Trước khi ‘hot hòn họt’ phủ sóng khắp MXH, ít ai biết Thúy Ngân từng ‘lăn lộn’ thi thố sắc đẹp, ‘trầy trật’ khắp các trường quay

Người đẹp có vai diễn đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất là vai phụ trong bộ phim Gia đình phép thuật vào năm 2009. Cũng trong năm này, Thúy Ngân tham gia cuộc thi Nữ hoàng Trang sức và đạt giải Á quân.

Thúy Ngân là mĩ nhân Tiền Giang, sinh năm 1991. Từ khi mới bước chân vào showbiz, cô đã gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, đường nét rõ ràng, cộng thêm tính cách cần cù, nghiêm túc trong công việc nên cô nàng nhận được nhiều thiện cảm từ trong đến ngoài showbiz.

Sau khi ghi dấu trên đấu trường quốc tế, Thúy Ngân nhận được nhiều lời mời đóng phim, hợp đồng quảng cáo và các dự án khác. Tuy nhiên, chưa thực sự ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Đến khi có Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân mới thực sự được công chúng đón nhận. Vai Ngọc Hân trong phim đã giúp Thúy Ngân đã đạt giải Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng.

Sau đó cô tiến sang Hoa hậu Việt Nam 2010 và lọt top 20. Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011 (Miss Tourism Queen International) và xuất sắc ghi tên vào Top 15.

Thúy Ngân đã hoàn thành xuất sắc vai 'Hân hoa hậu' và đem lại giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất

Ngoài là diễn viên, MC, Thúy Ngân còn rất tích cực tham gia các show truyền hình như Chị em chúng mình, 7 nụ cười xuân, Nhanh như chớp, Quý ông đại chiến,... Có thể thấy, cô nàng quanh năm "làm lụng vất vả".

Với sự nhiệt huyết, thông minh, hài hước, duyên dáng của mình trong các gameshow, Thúy Ngân ngày càng ghi điểm tích cực trong lòng khán giả. Mới đây, cô còn nhận thư mời trở thành thành viên chính thức của show giải trí ăn khách Running Man Việt Nam mùa 2.

Thúy Ngân là một trong những nữ nghệ sĩ đắt show nhất hiện nay

Thúy Ngân là một trong những diễn viên tài sắc của màn ảnh nhỏ miền Nam. Nhưng đã sang tuổi 30, cô nàng vẫn đi sớm về khuya một mình. Đã từng có tin đồn hẹn hò giữa Thúy Ngân và Trương Thế Vinh, cộng thêm việc Ninh Dương Lan Ngọc và Trường Giang còn tích cực đẩy thuyền, đây là cặp đôi rất được khán giả mong chờ.

Về nghi vấn hẹn hò, Thúy Ngân nói: "Có lẽ tôi và anh Vinh được đẩy thuyền nhiều vì cả hai còn độc thân, cũng đẹp đôi”.

Lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò nhưng Thúy Ngân - Trương Thế Vinh vẫn là cặp đôi được khán giả lẫn đồng nghiệp tích cực đẩy thuyền

Cũng như bao mĩ nhân khác, để giữ được vóc dáng cân đối, Thúy Ngân chăm chỉ tập thể dục, chế độ ăn uống lành mạnh. Nhờ có vóc dáng thon thả, Thúy Ngân có thể biến hóa với nhiều phong cách thời trang.

Thúy Ngân trên show truyền hình thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, nữ tính

Ngoài đời, cô có phần cá tính hơn

Sở hữu số đo hình thể 90-60-95, Thúy Ngân không khỏi khiến dân mạng trầm trồ mỗi khi diện bikini

Thúy Ngân - cái tên phủ sóng khắp mạng xã hội hiện nay là nữ nghệ sĩ hoạt động năng nổ nhất nhì Vbiz

Hiện tại, Thúy Ngân đang là cái tên gây sốt trên khắp mạng xã hội với thông tin cô là thành viên chính thức của Running Man Việt Nam mùa 2. Đồng thời, cô cũng đang được khán giả chú ý với vai bác sĩ Châu trong Cây táo nở hoa.

Ảnh: FBNV