Bất kể đàn ông hay phụ nữ nếu thấy ngứa bộ phận này trên cơ thể, cảnh báo nguy cơ mắc ung thư gan, nên đi khám ngay kẻo trễ

Sống khỏe 16/09/2023 06:15

Nếu thấy ngứa thì nên cân nhắc đi đi khám vì những bệnh này giai đoạn đầu có thể điều trị khỏi.

Khi nhắc đến bệnh về gan, chúng ta thường nghĩ rằng các triệu chứng điển hình phải là vàng mắt, vàng da. Thế nhưng thực tế triệu chứng ngứa cũng là dấu hiệu của căn bệnh liên quan đến gan. Nhưng cơ chế gây ngứa của bệnh gan hiện chưa được biết rõ. Tuy nhiên, bệnh nhân thường cảm thấy ngứa kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Triệu chứng ngứa có thể làm cho bệnh nhân mất ngủ, gây suy nhược, gây viêm da... Đặc biệt, ngứa còn là triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh da liễu, thường bị bỏ qua và làm cho bệnh gan dễ tiến triển nặng.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ nếu thấy ngứa bộ phận này trên cơ thể, cảnh báo nguy cơ mắc ung thư gan, nên đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngứa hậu môn, dấu hiệu cảnh báo ung thư gan

Khi mắc viêm gan, ung thư gan, bệnh nhân có thể bị ngứa hậu môn. Khi chức năng giải độc của gan bị suy giảm thì các độc tố trong cơ thể khó thải ra ngoài một cách thuận lợi. Bản thân hậu môn là cơ quan đào thải độc tố, khi những thứ này không thoát ra ngoài trơn tru thì có thể gây kích ứng các sợi thần kinh của mô da và gây ngứa ngáy bất thường.

Một số nguyên nhân khác có thể là do bệnh trĩ, giun kim gây ra… Nhưng để đảm bảo sức khỏe của mình, chúng ta đừng ngại đi khám nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, sụt cân. Vì những bệnh liên quan đến gan ở giai đoạn sớm sẽ được điều trị tốt nhất nên mọi người đừng nên bỏ qua.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ nếu thấy ngứa bộ phận này trên cơ thể, cảnh báo nguy cơ mắc ung thư gan, nên đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài hậu môn, ung thư gan cũng có thể gây ra những dấu hiệu nào khác?

Ngứa da: Đây là 1 trong những dấu hiệu của ung thư gan. Khi khối u của gan đè nén ống mật có thể gây vàng da, bài tiết mật kém, từ đó dẫn đến ngứa da. Nếu cơn ngứa da kéo dài trên 2 tuần và đi kèm triệu chứng da chuyển màu vàng, nước tiểu sẫm như màu trà, khó thở, nổi mề đay, sưng mặt, sưng cổ họng... thì bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.

Ngứa mắt: Để hoạt động bình thường, mắt rất cần được gan nuôi dưỡng máu. Khi gan nhiễm bệnh, mắt có thể chuyển sang màu vàng, mắt bị khô, ngứa.

Vàng da: Bệnh nhân ung thư gan thường có da vàng là bởi tình trạng tích tụ quá nhiều bilirubin trong máu. Chất này vốn được xử lý tại gan nhưng khi cơ quan này bị tổn thương, bilirubin sẽ không được đào thải tích cực và rò rỉ vào các mô như da và mắt, khiến chúng chuyển thành vàng.

Bất kể đàn ông hay phụ nữ nếu thấy ngứa bộ phận này trên cơ thể, cảnh báo nguy cơ mắc ung thư gan, nên đi khám ngay kẻo trễ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn gì tốt cho sức khỏe của gan

Muốn giữ gan trong tình trạng tốt nhất để để cơ quan này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong đó, xây dựng chế độ ăn lành mạnh là cách đơn giản nhất giúp bạn bảo vệ gan.

Uống trà: Thói quen uống trà mang đến vô số lợi ích đối với sức khỏe của chúng ta. Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy, trà cũng là loại thực phẩm tốt cho gan.

Nước ép củ dền (củ cải đường): Đây được xem là nguồn cung cấp nitrat và betalain có lợi cho sức khỏe của gan, tăng số lượng enzyme giải độc tự nhiên đồng thời làm giảm tổn thương gan do oxy hóa và viêm.

Dầu ô liu: Đây là một chất béo lành mạnh vì nhiều lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, bao gồm tác động tích cực đến sức khỏe gan cũng như quá trình trao đổi chất.

Bưởi: Trong quả bưởi có 2 hoạt chất chống oxy hóa được tìm thấy nhiều nhất trong loại trái cây này là naringenin và naringin. Chúng đều có tác dụng bảo vệ gan khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vào hai khung giờ này là biểu hiện rõ rệt của tổn thương gan, phổi suy yếu, tuyệt đối không được chủ quan

Đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc vào hai khung giờ này là biểu hiện rõ rệt của tổn thương gan, phổi suy yếu, tuyệt đối không được chủ quan

Nếu đêm nào bạn cũng tỉnh giấc vào một khung giờ giống hệt nhau, khiến bạn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống vào sáng hôm sau thì hãy cẩn thận bởi đó hoàn toàn có thể là dấu hiệu bệnh.

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