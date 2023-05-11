5 thứ chị em nhất định phải 'cởi ra' trước khi đi ngủ để cơ thể thoải mái, tránh mắc các bệnh 'phụ khoa', nhất là mẹ bầu

Sống khỏe 11/05/2023 10:35

Để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh và thoải mái hơn khi ngủ, chị em nhất là các mẹ bầu hãy nhớ 'cởi bỏ' những thứ này trên người nhé.

Kính áp tròng

Đeo kính áp tròng là một trong những cách giúp chị em tự tin hơn về nhan sắc. Các loại kính áp tròng cũng có thể hỗ trợ tầm nhìn với những người gặp tật khúc xạ ở mắt.

Khi đi ngủ, nếu lười tháo kính áp tròng ra sẽ khiến giác mạc bị thiếu oxy cũng như dễ gây viêm nhiễm ở mắt. Việc đeo cả kính áp tròng khi ngủ còn dễ gây xước giác mạc, tăng nguy cơ chấn thương vùng mắt.

Trừ trường hợp loại kính áp tròng được bác sĩ chỉ định đeo vào ban đêm để điều trị tật khúc xạ ở mắt thì các loại kính áp tròng khác đều phải tháo ra trước khi đi ngủ.

Áo ngực

Không ít phụ nữ có thói quen mặc áo ngực khi ngủ với mong muốn giúp núi đôi không bị chảy xệ. Thực ra, các chuyên gia cho rằng đây lại là hành động, quan niệm sai lầm khiến chị em “lợi bất cập hại”.

Bởi vì, áo ngực sẽ cản trở lưu thông máu trong cơ thể, bóp chặt các khu vực xung quanh cơ hoành và gây áp lực ở vùng ngực dẫn đến khó thở suốt đêm. Ngoài ra, áo ngực có gọng, dây đai và móc có thể đâm vào da, làm tì vết và thậm chí gây ra các u cục.

Mặc áo ngực khi ngủ cũng làm tăng khả năng bị nhiễm trùng nấm, mất vệ sinh trên cơ thể. Tốt nhất, chị em hãy tháo bỏ thứ này ra và để cho núi đôi được thoải mái cả đêm. Điều này cũng không làm ảnh hưởng gì tới hình dáng vòng 1 đâu nhé!

5 thứ chị em nhất định phải 'cởi ra' trước khi đi ngủ để cơ thể thoải mái, tránh mắc các bệnh 'phụ khoa', nhất là mẹ bầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lớp trang điểm

Nhiều mẹ bầu vì yêu cầu của công việc hay muốn bản thân đẹp hơn nên vẫn trang điểm nhẹ khi mang bầu. Vì vậy trước khi đi ngủ, mẹ cần nhờ "cởi bỏ" lớp trang điểm này, tẩy trang sạch sẽ. Lý do là các lớp trang điểm bám bụi bẩn và dầu nhờn tích tụ, để qua đêm sẽ khó rửa sạch, dẫn đến các lỗ chân lông bị bị kín, da nổi mụn. Hơn nữa son cũng dễ dàng đi qua đường miệng vào bên trong cơ thể, các tạp chất trong son sẽ gây hại cho thai nhi.

Mẹ bầu tẩy trang, dưỡng da đầy đủ trước khi ngủ cũng giúp cho da mịn màng hơn, ngăn ngừa lão hóa sớm.

5 thứ chị em nhất định phải 'cởi ra' trước khi đi ngủ để cơ thể thoải mái, tránh mắc các bệnh 'phụ khoa', nhất là mẹ bầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quần chíp

Việc mặc đồ lót đi ngủ thực sự không có lợi cho sức khỏe phụ nữ chút nào. Vùng nhạy cảm vốn đã bí bách, ẩm ướt cả ngày cũng rất cần được thông thoáng, khô ráo.

Nếu mặc quần nhỏ cả đêm sẽ làm cho “cô bé” bí bách cả đêm, có thể dẫn tới ngứa ngáy khó chịu và thậm chí là sinh ra các bệnh phụ khoa.

Trang sức

Việc đeo đồ trang sức ban đêm có thể gây kích ứng da hoặc dị ứng từ các nguyên liệu vàng bạc. Bên cạnh đó, đeo trang sức có thể khiến các chị vô tình làm tổn thương chồng hoặc bụng bầu. Vì vậy trước khi ngủ, mẹ hãy nhớ tháo bỏ trang sức.

5 thứ chị em nhất định phải 'cởi ra' trước khi đi ngủ để cơ thể thoải mái, tránh mắc các bệnh 'phụ khoa', nhất là mẹ bầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
5 điều tuyệt đối không nên làm sau 9H TỐI vì có thể khiến cơ thể mệt mỏi, dễ gây ra nhiều bệnh về tim mạch và cao huyết áp - 90% người Việt mắc phải lỗi cuối cùng!

5 điều tuyệt đối không nên làm sau 9H TỐI vì có thể khiến cơ thể mệt mỏi, dễ gây ra nhiều bệnh về tim mạch và cao huyết áp - 90% người Việt mắc phải lỗi cuối cùng!

Cơ thể bạn có thể ngày một yếu đi nếu cứ thường xuyên thực hiện 5 điều này sau 9h tối, xem và nhớ hạn chế thực hiện nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   sống khỏe sức khỏe phụ nữ những thứ phụ nữ nên cởi trước khi đi ngủ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?