Tường Vi khoe chân dài thẳng tắp trong loạt ảnh mới, nhan sắc ngày càng 'chín muồi' khiến dân tình 'mê mệt'

Diễn viên Tường Vi hậu trầm cảm vì 'dao kéo' hỏng ngày càng nhuận sắc thấy rõ, gu thời trang cũng đẳng cấp hơn hẳn.

Tường Vi là nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình Việt Nam qua nhiều bộ phim như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Cô Thắm Về Làng, Osin Nổi Loạn,... Ngoài biệt tài diễn xuất, mỹ nhân sinh năm 1989 còn được công chúng yêu mến bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thiện cảm. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Tường Vi đã từng trải qua giai đoạn khốn đốn với chiếc mũi hỏng sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ không thành công. Tuy nhiên, sau thời gian dài trải qua việc dao kéo, Tường Vi đã nhận được nhiều lời khen vì ngày càng nhuận sắc thấy rõ. Bằng chứng là trong một sự kiện mới đây, nữ diễn viên đã khiến cư dân mạng u mê với màn xuất hiện của mình.

Tường Vi đã từng có giai đoạn lao đao vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Theo đó, cô nàng đã diện một bộ cánh bạch kim có phần tua rua đầy ấn tượng. Bên cạnh đó, những đường thiết kế quyến rũ cũng khiến Tường Vi trông nổi bần bật. Bộ váy đã tôn lên được thân hình đẫy đà cùng đôi chân nuột nà của nữ diễn viên ở tuổi 33. Netizen cũng vô cùng bất ngờ với nhan sắc ngày càng mặn mà và thăng hoa của Tường Vi.

Netizen ghen tị với vóc dáng nuột nà và đôi chân dài thẳng tắp không tì vết của Tường Vi ở tuổi 33. Cô được khen ngợi với nhan sắc ngày càng chín muồi. Hiện tại, mỹ nhân sinh năm 1989 rất hài lòng với agương mặt hậu thẩm mỹ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những khung ảnh cận để cho thấy những đường nét trên gương mặt đã hài hòa và trẻ trung hơn trước rất nhiều. Đặc biệt, Tường Vi vẫn duy trì các biệt pháp làm đẹp không xâm lấn luôn có được vẻ ngoài tươi tắn và xinh đẹp. Có thể thấy, ở hiện tại, nữ ca sĩ đang sở hữu nhan sắc xịn xò, body chuẩn chỉnh hết nấc. Mỗi lần đăng ảnh khoe mặt mộc, Tường Vi đều gây sốt vì cực kì xuất sắc. Vì sở hữu làn da căng bóng, mịn màng cùng nụ cười tỏa nắng nên visual của cô nàng luôn nhận được nhiều lời khen. Bên cạnh đó, cô nàng cũng có nhiều thay đổi về cách ăn mặc. Cô biết cách để bản thân trở nên nổi bật và khoe trọn vẹn đường cong của mình. Những bộ trang phục của Tường Vi cũng được đầu tư chất lượng, nhiều cư dân mạng phải rần rần hỏi "in tư" vì quá xịn xò và sang chảnh. Gu thời trang 'biến hóa' vô cùng đẳng cấp, thời thượng của Tường Vi khiến nhiều người trầm trồ, khen ngợi vì quá 'lợi hại' Sau khoảng thời gian lao đao tìm lại nhan sắc, giờ đây nữ diễn viên đã biết yêu thương bản thân mình đúng cách, cô cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

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