Ưu điểm và công dụng của máy đo đường huyết không cần lấy máu là gì, những loại máy đo đường huyết không cần lấy máu nào đang được nhiều khách hàng lựa chọn? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Không giống như các loại máy đo đường huyết truyền thống, với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay đã cho ra đời dòng máy đo đường huyết mà không cần lấy máu, rất tiện lợi cho bệnh nhân, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thăm khám và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường

Những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường trung bình phải kiểm tra đường huyết 3 - 5 lần/ngày. Do đó, họ thường có tâm lý ám ảnh với việc phải chích máu và lấy máu, nhất là với những bệnh nhân là trẻ nhỏ hoặc người già.

Và đó chính là lý do để máy đo đường huyết không cần lấy máu ra đời. Đây được xem như là bảo bối, giúp người bệnh dễ dàng đo đường huyết mà không cần chích máu đầu ngón tay.

2. Ưu điểm của máy đo đường huyết không cần lấy máu

Theo các chuyên gia, so với các loại máy đo đường huyết lấy máu thông thường, máy đo đường huyết không cần lấy máu sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội với công nghệ sản xuất tiên tiến và hiện đại, nên người dùng hoàn toàn có thể an tâm về kết quả của máy đo. Chỉ cần thực hiện đúng thao tác là sau 30 giây người bệnh có thể nhận được kết quả phân tích đường huyết chính xác.

Máy đo đường huyết không cần lấy máu áp dụng công nghệ không xâm lấn cơ thể – cụ thể là không cần chích máu đầu ngón tay, mà vẫn có thể phân tích được độ đàn hồi của huyết mạch, tim mạch và huyết áp. Vì thế, khi bệnh nhân sử dụng loại máy này, sẽ nhận được nhiều lợi ích to lớn hơn hẳn máy đo đường huyết truyền thống như:

Tiết kiệm được nhiều chi phí vì không cần phải mua que thử và kim chích hàng ngày.

Sử dụng công nghệ không xâm lấn - Không cần lấy máu nên không gây đau đớn, ám ảnh, dễ dàng sử dụng cho mọi đối tượng.

Cho ra kết quả chính xác trong một thời gian ngắn - 30 giây với phần mềm xử lý và phân tích thông minh.

Giúp người bệnh dễ dàng theo dõi và kiểm soát lượng đường huyết để duy trì ở mức ổn định, tránh được các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh tiểu đường.

Ngoài công dụng chính dùng để đo đường huyết, máy còn tích hợp thêm tính năng giúp người bệnh kiểm tra huyết áp và theo dõi nhịp tim, mang đến sự tiện lợi cho người dùng.

3. Máy đo đường huyết không cần lấy máu có chính xác không?

Đây có lẽ là thắc mắc chung của nhiều người bởi suy nghĩ nếu không cần lấy mẫu máu, kết quả thu về có chính xác không? Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về kết quả và sự chính xác của sản phẩm.

Theo các chuyên gia, máy đo đường huyết không cần lấy máu tích hợp công nghệ hiện đại, đo được cả huyết áp cho người lớn và trẻ em. Đồng thời, chỉ số đường huyết đo được sẽ ở khoảng từ 2mmol/L cho đến 8mmol/L.



Các thao tác thực hiện vô cùng đơn giản, chỉ sau 30 giây, người bệnh có thể nhận được kết quả phân tích đường huyết.

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