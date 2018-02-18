Bật mí cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết đơn giản cực kỳ hiệu quả

Sống khỏe 18/02/2018 13:32

Để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân, bạn nên ghi nhớ những cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết này nhé!

Trong mỗi dịp Tết, giờ ăn thường không cố định và phải liên tục tiêu thụ nhiều thực phẩm khác nhau khiến dạ dày bạn làm việc quá sức. Điều này dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa trong đó có bệnh tiêu chảy.

Để hạn chế vấn đề trên, bạn nên bỏ túi những cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết hiệu quả dưới đây.

Bật mí cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết đơn giản cực kỳ hiệu quả - Ảnh 1
Ăn uống thất thường và tiêu thụ quá nhiều thực phẩm ngày Tết dễ khiến bạn mắc bệnh tiêu chảy - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị và phòng ngừa tiêu chảy hiệu quả cho những ngày Tết

Điều trị tiêu chảy đơn giản tại nhà

Chuối

Theo các chuyên gia, việc ăn chuối khi bị tiêu chảy sẽ cung cấp thêm nhiều kháng sinh cho cơ thể. Chuối có chứa hàm lượng lớn kali giúp cung cấp các chất điện phân mà cơ thể đang cần để đối phó lại với tiêu chảy.

Trà hoa cúc

Một trong những cách trị tiêu chảy tự nhiên và hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua là trà hoa cúc. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh trong trà hoa cúc có nhiều chất cực tốt giúp chữa các bệnh về đường ruột, đặc biệt là tiêu chảy.

Dùng 2 tách trà hoa cúc mỗi ngày sẽ giúp các triệu chứng của tiêu chảy như đau bụng, đi ngoài liên tục giảm đi đáng kể đấy.

Sữa chua

Bật mí cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết đơn giản cực kỳ hiệu quả - Ảnh 2
Sữa chua là một trong những cách đơn giản trị tiêu chảy nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần sữa chua chứa nhiều vi khuẩn lactic giúp phân giải các chất khó tiêu hóa, tiêu diệt các vi khuẩn có hại cho hệ tiêu hóa giúp "đánh bay" tiêu chảy nhanh chóng.

Tuy nhiên, có một lưu ý là người bệnh tiêu chảy không nên ăn sữa chua khi đang đói vì điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến dạ dày.

Uống nhiều nước

Khi bị tiêu chảy, người bệnh không chỉ mất nước mà còn chất điện giải, kali và natri. Đây đều là những chất quan trọng và cần thiết cho cơ thể, do đó người bệnh cần uống nhiều nước để bù đắp những gì đã mất.

Mặc dù nước lọc không có chất điện giải nhưng chúng sẽ giúp bạn chống lại mất nước và giúp cơ thể đỡ mệt mỏi hơn. Tốt nhất người bệnh nên uống 8 ly nước/ngày hoặc uống oresol để bù nước và chất điện giải cho cơ thể.

Lưu ý: Không uống nước có gas vì thức uống này chứa nhiều đường sẽ làm tình trạng mất nước nặng thêm.

Cách phòng ngừa bệnh tiêu chảy

- Trong ngày Tết mọi người luôn phải thực hiện phương châm "ăn chín, uống sôi".

- Phải rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước lúc ăn uống và sau khi đi vệ sinh.

Bật mí cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết đơn giản cực kỳ hiệu quả - Ảnh 3
Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng là cách phòng ngừa tiêu chảy hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh dùng các thực phẩm khó tiêu như thức ăn quá nhiều dầu mỡ.

- Các chị em nội trợ phải bảo quản tốt thực phẩm đã chế biến, chống ruồi, gián, bụi bặm.

Biết được cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết, hy vọng mọi người sẽ có những ngày đầu năm thật nhiều niềm vui và sức khỏe luôn dồi dào.

Cũng là nôn mửa và tiêu chảy nhưng rất có thể bạn không bị ngộ độc thực phẩm mà bị căn bệnh dạ dày này

Cũng là nôn mửa và tiêu chảy nhưng rất có thể bạn không bị ngộ độc thực phẩm mà bị căn bệnh dạ dày này

Rất khó để phân biệt giữa ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày ruột, bởi vì cả 2 bệnh này đều có thể gây ra các triệu chứng tương tự nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị và phòng ngừa tiêu chảy ngày Tết cách phòng ngừa tiêu chảy

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 36 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 41 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 14 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 39 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?