Bật mí cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết đơn giản cực kỳ hiệu quả

Để hạn chế vấn đề trên, bạn nên bỏ túi những cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết hiệu quả dưới đây.

Trong mỗi dịp Tết, giờ ăn thường không cố định và phải liên tục tiêu thụ nhiều thực phẩm khác nhau khiến dạ dày bạn làm việc quá sức. Điều này dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa trong đó có bệnh tiêu chảy.

Theo các chuyên gia, việc ăn chuối khi bị tiêu chảy sẽ cung cấp thêm nhiều kháng sinh cho cơ thể. Chuối có chứa hàm lượng lớn kali giúp cung cấp các chất điện phân mà cơ thể đang cần để đối phó lại với tiêu chảy.

Trà hoa cúc

Một trong những cách trị tiêu chảy tự nhiên và hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua là trà hoa cúc. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trong trà hoa cúc có nhiều chất cực tốt giúp chữa các bệnh về đường ruột, đặc biệt là tiêu chảy.

Dùng 2 tách trà hoa cúc mỗi ngày sẽ giúp các triệu chứng của tiêu chảy như đau bụng, đi ngoài liên tục giảm đi đáng kể đấy.

Sữa chua

Sữa chua là một trong những cách đơn giản trị tiêu chảy nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần sữa chua chứa nhiều vi khuẩn lactic giúp phân giải các chất khó tiêu hóa, tiêu diệt các vi khuẩn có hại cho hệ tiêu hóa giúp "đánh bay" tiêu chảy nhanh chóng.

Tuy nhiên, có một lưu ý là người bệnh tiêu chảy không nên ăn sữa chua khi đang đói vì điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.

Uống nhiều nước

Khi bị tiêu chảy, người bệnh không chỉ mất nước mà còn chất điện giải, kali và natri. Đây đều là những chất quan trọng và cần thiết cho cơ thể, do đó người bệnh cần uống nhiều nước để bù đắp những gì đã mất.

Mặc dù nước lọc không có chất điện giải nhưng chúng sẽ giúp bạn chống lại mất nước và giúp cơ thể đỡ mệt mỏi hơn. Tốt nhất người bệnh nên uống 8 ly nước/ngày hoặc uống oresol để bù nước và chất điện giải cho cơ thể.

Lưu ý: Không uống nước có gas vì thức uống này chứa nhiều đường sẽ làm tình trạng mất nước nặng thêm.

Cách phòng ngừa bệnh tiêu chảy

- Trong ngày Tết mọi người luôn phải thực hiện phương châm "ăn chín, uống sôi".

- Phải rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước lúc ăn uống và sau khi đi vệ sinh.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng là cách phòng ngừa tiêu chảy hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh dùng các thực phẩm khó tiêu như thức ăn quá nhiều dầu mỡ.

- Các chị em nội trợ phải bảo quản tốt thực phẩm đã chế biến, chống ruồi, gián, bụi bặm.

Biết được cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết, hy vọng mọi người sẽ có những ngày đầu năm thật nhiều niềm vui và sức khỏe luôn dồi dào.