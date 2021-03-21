Đây là những món không nên ăn vào bữa sáng kẻo tự làm hại chính mình, rước bệnh vào người, đặc biệt là cho trẻ ăn kẻo có ngày mang họa.
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Nếu không ăn sáng lành mạnh thì chắc chắn cơ thể sẽ dần bị tổn hại và có nguy cơ suy giảm tuổi thọ theo thời gian.
Đặc biệt, có 4 món không nên ăn vào bữa sáng, dù thèm đến mấy bạn tuyệt đối không nên đụng đến kẻo rước bệnh tật vào người.
Thức ăn thừa để qua đêm
Tận dụng đồ ăn thừa qua đêm để ăn sáng là thói quen của rất nhiều người Việt. Nhiều gia đình hay dùng đồ thừa hôm trước để nấu mì, phở, cháo... tuy nhanh, tiết kiệm nhưng thực ra không hề tốt cho sức khỏe.
Bởi lẽ, những thực phẩm để qua đêm thường sản sinh ra chất nitric, một chất gây ung thư. Khi tích tụ lâu ngày sẽ dẫn tới suy gan, ung thư gan, vô cùng nguy hiểm.
Bánh ngọt
Tiện lợi, rẻ tiền nên bánh ngọt được rất nhiều người lựa chọn để ăn sáng mà không biết rằng trung bình mỗi loại bánh ngọt có khoảng 500 calo, đây là những loại thực phẩm tồi tệ nhất bạn nên loại bỏ khỏi bữa ăn sáng.
Bởi chúng chứa nhiều đường và các thành phần tạo hương vị sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của bạn.
Xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp
Mặc dù đây là những món rất hấp dẫn, tiện dụng tuy nhiên lại chứa hàm lượng nitrat vô cùng lớn. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn sẽ làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
Thay vào đó, hãy sử dụng các thực phẩm lành mạnh khác như trứng, sữa, phô mai.
Thực phẩm nhiều dầu mỡ
Sáng sớm khi bụng trống rỗng, nếu chúng ta nạp quá nhiều thịt có hàm lượng protein cao do chiên rán nhiều dầu mỡ thì quá trình hấp thụ protein của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời còn tạo ra một lượng lớn các chất chuyển hóa chứa nitơ trong cơ thể. Điều này cũng làm tăng quá trình hấp thụ protein của cơ thể và dễ gây ảnh hưởng đến gan và thận.
Ăn những đồ chiên rán nhiều trước mắt là gây đầy bụng, đầy hơi, khó chịu, lâu dài có thể gây ung thư.