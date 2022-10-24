Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên

Sao Việt 24/10/2022 16:01

Lấy vợ hơn tuổi khiến Quý Bình phải đón nhận chỉ trích từ dư luận. ''Ham giàu'', ''ham tiền'',… là những điều người ta đã nói về anh. Thế nhưng, sau tất cả, tình yêu đã được minh chứng. Tháng 3 năm nay, 2 vợ chồng thông báo có con đầu lòng, nhưng tất cả danh tính và hình ảnh con đều được 2 vợ chồng giấu kín.

Mới đây, sau nửa năm sinh con trai Eric, vợ đại gia của Quý Bình xuất hiện trở lại và vóc dáng, vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như xưa. Đến để ủng hộ chồng, sắc vóc và thần thái của nữ đại gia bất động sản đã nhận được vô số lời khen ngợi từ dân cư mạng. 

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 1
Đến để ủng hộ chồng, sắc vóc và thần thái của nữ đại gia bất động sản đã nhận được vô số lời khen ngợi từ dân cư mạng

Được biết, cậu con trai Eric của Quý Bình được chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Mang thai trong thời kỳ đại dịch covid, bà xã đại gia của Quý Bình đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn từ công việc, hơn nữa do đường bay đóng cửa nên Quý Bình cũng chẳng ở cạnh để chăm sóc, lo lắng cho vợ được. Đến khi bà xã mang thai ở tháng thứ 5 Quý Bình mới được gặp vợ. May mắn là trong thời gian đó, cô và con đều khỏe mạnh và an toàn. 

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 2
cậu con trai Eric của Quý Bình được chào đời bằng phương pháp sinh mổ

Trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng niềm hạnh phúc của hai vợ chồng như vỡ òa khi con trai Eric chính thức trào đời khỏe mạnh vào ngày 15/3/2022.

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 3
Eric chính thức trào đời khỏe mạnh vào ngày 15/3/2022

Quý Bình bộc bạch về giây phút có con đầu lòng: "Khi có con, tôi thấy mình may mắn vì suốt thời gian làm nghề chưa từng phải đóng vai làm cha. Nếu không tôi đã diễn sai hết rồi. Ngày vợ báo tin có em bé, tôi đang ăn cơm với đoàn phim. Sau khi nghe điện thoại, tôi xây xẩm mặt mày, đầu quay vòng vòng. Tôi khóc vì xúc động, cảm giác lạ. Đến ngày vợ sinh, được ẵm em bé trên tay ngay khi con vừa ra khỏi phòng sinh, tôi lâng lâng, vui sướng không gì diễn tả nổi".

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 4
Quý Bình hạnh phúc chia sẻ về lần đầu làm cha

Nam diễn viên cũng tiết lộ những mong chờ, trông ngóng từng ngày con chào đời, thậm chí ngay trước khi cháu bé chào đời, anh đã háo hức tự tay mua sắm quần áo, tã, nôi cho con. Anh trông đợi từng ngày, nhiều lúc tưởng tượng mình bế con ra sao. Anh cũng không dám nhận show đi tỉnh hay dự án mới, để dành thời gian bên vợ con. Khi có con rồi, anh luôn cố gắng sắp xếp công việc sớm để kịp chạy về nhà với con. 

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 5
Nam diễn viên cũng tiết lộ những mong chờ, trông ngóng từng ngày con chào đời

Quý Bình cho thấy sự hạnh phúc từ trong ánh mắt của anh khi lần đầu làm cha, đến nỗi không thuê người giúp việc mà tự tay chăm sóc, giặt đồ cho con và chăm sóc 2 mẹ con mỗi ngày. 

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 6
Anh không thuê người giúp việc mà tự tay chăm sóc, giặt đồ cho con

Bà xã Quý Bình - doanh nhân Ngọc Tiền hé lộ cậu bé Eric thừa hưởng sống mũi cao, khung xương mặt giống bố, còn cằm và miệng là bản sao của mẹ. Nữ đại gia bất động sản cho biết cậu bé rất ngoan, tính cách điềm đạm nên cô cũng khá nhàn khi chăm sóc cậu nhóc này. 

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 7
Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 8
Quý Bình từng khoe góc phòng nhỏ của cậu con trai cưng

Ba năm qua, Quý Bình tạm gác lại nhiều kế hoạch nghệ thuật để thành lập công ty riêng về truyền thông, giải trí. Nam diễn viên vốn thích kinh doanh bên cạnh công việc diễn xuất, ca hát. Bà xã Ngọc Tiền lúc này trở thành hậu phương vững chắc, tư vấn và hỗ trợ anh khi bước sang lĩnh vực mới. 

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 9
Doanh nhân Ngọc Tiền cũng tự tay làm nhiều thứ cho con

Đôi vợ chồng vốn bận rộn, dành nhiều tâm sức mỗi ngày cho công việc. Nhưng trở thành người của gia đình khiến họ thay đổi vì muốn trách nhiệm hơn với bạn đời. Cả hai thu xếp để dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể. Sau một ngày dài, vợ chồng tìm niềm vui bằng việc chăm sóc cây cảnh, vườn tược, cùng vào bếp nấu ăn. Những việc làm này góp phần giúp họ nuôi dưỡng, thổi lửa yêu trong đời sống hôn nhân.

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 10
2 vợ chồng tiết lộ thu xếp để dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể
Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 11
Cả 2 đã chứng minh tình yêu của mình trước nhiều lời phỏng đoán

Vợ Quý Bình hiện đang là CEO công ty đầu tư bất động sản, sở hữu khối bất động sản khủng. Ngoài ra, cô còn “rót” số tiền lớn vào những công ty giải trí. Không chỉ thành đạt trên thương trường, vợ Quý Bình còn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U50.

Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 12
Vợ đại gia của Quý Bình hiếm hoi chia sẻ ảnh bên con đầu lòng của nam diễn viên - Ảnh 13
Vợ Quý Bình hiện đang là CEO công ty đầu tư bất động sản và công ty giải trí

 

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