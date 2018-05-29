Biết trước những mối nguy hại này, bạn sẽ không bao giờ giữ thói quen uống nước lạnh ngay khi đi nắng về

Nhiều người có thói quen uống nước lạnh ngay sau khi đi nắng về để giải nhiệt nhanh chóng. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, một cốc nước lạnh sẽ giúp bạn giải nhiệt nhanh chóng khi vừa mới đi ra ngoài về. Đây cũng là thói quen của rất nhiều người, kể cả người lớn và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ít người biết rằng thói quen này có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Về lâu dài có thể dẫn đến các vấn đề như viêm họng, ảnh hưởng hệ tiêu hóa, giảm nhịp tim… Chính vì vậy, bạn không nên uống nước lạnh ngay sau khi đi nắng về mà nên để cơ thể nghỉ ngơi khoảng 30 phút.

Thói quen uống nước lạnh ngay sau khi đi nắng về tiềm ẩn nhiều nguy hại sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Thói quen uống nước ngay khi đi nắng về gây hại gì cho sức khỏe Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa Uống nước lạnh có thể giúp giải nhiệt và làm dịu cơn khát tạm thời, tuy nhiên loại nước này có thể làm co mạch máu và hạn chế hoạt động của hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nước lạnh còn gây cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Chính vì vậy, bạn nên tránh uống nước sau khi đi nắng về để bảo vệ hệ tiêu hóa và sức khỏe.

Viêm họng Nhiều người thường gặp tình trạng viêm họng vào mùa hè vì thói quen uống nước lạnh để giải nhiệt, nhất là khi vừa đi nắng về. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi uống nước lạnh có thể khiến cổ họng không kịp thích nghi, dẫn đến tổn thương niêm mạc họng, khiến chúng dễ bị viêm. Để tránh gặp phải tình trạng này, bạn hãy chú ý loại bỏ thói quen uống nước lạnh mỗi khi đi nắng về nhé! - Ảnh minh họa: Internet Giảm nhịp tim Thói quen uống nước lạnh có thể kích thích dây thần kinh sọ thứ mười – dây thần kinh phế vị, dẫn đến tình trạng nhịp tim bị giảm đột ngột, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt với những người có tiền sử mắc bệnh về tim mạch cần đặc biệt chú ý tránh mắc phải thói quen tai hại này. Dễ gặp các vấn đề sức khỏe Uống ngay một cốc nước lạnh khi trời nắng sẽ giúp bạn sảng khoái tức thì nhưng sau đó, bạn có thể gặp phải các vấn đề sức khỏe như ho, cảm, sốt… Trong những ngày nắng nóng, việc duy trì thói quen xấu này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Bạn chỉ nên sử dụng những loại đồ uống có nhiệt độ bình thường hoặc hơi mát để giải nhiệt. Uống nước lạnh khi mới đi nắng, bạn có thể gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Tiêu hao năng lượng cơ thể Uống quá nhiều nước lạnh có thể khiến năng lượng trong cơ thể bị tiêu hao nhanh chóng. Chẳng những không giúp bạn bù nước sau khi đi nắng, thói quen này còn khiến cơ thể mệt mỏi hơn. Sau khi biết được những tác hại của thói quen này, bạn hãy chú ý thay đổi để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng.

Những sai lầm khi đi giày trong mùa hè tuyệt đối đừng phạm phải kẻo gây hại sức khỏe Đôi chân cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể, chúng luôn cần được bảo vệ để không bị viêm nhiễm. Chính vì vậy, bạn cần tránh mắc phải những sai lầm sau khi đi giày trong mùa hè.

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