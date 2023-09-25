Chế độ ăn uống hạn chế kích thích gan rất quan trọng để duy trì sức khỏe bộ phận này. Để bảo vệ lá gan, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần tránh xa những thực phẩm dưới đây:

Thực phẩm bị mốc có nguy cơ cao chứa độc tố aflatoxin, đây là chất gây ung thư loại 1 được WHO cảnh báo, chúng có thể gây ung thư cực mạnh cho gan vì thế đây là loại thực phẩm khiến gan sợ nhất.

Với cơ thể, rượu là một loại chất độc do nó chứa cồn, lượng cồn này phải đi qua gan để đào thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, khi rượu đi vào gan có thể phản ứng với rượu dehydrogenase trong gan để tạo ra acetaldehyde. Việc hấp thụ quá nhiều cồn và acetaldehyde sẽ làm tăng gánh nặng cho gan, gây tổn thương và tàn phá gan.

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Thực phẩm biến sẵn

Một số thực phẩm chế biến sẵn như lạp xưởng, xúc xích, thịt xông khói... đều chứa nhiều muối và chất béo bão hoà, không tốt cho gan. Các bác sĩ khuyến cáo, khi chúng ta ăn nhiều các thực phẩm chế biến sẵn thì phải nhờ đến gan để giải độc, từ đó sẽ tạo gánh nặng cho gan và gây suy giảm chức năng gan.

Đồ ăn ngọt

Những món ăn ngọt sẽ làm tăng khối lượng công việc trao đổi chất của gan, gây tích trữ quá nhiều chất béo chuyển hóa từ đường trong gan, từ đó gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Muối

Không chỉ nhận mà gan cũng rất "sợ" muối. Thực tế, nếu dùng quá nhiều muối sẽ làm tăng tỷ lệ mắc gan nhiễm mỡ. Lý do là vì quá nhiều muối sẽ gây ra rối loạn chức năng trao đổi, từ đó dẫn đến những chất dinh dưỡng, chất béo khi vào cơ thể không thể phân hủy hết mà tích tụ trong gan, lâu dần sẽ hình thành gan nhiễm mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để bảo vệ lá gan của bạn?

Sau đây là những điều chúng ta nên làm để có lá gan khỏe mạnh:

Không uống nhiều bia rượu: Cồn phá hoại tế bào gan gây sưng hay sẹo gan, có thể tiến triển thành chai gan, đe dọa tới tính mạng.

Chế độ ăn lành mạnh và tập luyện thường xuyên: Giữ cân nặng trong chuẩn sẽ ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Chế độ ăn lành mạnh khiến gan không phải làm việc quá tải để loại bỏ các chất có hại.

Cẩn trọng với một số loại thuốc: Một số loại thuốc điều trị mỡ máu có thể có tác dụng phụ lên gan. Đặc biệt uống paracetamol quá liều có thể gây tổn thương gan. Paracetamol rất phổ biến và có trong thành p

Phòng tránh viêm gan do vi rút: Có rất nhiều loại vi rút gây viêm gan, viêm gan vi rút tàn phá gan một cách nghiêm trọng. Vi rút viêm gan A lây qua đường ăn uống. Kiểm tra viêm gan do vi rút.

Không chạm hay ngửi các chất độc hại: Một số loại hoá chất tẩy rửa, sản phẩm có dạng bình xịt và thuốc diệt côn trùng có chứa các chất hoá học có thể gây hại cho gan.