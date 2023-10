10 loại thực phẩm "hạnh phúc" hàng đầu để nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột và tăng cường sức khỏe tổng thế

Đậu nành là một loại thực phẩm kỳ diệu có thể được làm thành sữa đậu, đậu phụ hoặc nấu thành một món ăn, chẳng hạn như đậu nành hấp và cá, v.v. Nó rất giàu axit γ-aminobutyric (GABA), là một axit amin tự nhiên hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh trong não của bạn. Khi GABA gắn vào một protein trong não của bạn được gọi là thụ thể GABA, nó sẽ tạo ra hiệu ứng làm dịu. Điều này có thể giúp giảm bớt cảm giác lo lắng, căng thẳng và sợ hãi.

3. Cá thu

Cá thu là một loại cá biển sâu thông thường giàu EPA (axit eicosapentaenoic) và DHA (axit docosahexaenoic), cả hai đều rất giàu axit béo omega-3. Là một loài cá, Cá thu có các chất dinh dưỡng quan trọng để tổng hợp "hormone hạnh phúc" serotonin. Nó cũng có các yếu tố prebiotic tuyệt vời giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

4. Cá khô nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Cá khô nhỏ là một loại thực phẩm bổ dưỡng và rẻ tiền. Nó có thể được thêm vào súp hoặc bất kỳ món ăn nấu chín nào và thậm chí được phục vụ như một món ăn nhẹ. Cá khô rất giàu canxi, giúp hỗ trợ hoạt động của hệ thống thần kinh của chúng ta và magiê, giúp hỗ trợ học tập và trí nhớ của một người. Nhiều chất dinh dưỡng khác trong cá khô nhỏ có thể giúp chúng ta thư giãn hơn.

5. Cải bó xôi

Rau bina rất giàu axit folic cần thiết cho cơ thể để tổng hợp serotonin, dopamine và norepinephrine là những chất dẫn truyền thần kinh có tác động tích cực đến tâm trạng. Ngoài ra, nó chứa đầy xenlulo và các chất phytochemical giúp phát triển các vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Thường xuyên ăn rau bina có thể giúp tâm trạng tốt và suy nghĩ tích cực.

6. Ổi

Ảnh minh họa: Internet

Ổi rất giàu Vitamin C cần thiết cho cơ thể để tổng hợp dopamine, norepinephrine và các chất dẫn truyền thần kinh khác. Dopamine làm cho chúng ta cảm thấy tự tin và hạnh phúc trong khi norepinephrine giúp chúng ta có động lực. Ngoài ra, Vitamin C có thể làm giảm mức độ của hormone căng thẳng, cortisol. Vì những lý do này, nhiều Vitamin C hơn trong chế độ ăn uống có thể có tác động tích cực đến tâm trạng và ổi là một trong những nguồn giàu vitamin C.

7. Hạt mè đen

Hạt mè đen đặc biệt tốt cho những người ăn chay. Vì canxi trong sữa đậu nành được tìm thấy ít hơn nhiều so với sản phẩm sữa từ sữa, nên hạt vừng được thêm vào sữa đậu nành để cân bằng sự khác biệt này. Canxi là một chất dinh dưỡng không thể thiếu để thư giãn.

Hạt mè đen cũng rất giàu chất dinh dưỡng tổng hợp norepinephrine và chất dẫn truyền thần kinh này giúp chúng ta luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sảng khoái. Hạt mè đen có thể được dùng như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào đồ uống hoặc bữa ăn, làm cho các món ăn ngon hơn và giúp chúng ta có tâm trạng tốt.

8. Hạt hướng dương

Ảnh minh họa: Internet

Hạt hướng dương có hàm lượng Vitamin E cao nhất, nhiều hơn tất cả các loại hạt khác. Cơ chế chống oxy hóa của Vitamin E có thể bảo vệ các tế bào não của chúng ta. Ngoài ra, chúng rất giàu magiê giúp chuyển hóa hormone căng thẳng cortisol, khiến chúng ta bớt lo lắng.

Hạt hướng dương cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng tổng hợp "hormone hạnh phúc" serotonin. Rắc một số hạt lên bột yến mạch ăn sáng của chúng ta hoặc vào món salad cũng giống như rắc hạt giống hạnh phúc để nâng cao tâm trạng của chúng ta.

9. Mầm lúa mì

Mầm lúa mì rất giàu Vitamin E và cũng chứa tryptophan giúp sản xuất melatonin và norepinephrine. Mầm lúa mì chứa dinh dưỡng đậm đặc để cung cấp năng lượng cho hạt nảy mầm. Tiêu thụ mầm lúa mì có thể giúp chúng ta tràn đầy năng lượng.

10. Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có nồng độ canxi thấp có xu hướng căng thẳng, lo lắng và cáu kỉnh. Bổ sung canxi không chỉ ngăn ngừa loãng xương mà còn giúp chúng ta có tâm trạng tốt. Sữa chua rất giàu canxi, và một hướng dẫn chế độ ăn uống hiện tại cho thấy bạn nên ăn ít nhất một cốc rưỡi mỗi ngày. Sữa chua không đường có thể trộn với các loại trái cây để làm thức uống, không chỉ bồi bổ đường ruột mà còn bảo vệ tế bào não.

Theo Nspirement