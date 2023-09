Việc quan hệ tình dục là 1 phần tất yếu trong đời sống của các cặp đôi. Nó cũng là 1 việc rất thú vị và sung sướng khi làm đúng cách. Khi có sự tiếp xúc thân mật giữa hai bên, nó sẽ giúp mối quan hệ của họ bền vững hơn. Do đó, dù bạn có thừa nhận hay không, sex là điều cực kỳ quan trọng trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu có vấn đề giường chiếu, nó có thể khiến mối quan hệ rạn nứt. Đây là điều thường xuyên xảy ra trong nhiều trường hợp.

Mặc dù quan hệ tình dục thường mang lại cảm giác sung sướng và kết thúc bằng cực khoái, có rất nhiều yếu tố có thể xảy ra khi sex, khiến sự thú vị giảm đi rất nhiều. Với đàn ông, những vấn đề như rối loạn cương dương hoặc ‘chưa đi tới chợ đã hết tiền’ là những trục trặc phổ biến nhất.

Trong khi đó, nhiều phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục. Nguyên nhân có thể là do viêm nhiễm, co thắt âm đạo, vv. Tình trạng này khiến chuyện phòng the đối với chị em là 1 cơn ác mộng thực sự. Điều đáng ngại là nhiều người không dám nói với đối tác mà chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng. Điều này càng khiến tình trạng thêm nặng nề và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống chăn gối của phụ nữ.