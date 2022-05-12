12 loại ung thư có thể ngăn ngừa chỉ với việc tập thể dục

Sống khỏe 12/05/2022 18:36

Có nhiều cách để ngăn ngừa ung thư, từ ăn một vài loại thực phẩm đến tăng cường hoạt động ngoài trời, nhưng chất gây ung thư có mặt ở khắp nơi.

Theo một nghiên cứu được công bố trên JAMA Internal Medicine, tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, cách tốt nhất để ngăn ngừa ung thưtập thể dục. Sau 11 năm theo dõi hơn 1,4 triệu người, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng hoạt động thể chất trong thời gian nghỉ ngơi làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Về vấn đề này, Cheatsheet.com, một trang thông tin của Mỹ đã giới thiệu 12 bệnh ung thư mà tập thể dục có thể ngăn ngừa.

12 loại ung thư có thể ngăn ngừa chỉ với việc tập thể dục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư thực quản

Một nghiên cứu cho thấy tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 42%. Ung thư thực quản phổ biến hơn ở những người không ăn trái cây hoặc rau quả và uống nhiều đồ uống nóng. Vì vậy, những người này nên tập thể dục thường xuyên để giảm nguy cơ ung thư thực quản.

Ung thư gan

Ung thư gan có thể giảm 27% khi tập thể dục. Tất nhiên, điều quan trọng là phải giảm lượng rượu tiêu thụ và các yếu tố khác như huyết áp cao và tiểu đường cần được chăm sóc tốt.

Ung thư phổi

Cách tốt nhất để giữ cho phổi của bạn khỏe mạnh là không hút thuốc. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí là một nguyên nhân khác gây ra ung thư phổi. Một nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục làm giảm nguy cơ ung thư phổi tới 26% là một cách tuyệt vời để tránh bệnh phổi.

Ung thư thận

Tập thể dục có thể giảm 23% nguy cơ mắc bệnh thận. Nếu bạn bỏ thuốc lá và uống rượu có thể giữ cho thận của bạn khỏe mạnh. Một yếu tố khác dẫn đến nguy cơ ung thư thận là lão hóa, nhưng có nhiều cách để bạn có thể ngăn chặn nó.

Ung thư dạ dày

Tập thể dục để loại bỏ chất béo và duy trì cân nặng phù hợp có thể giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tập thể dục thường xuyên có thể giảm 22% nguy cơ ung thư dạ dày.

Ung thư nội mạc tử cung

Chảy máu âm đạo hoặc đau vùng chậu có thể là dấu hiệu của ung thư nội mạc tử cung. Tuy nhiên, tập thể dục thường xuyên có thể giảm 21% nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy

Đây là một loại ung thư không chỉ lây nhiễm vào tủy xương mà còn lây nhiễm sang máu và các tế bào bạch cầu. Tập thể dục thường xuyên có thể giảm 21% nguy cơ phát triển bệnh bạch cầu dòng tủy.

U tủy

Khi các tế bào huyết tương, một loại tế bào bạch cầu trong tủy xương biệt hóa bất thường và tiếp tục tăng sinh nó sẽ gây ra bệnh ung thư máu hay được gọi là u tủy. Tập thể dục có thể làm giảm 17% nguy cơ mắc loại u tủy này.

Ung thư đại trực tràng

Các khối u ác tính ở đại tràng và trực tràng được gọi là ung thư đại trực tràng. Khi ung thư phát triển trong ruột kết, nó được gọi là ung thư ruột kết và khi nó xảy ra ở trực tràng nó được gọi là ung thư trực tràng. Một nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục làm giảm nguy cơ ung thư trực tràng xuống 16%.

Ung thư đầu cổ

Ung thư đầu và cổ được gọi là ung thư đầu và cổ. Tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ ung thư đầu và cổ tới 15%.

Ung thư bàng quang

Ung thư bàng quang là một khối u ác tính xảy ra trong bàng quang. Hút thuốc là nguyên nhân nguy hiểm nhất và các nghề nghiệp tiếp xúc với chất gây ung thư cũng là nguyên nhân gây bệnh. Tập thể dục có thể làm giảm 13% nguy cơ ung thư bàng quang.

Ung thư vú

Ung thư vú là một khối u (có thể sờ thấy được) được tạo thành từ các tế bào ung thư hình thành trong vú. Nói chung, ung thư vú phát sinh từ các ống dẫn và các tiểu thùy của vú. Tập thể dục thường xuyên có thể giảm 10% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú.

(Theo Kormedi)

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