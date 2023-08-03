9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua

Sống khỏe 03/08/2023 06:15

Chất xơ là một loại chất không thể thiếu trong các khẩu phần ăn mỗi ngày. Nếu bạn đang bị táo bón, muốn kiểm soát lượng đường trong máu thì đừng bỏ qua những loại thực phẩm dưới đây.

Gạo lứt

Nếu bạn hoàn toàn là người ăn gạo trắng, thì bạn có thể mất một thời gian để làm quen với kết cấu dai hơn và hương vị đậm đà hơn của gạo lứt nhưng rất đáng để thử. Theo USDA, mỗi cốc chứa hơn ba gam chất xơ.

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Atiso

Lượng chất xơ chứa trong atiso khoảng 10,3g. Các chất dinh dưỡng khác: vitamin C, K, folate, mangan, kali… Atiso có thể sử dụng cả hoa, thân, rễ để chế biến thành món ăn, làm trà, thuốc… Dù vậy, loại thực phẩm này ít được nhiều người biết đến cũng như sử dụng.

Atiso giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa và ít chất béo. Thế nhưng, loại thực phẩm này ít được nhiều người biết đến cũng như sử dụng.

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Ăn rau khoai lang hoặc củ khoai lang là cách trị táo bón được rất nhiều người áp dụng thành công. Theo nghiên cứu, trong rau khoai lang có hơn 1,9% là chất nhựa tẩy có tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc. Trong 100g củ khoai lang chứa khoảng 3g chất xơ. Ngoài ra, khoai lang còn giàu magie, photpho, vitamin C giúp thúc đẩy việc đi đại tiện thường xuyên và dễ dàng hơn.

Đậu trắng

Đậu trắng là một nguồn chất xơ tốt. Theo USDA, một chén đậu trắng chứa 12,6 gam chất xơ. Ngoài việc giàu chất xơ, protein và sắt, đậu trắng còn là một trong những nguồn dinh dưỡng tốt nhất cung cấp kali với 1190 miligam mỗi cốc. Viện Y tế Quốc gia khuyến nghị tiêu thụ 2.600–3.400 miligam kali mỗi ngày cho hầu hết người lớn.

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau đay

Rau đay là loại rau có giá trị dinh dưỡng cao. Giúp giải độc, làm mát cơ thể. Vì vậy, thường dùng tốt cho người kém ăn, chán ăn, khó tiêu, táo bón…

Rau đay chứa nhiều sắt, chất xơ, canxi… Rau đay cũng chứa nhiều nước và chất nhày, có tác dụng bôi trơn, làm mềm phân, làm tăng lưu chuyển ruột. Từ đó giúp tống đẩy phân ra ngoài dễ dàng.

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ 

Đu đủ chín là loại quả chứa nhiều nước, ruột mềm rất dễ ăn và dễ tiêu hóa. Theo thống kê, trong 145g đu đủ chín chứa khoảng 2,5g chất xơ. Ngoài ra, đu đủ chín còn chứa enzyme papain có khả năng phân hủy protein tương tự như actinidin trong quả kiwi. Ăn đu đủ chín giúp làm sạch đại tràng, kích thích đào thải cặn bã nhất là khi bạn ăn nhiều thịt hoặc thực phẩm nhiều protein gây khó tiêu.

Rau mồng tơi

Mồng tơi là loại rau được ưa chuộng trong mùa hè. Mồng tơi bổ dưỡng, dễ ăn, dễ tiêu hóa. Loại rau này còn giúp cơ thể thanh nhiệt, nhuận tràng, rất tốt cho người bị táo bón.

Tác dụng nhuận tràng của rau mồng tơi nhờ chất nhày trong rau làm cho phân mềm, kích thích nhu động ruột. Vì vậy, các bạn nên ăn rau mồng tơi luộc, xào, nấu canh ăn hằng ngày. Nó sẽ giúp phòng và điều trị táo bón hiệu quả. 

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Quả bơ 

Bơ là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang chưa biết ăn gì có nhiều chất xơ trị táo bón. Theo thống kê, một quả bơ trung bình chứa khoảng 13,4g chất xơ. Nếu tính theo trọng lượng, cứ 100g bơ sẽ chứa khoảng 7g chất xơ. Dùng 1,5 quả bơ là đủ hàm lượng chất xơ theo nhu cầu dinh dưỡng trong ngày. Trong quả bơ còn chứa khoảng 20 vitamin và khoáng chất khác rất có lợi cho đường tiêu hóa.

Đậu lăng

Các chuyên gia cho biết, nếu bổ sung đậu lăng vào chế độ ăn hàng ngày sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, ngoài việc bổ sung chất xơ. Trong 100g đậu lăng chứa khoảng 7,9g chất xơ. Đậu lăng còn có các chất dinh dưỡng khác. Cụ thể như calo, protein, chất béo, carbs, vitamin B6… 

Tác dụng tuyệt vời ít người biết của ngải cứu phơi khô

Tác dụng tuyệt vời ít người biết của ngải cứu phơi khô

Thông thường, mọi người vẫn chỉ dùng ngải cứu tươi làm thực phẩm mà ít người biết tác dụng tuyệt vời của ngải cứu phơi khô.

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