Trước loạt biểu cảm đáng yêu của con cưng nhà Quang Tuấn – Linh Phi, dân mạng thắc mắc: 'Xin lỗi, vẫn chưa thấy ra con gái'

Sao Việt 17/04/2021 06:03

Mới đây, diễn viên Quang Tuấn đã đăng tải những hình ảnh đầy tình cảm của gia đình mình lên trang cá nhân Facebook. Tuy nhiên, hình ảnh cô con gái nhỏ của cặp vợ chồng lại chiếm spotlight hơn cả khi nhận được nhiều sự quan tâm và khen ngợi của cộng đồng mạng.

Trong một loạt ảnh đăng tải mới đây, Quang Tuấn hạnh phúc chia sẻ hình ảnh gia đình cùng Linh Phi và bé Gạo. Anh viết: “Cưng...”. Tuy anh rất kiệm lời, viết một cách ngắn gọn và xúc tích nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho gia đình nhỏ của mình nhiều đến nhường nào, đặc biệt là bé Gạo.

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Khoảnh khắc nở nụ cười tươi như hoa của bé Gạo - Ảnh FBNV
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Biểu cảm đáng yêu của bé Gạo - Ảnh FBNV
Trước loạt biểu cảm đáng yêu của con cưng nhà Quang Tuấn – Linh Phi, dân mạng thắc mắc: 'Xin lỗi, vẫn chưa thấy ra con gái' - Ảnh 3
Bé Gạo nằm gọn trong vòng tay của bố - Ảnh FBNV
Trước loạt biểu cảm đáng yêu của con cưng nhà Quang Tuấn – Linh Phi, dân mạng thắc mắc: 'Xin lỗi, vẫn chưa thấy ra con gái' - Ảnh 4
Loạt ảnh của gia đình cực cute

Ở bên dưới bài viết, không thể cưỡng lại được sự đáng yêu và dễ thương của bé Gạo nên nhiều người hâm mộ không tiếc những lời bình luận có cánh như: “Gia đình ai cũng cưng hết nha anh. Gạo cưng nhất luôn”, “Cả nhà ai cũng đẹp”, “Em bé dễ thương quá”, “Bé cưng quá anh ơi”.

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Cộng đồng mạng không ngớt lời khen về bé Gạo - Ảnh chụp màn hình

Đồng thời, một cư dân mạng đã đùa rằng: “Xin lỗi, vẫn chưa thấy nó ra con gái. Đề nghị mẹ cho nó một đầu tóc giả, cài nơ”. Trước động thái cà khịa "sâu sắc" này, Quang Tuấn vội vào đính chính biện hộ cho diện mạo của "gái cưng: “Cái này là lúc 3-4 tháng à, hình cũ up lại”.

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Một cư dân mạng đã bình luận đùa vui dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

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 Trên trang cá nhân của mình, Quang Tuấn thường chia sẻ hình ảnh về con gái cưng

Quang Tuấn là một diễn viên quen mặt khán giả trên các sóng truyền hình, anh và Linh Phi quyết định kết hôn vào năm 2016. Sau khoảng 4 năm chung sống, cặp đôi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi cô con gái đầu lòng chào đời. Vào cuối tháng 3 năm nay, hai vợ chồng vừa tổ chức tiệc thôi nôi mừng bé Gạo tròn một tuổi. 

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Từ khóa:   Quang Tuấn con gái Quang Tuấn Vợ chồng Quang Tuấn

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