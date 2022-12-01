6 thói quen uống nước "bào mòn" gan và thận từng ngày nhiều người vẫn hay mắc phải

Thói quen của nhiều người, nhất là trẻ nhỏ không thích uống nước lọc, nên thường thay thế bằng nước ngọt. Đặc biệt là những loại đồ uống có ga thường đã khát nhanh giúp cơ thể tỉnh táo trong giây lát khiến cho bạn cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Nhưng trên thực tế nếu bạn duy trì thói quen này dễ gây hại cho gan thận, của bạn. Nhất là nước uống có ga còn dễ gây béo phì, tiểu đường, cao huyết áp ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bạn.

Uống quá ít nước Nhiều người rất lười uống nước, và chỉ uống khi cơ thể đã rơi vào khô cạn, cơn khát bùng lên. Chính thói quen của nhiều người là chỉ uống nước khi thật khát, khiến cho cơ thể của bạn bị rơi vào cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình thanh lọc của gan và thận, khiến cho bạn dễ rơi vào tình trạng suy gan, suy thận. Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thì trung bình mỗi con người cần uống đủ 1,5-2 lít nước trong một ngày. Nếu bạn chỉ uống khi cơ thể báo khát nước thì lúc đó chức năng thận của bạn đã bị suy kém rồi.

Bên cạnh đó, trong thành phần của các loại nước ngọt, nước tăng lực thường có nhiều đường, phốt pho nên sẽ thúc đẩy việc bài tiết canxi ra ngoài, từ đó dẫn tới xuất hiện sỏi thận, xơ gan.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước đun đi đun lại

Nhiều người suy nghĩ rằng uống nước đun càng nhiều lần càng tốt vì vi khuẩn sẽ được diệt sạch tốt hơn cho sức khỏe, tuy nhiên chính việc làm này lại gây hại sức khỏe của bạn đấy bởi vì trong nước thường có một hàm lượng nhỏ các loại kim loại nặng không tốt cho sức khỏe như chì, cadimium, … và nitrat.

Khi nước được đun đi đun lại nhiều lần, trải qua quá trình thủy phân không ngừng bốc hơi thì hàm lượng nitrat và các kim loại nặng kể trên ở trong nước sẽ tăng lên đáng kể, khi hấp thu vào cơ thể các kim loại nặng này sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn đồng thời muối nitrit được chuyển hóa từ nitrat có trong nước sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển máu của cơ thể, tim đập nhanh hơn, hệ hô hấp hoạt động khó khăn hơn, thậm chí nếu thói quen này kéo dài thường xuyên kết hợp với một số điều kiện bất lợi khác từ môi trường và cơ địa con người có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng nữa đấy. Rất nguy hiểm.

Chỉ uống nước khi cảm thấy khát

Nhiều người rất lười uống nước, và chỉ uống khi cơ thể đã rơi vào khô cạn, cơn khát bùng lên. Chính thói quen của nhiều người là chỉ uống nước khi thật khát, làm ảnh hưởng tới quá trình thanh lọc của gan và thận, khiến cho bạn dễ rơi vào tình trạng suy gan, suy thận.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thì trung bình mỗi con người cần uống đủ 1,5-2 lít nước trong một ngày. Nếu bạn chỉ uống khi cơ thể báo khát nước thì lúc đó chức năng thận của bạn đã bị suy kém rồi.

Không uống nước ngay sau khi ngủ dậy



Đây chính là thói quen vô cùng gây hại sức khỏe. Cơ thể bạn trải qua một đêm dài không được cung cấp nước trong khi hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể vẫn diễn ra bình thường, chất thải trong cơ thể đang cần được rửa sạch, lượng máu thiếu nước đã trở nên đặc hơn làm cho máu lưu thông hạn chế, các tế bào trong cơ thể đang rất “khát” nước, chính vì vậy việc bổ sung nước ngay sau khi ngủ dậy không chỉ có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể mà còn giúp bạn “làm sạch”, giải độc cơ thể một cách hiệu quả nữa nhất đấy.

Hãy uống ít nhất từ 400-500ml nước ấm ngay sau khi ngủ dậy để bảo vệ sức khỏe của chính mình nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Uống trà đặc trong thời gian dài

Trà đặc chứa nhiều theophylline có thể lợi tiểu nhanh chóng, thúc đẩy chất độc của con người đến thận nhanh hơn, phá hủy cầu thận và ống thận, làm tổn thương chức năng thận.

Đặc biệt, nếu uống trà sau khi uống rượu sẽ khiến sản phẩm rượu chưa phân hủy vào thận sớm, gây tổn thương cho thận. Mặc dù loại tổn thương này không dễ phát hiện, nhưng tích lũy theo thời gian, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng.

Uống nước đúng cách không chỉ có thể ngăn ngừa bệnh thận mà còn loại bỏ trước các bệnh tiềm ẩn. 8 cách uống nước sau đây bác sĩ thường uống, bạn cũng nên thử.