn cần phải đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Thiếu máu

Thiếu máu gây ra tình trạng não bộ không tiếp nhận đủ oxy khiến cơ quan này hoạt động không hiệu quả và luôn muốn nghỉ ngơi. Căn bệnh này chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng buồn ngủ vào ban ngày. Ngoài ra, thiếu máu còn khiến cơ thể mệt mỏi, khó thở, tim đập nhanh, da xanh xao…

Thiếu máu có thể gây ra tình trạng cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ - Ảnh: Internet

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung thêm các thực phẩm chứa nhiều chất sắt cho cơ thể.

Triệu chứng buồn ngủ cả ngày có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được bỏ qua.