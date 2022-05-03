4 cách tuyệt vời để bạn thưởng thức hương vị hảo hạng từ sô cô la mà không lo tăng cân

Chúng ta có thể không dễ trả lời "tại sao", nhưng chắc chắn có những cách tuyệt vời để làm theo và khắc phục cơn thèm sô cô la thơm ngon và ăn chúng bất cứ lúc nào mà không cảm thấy tội lỗi với cân nặng của mình.

Chúng ta có thể không dễ trả lời "tại sao", nhưng chắc chắn có những cách tuyệt vời để làm theo và khắc phục cơn thèm sô cô la thơm ngon và ăn chúng bất cứ lúc nào mà không cảm thấy tội lỗi với cân nặng của mình.húng ta có thể không dễ trả lời "tại sao", nhưng chắc chắn có những cách tuyệt vời để làm theo và khắc phục cơn thèm sô cô la thơm ngon và ăn chúng bất cứ lúc nào mà không cảm thấy tội lỗi với cân nặng của mình.

Việc lựa chọn sô cô la là chủ quan, nhưng trong khi theo chế độ ăn kiêng, cảm giác thèm ăn có thể khiến hầu hết mọi người tiêu thụ sô cô la chứa nhiều đường như sô cô la sữa, sô cô la trắng, sô cô la làm từ bơ, có nhiều chất bảo quản, đường và sữa, đủ để làm hỏng toàn bộ kế hoạch giảm cân. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên chọn loại sô cô la sẫm màu tự nhiên, không đường, có vị hơi đắng và có thể giúp ngủ ngon, giảm nguy cơ mắc bệnh tim do sự hiện diện của chất chống oxy hóa. Sô cô la đen và đắng có ít calo và có thể giúp kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả.

Sô cô la tự làm

Ảnh minh họa: Internet

Giống như chế biến thức ăn tại nhà tốt cho sức khỏe hơn so với thức ăn mua ở cửa hàng. Chuẩn bị sô cô la ở nhà cũng có những lợi ích tương tự. Chỉ cần thêm các loại hạt, trái cây khô và thêm sô cô la đen / ca cao nóng chảy hoặc các hợp chất để tạo ra sô cô la tự làm đơn giản mà không cần chất bảo quản, bơ và đường.

Tránh sô cô la có đường và bơ

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường bị cám dỗ bởi những viên sô cô la ngọt ngào, nhưng chúng cũng không kém gì chất độc ngọt ngào. Hầu hết sô cô la mua ở cửa hàng đều được tẩm đường, bơ và các thành phần rất tốt cho khẩu vị nhưng không tốt cho bụng. Điều này có vẻ kỳ lạ, nhưng càng đắng càng tốt! Tốt hơn hết bạn nên kiểm tra danh sách thành phần trước khi quyết định mua và cũng kiểm tra xem sô cô la có chất phụ gia hoặc chất nhũ hóa hay không nhé.

Ăn bao nhiêu và khi nào nên ăn sô cô la

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra cảm giác thèm ăn là cách hiệu quả nhất để thưởng thức sôcôla mà không làm tăng cân. Theo các chuyên gia, tốt nhất là tránh thưởng thức sô cô la để thỏa mãn cơn đói, điều này dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều và làm hỏng kế hoạch ăn kiêng. Vì vậy, bạn nên để ý đến khẩu phần ăn theo mục tiêu cân nặng và thưởng thức một phần nhỏ sô cô la mỗi khi ăn nhé.

Theo Times of India