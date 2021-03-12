Thuận Nguyễn lộ diện sau khi hình ảnh gầy trơ xương 'rò rỉ' trên mạng xã hội

Hôm qua, những hình ảnh "gầy trơ xương" của Thuận Nguyễn xuất hiện cùng việc bất ngờ "biến mất" trên mạng xã hội đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và tò mò của mọi người. Sáng 12/3, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Từng được biết đến với vai trò diễn viên trẻ có gương mặt và ngoại hình 6 múi cực kỳ thu hút, thế nhưng, mới đây hình ảnh "rò rỉ" của nam diễn viên Thuận Nguyễn khiến cả showbiz không khỏi bàng hoàng. Trong bức ảnh này, hot boy thân hình chuẩn mơ ước lại trở thành gầy “trơ xương”. Hình ảnh của nam diễn viên khiến nhiều người không thể tin nổi mắt mình - Ảnh: FB Bức ảnh này ngay sau đó đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Điều đáng nói là sau khi hình ảnh này được đăng tải, bỗng dưng trang cá nhân của nam diễn viên hoàn toàn "biến mất" khỏi mạng xã hội.

Hình ảnh nam diễn viên điển trai trước đây - Ảnh: FB Người hâm mộ của Thuận Nguyễn được một phen "khiếp vía" vì không biết chuyện gì đang xảy ra với nam diễn viên. Ngay sau đó, một cuộc truy tìm trên khắp các diễn đàn xã hội diễn ra. Cho đến tối hôm qua ngày 11/3, quản lý truyền thông của Thuận Nguyễn cũng bất ngờ cho biết chưa thể liên lạc được với nam diễn viên, fanpage của anh lúc này đang tạm khóa. Khi mạng xã hội còn đang lo lắng cho nam diễn viên, ngay trong sáng nay ngày 12/3, sau khi phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ điện thoại, Thuận Nguyễn đã chính thức mở lại trang cá nhân và lên tiếng về sự việc đang diễn ra.

Thuận Nguyễn lộ diện và lên tiếng về vụ việc đang gây xôn xao dư luận - Ảnh: FB Anh cho biết: “Hôm qua Thuận đi quay cả ngày tới khuya, off điện thoại nên sáng nay mới thấy quá trời cuộc gọi nhỡ và thông tin”. Đồng thời, Thuận Nguyễn cũng cho biết sức khỏe của anh ổn và vẫn có thể đảm bảo công việc. Anh cũng chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả vì đã khiến mọi người phiền lòng bởi hình ảnh chưa được đẹp mắt.

Rất nhiều người thân và bạn bè đã quan tâm nhắc nhở nam diễn viên giữ gìn sức khỏe - Ảnh: FB Bên dưới bài viết, rất nhiều bình luận tỏ ý nhắc nhở Thuận Nguyễn cố gắng chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bên cạnh những lời tích cực này, cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng đây là chiêu trò PR cho một bộ phim nào đó. Dù không biết thực hư ra sao, cộng đồng mạng cũng có thể yên tâm vì sức khỏe ổn định hiện tại của nam diễn viên. Một số ý kiến trái chiều của netizen để lại dưới bài đăng: - Làm gì làm sức khỏe là quan trọng bạn ơi! - Take care anh nha! - Chuẩn bị PR phim đây mà. - Lại kiểu PR ngày xửa ngày xưa à? Sao không biết chán nhỉ. - Ủa anh này bị sao ấy? Vài bữa trước còn up hình khoe múi mà giờ ốm vậy sao? Nghi make up với hóp bụng quá.

'Hoa khôi nhí Tây Đô' lên tiếng về việc mua nhà cho mẹ ở tuổi 13 sau 6 năm ở trọ Bảo Ngọc là ngôi sao nhí được khán giả gọi với cái tên "Hoa khôi nhí Tây Đô", cô cũng từng thủ vai cô bé đanh đá Hae Ri trong Gia đình là Số 1 phiên bản Việt Nam. Mới đây, nhiều diễn đàn đã đồng loạt đưa tin việc bé Bảo Ngọc mua nhà mới cho mẹ sau 6 năm ở trọ, khiến cư dân mạng xôn xao. Gia đình của bé Bảo Ngọc đã chính thức lên tiếng về sự việc này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuan-nguyen-lo-dien-sau-khi-hinh-anh-gay-tro-xuong-ro-ri-tren-mang-xa-hoi-398476.html