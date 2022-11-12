5 loại thực phẩm là "nhà máy canxi", siêu cấp dưỡng cho xương khớp, ăn nhiều càng trẻ, khỏe, sống lâu

Sống khỏe 12/11/2022 12:04

Từ việc cung cấp cấu trúc để lưu trữ khoáng chất, xương của chúng ta đóng nhiều vai trò quan trọng. Cơ và xương chắc khỏe giúp cải thiện sự cân bằng, phối hợp và bảo vệ khỏi chấn thương. Ngoài ra, những người trưởng thành hoạt động nhiều, ít bị cứng khớp hơn và cải thiện tính linh hoạt. Vì vậy, điều quan trọng là phải xây dựng xương chắc khỏe trong thời thơ ấu và thanh thiếu niên.

5 loại thực phẩm là 'nhà máy canxi', siêu cấp dưỡng cho xương khớp, ăn nhiều càng trẻ, khỏe, sống lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không có sức khỏe xương, có nhiều nguy cơ bị đau và gãy xương, có thể dẫn đến các tình trạng thể chất nghiêm trọng khác bao gồm hạn chế khả năng vận động. Dưới đây là một số thực phẩm được gợi ý bởi chuyên gia dinh dưỡng Sheenam K Malhotra, một nhà tư vấn sức khỏe và dinh dưỡng lâm sàng sẽ giúp xây dựng ngân hàng xương cho tuổi già.

Hạt mè

5 loại thực phẩm là 'nhà máy canxi', siêu cấp dưỡng cho xương khớp, ăn nhiều càng trẻ, khỏe, sống lâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó cung cấp chất xơ, cũng như axit béo omega-3 có thể làm giảm cholesterol, giảm viêm trong cơ thể, giữ cho não và hệ thần kinh của bạn hoạt động trơn tru. Để kết hợp nhiều hạt hơn vào chế độ ăn uống của bạn, hãy thử rắc hạt vừng lên món salad yêu thích của bạn.

Đậu

5 loại thực phẩm là 'nhà máy canxi', siêu cấp dưỡng cho xương khớp, ăn nhiều càng trẻ, khỏe, sống lâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu cung cấp một lượng lớn các chất dinh dưỡng xây dựng xương như magiê, canxi và phốt pho, không chỉ tạo xương bằng cách tăng cường khối lượng xương mà còn ngăn ngừa mất xương, giảm lo lắng và giúp bạn ngủ ngon. Nó cũng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu canxi đó và cung cấp các chất dinh dưỡng bổ sung.

Sản phẩm làm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành như edamame, đậu phụ, tempeh và đồ uống từ đậu nành rất giàu protein xây dựng xương, chúng chứa các hợp chất thực vật có thể cản trở sự hấp thụ canxi.

Rau họ cải

Các loại rau lá xanh, còn được gọi là rau họ cải, cung cấp một số chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe của xương, chẳng hạn như vitamin K và canxi. Các loại rau họ cải bao gồm rau bina, củ cải xanh, cải xoăn, bắp cải và bông cải xanh.

Quả hạch và quả sung

5 loại thực phẩm là 'nhà máy canxi', siêu cấp dưỡng cho xương khớp, ăn nhiều càng trẻ, khỏe, sống lâu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả hạch và quả sung cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho xương của bạn như magiê và phốt pho. Những khoáng chất này có thể kết hợp với nhau để cải thiện mật độ xương của bạn, do đó có thể ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương.

Để có sức khỏe xương khỏe mạnh, một người nên cần tất cả các chất dinh dưỡng bằng cách tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng. Khi bạn còn trẻ, cơ thể bạn có khả năng tạo xương mới nhanh hơn và khối lượng xương của bạn tăng lên, vì vậy trước khi thời gian trôi qua, hãy bắt đầu ăn những thực phẩm này để có sức khỏe tốt cho xương.

Theo Times of India

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