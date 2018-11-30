Ăn kiêng đến lả cả người cân nặng vẫn không giảm, có thể bạn đang mắc phải những sai lầm này

Hãy thử kiểm tra xem bạn đang mắc phải bao nhiều sai lầm dưới đây khiến công cuộc giảm cân trở nên thất bại nhé!

Nhiều chị em gặp phải tình trạng ăn kiêng đều đặn, thậm chí đến lả cả người nhưng cân nặng chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này đến từ chính những thói quen bạn đang vô tình mắc phải trong sinh hoạt hàng ngày.

Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi biết thói quen ăn quá nhanh có thể khiến cân nặng tăng nhanh. Người Nhật thường áp dụng phương pháp “ăn kiêng như không”, nghĩa là không nhịn ăn mà chỉ ăn một cách chậm rãi.

Thói quen ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn, đồng thời kiểm soát được lượng thức ăn đưa vào cơ thể, hỗ trợ giảm cân. Bên cạnh đó, ăn chậm còn giúp bạn nhanh no hơn so với việc ăn nhanh.

Hãy nhai thật kỹ và thưởng thức món ăn của bạn thay vì ăn quá nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Chia nhỏ quá nhiều bữa ăn

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc chia nhỏ bữa ăn trong ngày có thể giúp quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bạn không nên chia nhiều hơn 5 bữa/ngày vì có thể phản tác dụng, khiến cơ thể luôn cảm thấy đói liên tục.

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ quá nhiều bữa ăn còn khiến quá trình trao đổi chất bị rối loạn, mỡ thừa không được loại bỏ và ảnh hưởng đến việc đốt cháy calo trong cơ thể.

Không nên chia nhiều hơn 5 bữa/ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bữa

Nhiều người cho rằng việc nhịn ăn sẽ giúp giảm cân nhanh hơn nhưng đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Ngoài ra, thói quen bỏ bữa sáng hoặc tối có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bỏ bữa không những làm chậm quá trình trao đổi chất mà còn làm tăng lượng calo mà cơ thể hấp thụ vào cuối ngày.

Cách tốt nhất để giảm cân là thiết lập chế độ dinh dưỡng khoa học, đảm bảo một bữa sáng với những thực phẩm lành mạnh, đủ cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp tăng cường trao đổi chất. Một số thực phẩm giàu chất xơ và vitamin bạn có thể bổ sung vào thực đơn như bột yến mạch, trứng, sữa chua Hy Lạp, trái cây...

Thói quen bỏ bữa sáng hoặc tối có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ không đủ giấc

Thói quen thức khuya, ngủ không đủ giấc có thể gây ra tình trạng mất cân bằng nồng độ hormone trong cơ thể. Ghrelin và leptin là 2 hormone có ảnh hưởng đến sự thèm ăn và tạo cảm giác no. Khi chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo, mức độ ghrelin tăng lên trong khi nồng độ leptin trong cơ thể bị giảm xuống. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đói và có xu hướng ăn nhiều hơn. Nếu muốn quá trình giảm cân diễn ra thuận lợi, bạn nên ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi ngày.