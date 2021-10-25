Theo hướng dẫn mới nhất về việc chẩn đoán và điều trị COVID-19, phiên bản 7 do Bộ Y tế ban hành ngày 6/10/2021 có hướng dẫn cụ thể với 3 loại thuốc, đó là: Thuốc kháng virus, thuốc kháng thể kháng virus, thuốc ức chế Interleukin-6 trong điều trị.

Molnupiravir được chứng minh có khả năng làm giảm 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do virus COVID-19 gây ra

Theo đó, việc dùng thuốc phải dựa trên nguyên tắc: Nếu thuốc chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụng, cấp phép lưu hành, cấp phép sử dụng khẩn cấp tại bất kỳ nước nào trên thế giới, thì việc sử dụng phải tuân thủ các quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế.

Còn thuốc nếu đã được WHO khuyến cáo sử dụng hoặc được cấp phép lưu hành, cấp phép sử dụng khẩn cấp tại ít nhất một nước trên thế giới, thì có thể được chỉ định điều trị theo diễn biến bệnh lý của người bệnh.

Trong đó, với loại thuốc kháng virus, Bộ Y tế đã bổ sung thuốc Molnupiravir 400 mg bên cạnh thuốc Remdesivir, Favipiravir... Molnupiravir 400 mg liều dùng theo thuyết minh đề cương thử nghiệm lâm sàng đã được phê duyệt.

Molnupiravir là thuốc kháng virus dạng viên uống, nên dễ sử dụng với những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 hoặc đối với người lớn mắc COVID-19 có các triệu chứng nhẹ và trung bình.

Molnupiravir là một loại thuốc kháng virus dạng uống đang thử nghiệm để chống lại sự xâm nhập của virus COVID-19. Loại thuốc uống được sáng chế bởi hãng dược phẩm Merck & Co (Mỹ), với tác dụng làm giảm khoảng 50% nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có biến chứng nặng.

Tập thể dục, tập thở… nâng sức kháng bệnh Covid-19

Molnupiravir được chứng minh có tác dụng hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm như hiện nay. Có thể, Molnupiravir sẽ là thuốc kháng virus dạng uống đầu tiên trên thế giới được cấp phép để điều trị căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm COVID-19.

Tin vui: Thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống Molnupiravir có hiệu quả tích cực Mới đây nhất, hãng dược phẩm Merck & Co (Mỹ) thông báo thông qua các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, cho thấy thuốc Molnupiravir có hiệu quả đối với bất cứ bệnh nhân nhiễm biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm hiện nay.

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