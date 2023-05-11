Đeo kính áp tròng là một trong những cách giúp chị em tự tin hơn về nhan sắc. Các loại kính áp tròng cũng có thể hỗ trợ tầm nhìn với những người gặp tật khúc xạ ở mắt.

Trừ trường hợp loại kính áp tròng được bác sĩ chỉ định đeo vào ban đêm để điều trị tật khúc xạ ở mắt thì các loại kính áp tròng khác đều phải tháo ra trước khi đi ngủ.

Khi đi ngủ, nếu lười tháo kính áp tròng ra sẽ khiến giác mạc bị thiếu oxy cũng như dễ gây viêm nhiễm ở mắt. Việc đeo cả kính áp tròng khi ngủ còn dễ gây xước giác mạc, tăng nguy cơ chấn thương vùng mắt.

Áo ngực

Không ít phụ nữ có thói quen mặc áo ngực khi ngủ với mong muốn giúp núi đôi không bị chảy xệ. Thực ra, các chuyên gia cho rằng đây lại là hành động, quan niệm sai lầm khiến chị em “lợi bất cập hại”.

Bởi vì, áo ngực sẽ cản trở lưu thông máu trong cơ thể, bóp chặt các khu vực xung quanh cơ hoành và gây áp lực ở vùng ngực dẫn đến khó thở suốt đêm. Ngoài ra, áo ngực có gọng, dây đai và móc có thể đâm vào da, làm tì vết và thậm chí gây ra các u cục.

Mặc áo ngực khi ngủ cũng làm tăng khả năng bị nhiễm trùng nấm, mất vệ sinh trên cơ thể. Tốt nhất, chị em hãy tháo bỏ thứ này ra và để cho núi đôi được thoải mái cả đêm. Điều này cũng không làm ảnh hưởng gì tới hình dáng vòng 1 đâu nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Lớp trang điểm

Nhiều mẹ bầu vì yêu cầu của công việc hay muốn bản thân đẹp hơn nên vẫn trang điểm nhẹ khi mang bầu. Vì vậy trước khi đi ngủ, mẹ cần nhờ "cởi bỏ" lớp trang điểm này, tẩy trang sạch sẽ. Lý do là các lớp trang điểm bám bụi bẩn và dầu nhờn tích tụ, để qua đêm sẽ khó rửa sạch, dẫn đến các lỗ chân lông bị bị kín, da nổi mụn. Hơn nữa son cũng dễ dàng đi qua đường miệng vào bên trong cơ thể, các tạp chất trong son sẽ gây hại cho thai nhi.

Mẹ bầu tẩy trang, dưỡng da đầy đủ trước khi ngủ cũng giúp cho da mịn màng hơn, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Quần chíp

Việc mặc đồ lót đi ngủ thực sự không có lợi cho sức khỏe phụ nữ chút nào. Vùng nhạy cảm vốn đã bí bách, ẩm ướt cả ngày cũng rất cần được thông thoáng, khô ráo.

Nếu mặc quần nhỏ cả đêm sẽ làm cho “cô bé” bí bách cả đêm, có thể dẫn tới ngứa ngáy khó chịu và thậm chí là sinh ra các bệnh phụ khoa.

Trang sức

Việc đeo đồ trang sức ban đêm có thể gây kích ứng da hoặc dị ứng từ các nguyên liệu vàng bạc. Bên cạnh đó, đeo trang sức có thể khiến các chị vô tình làm tổn thương chồng hoặc bụng bầu. Vì vậy trước khi ngủ, mẹ hãy nhớ tháo bỏ trang sức.