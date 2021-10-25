Tin vui: Thuốc điều trị COVID-19 qua đường uống Molnupiravir có hiệu quả tích cực

Molnupiravir là một loại thuốc kháng virus dạng uống đang thử nghiệm để chống lại sự xâm nhập của virus COVID-19 với cơ thể con người. Thuốc được sáng chế bởi hãng dược phẩm Merck & Co (Mỹ), với tác dụng làm giảm khoảng 50% nguy cơ phải nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có biến chứng nặng.

Dựa trên kết quả phân tích sơ bộ của nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn 3 đối với 775 bệnh nhân được Merck công bố vào ngày 1/10, có 7,3% trong số bệnh nhân được dùng thuốc Molnupiravir phải nhập viện trong vòng 29 ngày sau khi được điều trị, trong khi con số này ở những người dùng giả dược là 14,1%.

Molnupiravir có khả năng làm giảm 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong với những ca nhiễm COVID - 19 nặng

Đặc biệt, không có ca tử vong nào được ghi nhận ở những bệnh nhân dùng Molnupiravir trong vòng 29 ngày, trong khi ở những người dùng giả dược là 8 ca tử vong.

Thử nghiệm giai đoạn 3 về hiệu quả của loại thuốc này được tiến hành tại hơn 170 địa điểm ở các nước và vùng lãnh thổ gồm Mỹ, Brazil, Italy, Nhật Bản, Nam Phi, Guatemala và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong đó, tất cả 775 người tham gia thử nghiệm đều được xác nhận mắc COVID - 19 với các dấu hiệu đặc trưng và được phân bổ ngẫu nhiên dùng thuốc Molnupiravir hoặc giả dược trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh.

Những người tham gia đều chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19 và có ít nhất một yếu tố tiềm ẩn khiến bệnh có nguy cơ tiến triển nặng hơn như tiểu đường, bệnh tim mạch, béo phì hay tuổi cao trên 60.

Trước đó, Merck & Co thông báo với báo chí: Molnupiravir có thể hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta siêu lây nhiễm.

Theo đó, thuốc Molnupiravir không tấn công protein gai của virus, loại mà các vaccine ngừa COVID-19 hiện nay đều nhắm tới. Thay vào đó, Molnupiravir tấn công một enzyme mà virus sử dụng để tự sao chép mình.

Molnupiravir được thiết kế để đưa lỗi vào mã gen của virus. Các dữ liệu cho thấy thuốc sẽ phát huy tác dụng nhất khi được sử dụng cho bệnh nhân mới nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu

Molnupiravir được dự đoán sẽ là thuốc kháng dạng uống đầu tiên trên thế giới chống lại COVID - 19

Hiện, Merck đang có kế hoạch đẩy nhanh việc xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc Molnupiravir tại Mỹ và nộp đơn lên các cơ quan quản lý dược phẩm khác trên thế giới.

Do những kết quả nghiên cứu khả quan, cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 của thuốc Molnupiravir có thể sẽ kết thúc sớm theo khuyến nghị của các giám sát viên bên ngoài.

Và như vậy, có thể Molnupiravir sẽ là thuốc kháng virus dạng uống đầu tiên trên thế giới được cấp phép để điều trị căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm COVID-19.