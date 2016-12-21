Bắp cải là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình. Nó có vị chua đặc trưng, giúp bạn tăng cảm giác thèm ăn. Điều quan trọng nhất là bắp cải có vô số lợi ích dinh dưỡng mà có lẽ bạn chưa biết.

Ngoài ra, bắp cải còn được dùng để trị bệnh trật gót, trị cảm cúm. Nó giàu vitamin C và chứa các chất chống oxy hóa tốt nhất. Những chất chống oxy hóa này giảm số lượng gốc tự do và giúp phục hồi các tổn thương trong cơ thể.

Loại rau họ cải này có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ăn bắp cải giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường, béo phì, thậm chí phòng ngừa bệnh tim mạch. Từ nhiều thế kỷ nay, bắp cải đã được dùng để trị sưng và bầm tím trên da. Chúng có khả năng kháng viêm, giúp trị đau khớp do viêm khớp.

Sau đây là những bệnh mà bắp cải có thể phòng ngừa và chữa lành hiệu quả:

Tiêu hóa

Bắp cải giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa làm việc thích hợp. Chất xơ cũng ngăn nhiều vấn đề tiêu hóa như táo bón, đau bụng và đầy hơi. Nói chung, bắp cải sẽ giúp bạn cải thiện tiêu hóa một cách rõ rệt.

Tăng năng lượng

Bắp cải giàu hàm lượng sắt và giúp tăng năng lượng cho cơ thể. Nó cũng kích thích tuần hoàn và cải thiện sự trao đổi chất.

Củng cố hệ miễn dịch

Giàu vitamin C, loại rau này giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại nhiều bệnh tật. Vì thế, đừng ngại bổ sung bắp cải vào chế độ ăn hàng ngày.

Xương khớp

Một trong những lợi ích sức khỏe nổi tiếng nhất là bắp cải là giúp cải thiện sức mạnh xương vì giàu vitamin K. Ngoài ra, nó còn giúp kích thích sản xuất protein và kiểm soát sự khoáng hóa xương.

Giảm viêm

Bắp cải giàu các chất chống oxy hóa và sẽ giúp giảm viêm trong cơ thể bạn. Vì thế, khi đang bị bệnh này, hãy thường xuyên ăn bắp cải để hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.

Tim mạch

Một trong những lợi ích tốt nhất của bắp cải là cải thiện sức khỏe tim mạch và phòng ngừa các bệnh tim mạch nguy hiểm tới tính mạng.

Cải thiện thị lực và sức khỏe da

Giàu vitamin A, loại rau này tốt cho mắt và làn da. Nếu ăn bắp cải thường xuyên, bạn có thể tránh được bệnh thoái điểm vàng và đục thủy tinh thể liên quan tới tuổi tác.

Ngừa ung thư

Bắp cải chứa các chất chống oxy hóa mạnh giúp chống gốc tự do, do đó giúp ngừa ung thư.

Với những lợi ích này, còn chờ gì nữa mà không đưa bắp cải vào thực đơn hàng ngày của gia đình?