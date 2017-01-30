Biết bí quyết này, chị em chẳng bao giờ còn sợ đau khi quan hệ tình dục

Sống khỏe 30/01/2017 15:22

Chỉ cần áp dụng cách này, việc quan hệ tình dục sẽ trở nên ít đau đớn và khoái lạc hơn nhiều, theo Boldsky.

Việc quan hệ tình dục là 1 phần tất yếu trong đời sống của các cặp đôi. Nó cũng là 1 việc rất thú vị và sung sướng khi làm đúng cách. Khi có sự tiếp xúc thân mật giữa hai bên, nó sẽ giúp mối quan hệ của họ bền vững hơn. Do đó, dù bạn có thừa nhận hay không, sex là điều cực kỳ quan trọng trong một mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu có vấn đề giường chiếu, nó có thể khiến mối quan hệ rạn nứt. Đây là điều thường xuyên xảy ra trong nhiều trường hợp.

Biết bí quyết này, chị em chẳng bao giờ còn sợ đau khi quan hệ tình dục - Ảnh 1
Cách giảm đau khi quan hệ tình dục cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Boldsky

Mặc dù quan hệ tình dục thường mang lại cảm giác sung sướng và kết thúc bằng cực khoái, có rất nhiều yếu tố có thể xảy ra khi sex, khiến sự thú vị giảm đi rất nhiều. Với đàn ông, những vấn đề như rối loạn cương dương hoặc ‘chưa đi tới chợ đã hết tiền’ là những trục trặc phổ biến nhất.

Trong khi đó, nhiều phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục. Nguyên nhân có thể là do viêm nhiễm, co thắt âm đạo, vv. Tình trạng này khiến chuyện phòng the đối với chị em là 1 cơn ác mộng thực sự. Điều đáng ngại là nhiều người không dám nói với đối tác mà chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng. Điều này càng khiến tình trạng thêm nặng nề và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống chăn gối của phụ nữ.

Nếu bạn từng bị hoặc đang gặp chuyện này, thế thì đây là 'bí quyết vàng' dành cho bạn. Với những lời khuyên sau từ các chuyên gia tình dục, chị em không còn nỗi lo bị đau khi sex:

Dạo đầu lâu hơn

Dạo đầu đóng 1 vai trò rất quan trọng trong việc giảm đau khi sex cho phụ nữ. Đó là vì khi cả hai dạo đầu đủ lâu, vách âm đạo sẽ được bôi trơn, giúp ‘cậu bé’ dễ xâm nhập vào ‘cô bé’ mà không gây đau đớn. Nếu âm đạo không được bôi trơn tốt, khả năng bị đau là rất cao.

Chất bôi trơn

Nhiều phụ nữ bị khô âm đạo, có thể là do nhiều nguyên nhân như thiếu nước, thiếu dưỡng chất, dị ứng, viêm nhiễm, vv. Trong trường hợp này, chất bôi trơn tự nhiên của phụ nữ không đủ để ngăn ma sát khi sex. Do đó, giải pháp tốt nhất là dùng chất bôi trơn dạng gel hoặc nước để dùng khi quan hệ tình dục. Cách này đã được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc giúp chị em giảm đau khi quan hệ.

Giảm stress

Một nguyên nhân khác khiến phụ nữ bị đau khi sex là do căng thẳng hoặc stress. Nhiều phụ nữ thường cảm thấy cực kỳ căng thẳng khi làm 'chuyện ấy' vì xấu hổ hoặc không thoải mái về hình thể của họ, hoặc vì lo lắng chuyện gì khác. Trong trường hợp này, ‘cô bé’ không thể tiết ra đủ chất bôi trơn, dẫn đến đau đớn. Giải pháp cho điều này là chị em hãy cố gắng thư giãn và thưởng thức cuộc ‘yêu’.

Chúc bạn sống khỏe.

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