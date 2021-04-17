Trước loạt biểu cảm đáng yêu của con cưng nhà Quang Tuấn – Linh Phi, dân mạng thắc mắc: 'Xin lỗi, vẫn chưa thấy ra con gái'

Trong một loạt ảnh đăng tải mới đây, Quang Tuấn hạnh phúc chia sẻ hình ảnh gia đình cùng Linh Phi và bé Gạo. Anh viết: “Cưng...”. Tuy anh rất kiệm lời, viết một cách ngắn gọn và xúc tích nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho gia đình nhỏ của mình nhiều đến nhường nào, đặc biệt là bé Gạo.

Khoảnh khắc nở nụ cười tươi như hoa của bé Gạo - Ảnh FBNV

Biểu cảm đáng yêu của bé Gạo - Ảnh FBNV

Bé Gạo nằm gọn trong vòng tay của bố - Ảnh FBNV

Loạt ảnh của gia đình cực cute

Ở bên dưới bài viết, không thể cưỡng lại được sự đáng yêu và dễ thương của bé Gạo nên nhiều người hâm mộ không tiếc những lời bình luận có cánh như: “Gia đình ai cũng cưng hết nha anh. Gạo cưng nhất luôn”, “Cả nhà ai cũng đẹp”, “Em bé dễ thương quá”, “Bé cưng quá anh ơi”.