Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau!

Sao Việt 27/05/2023 18:05

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Ngọc tiết lộ sẽ quay lại Vbiz sau thời gian vắng bóng. Cô cũng chia sẻ về mối quan hệ với Ngô Quỳnh sau 20 năm rời nhóm Mắt Ngọc.

Từ nhỏ Thanh Ngọc đã có đam mê với âm nhạc, nên khi lên 11 tuổi được mẹ dắt đến với đội ca. Sở hữu cho mình chất giọng thiên phú nên dù khá nhỏ tuổi nhưng cô nàng này đã được tham gia khá nhiều các chương trình ca nhạc dành cho tuổi teen.

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 1
Nữ ca sĩ Thanh Ngọc sở hữu giọng hát thánh thót, trong veo đặc trưng  
Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 2
Thanh Ngọc có niềm đam mê ca hát từ nhỏ, lên 11 tuổi được mẹ dắt đến với đội ca

Với giọng ca nội lực, Thanh Ngọc đảm nhiệm giọng ca chính và là nhóm trưởng của Mắt Ngọc với 20 thành viên được chọn lọc. 

Năm 1998, Thanh Ngọc bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, tham gia vào nhóm Mắt Ngọc. Lúc này, sau một vài thay đổi thì nhóm Mắt Ngọc gồm 4 thành viên: Thanh Ngọc, Ngô Quỳnh Anh, Duy Uyên, Thùy Nga. Thanh Ngọc là nhóm trưởng và giọng ca chính. Nhóm Mắt Ngọc trở thành huyền thoại của giới trẻ 8x, 9x với loạt hit khủng.  

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 3
Nhóm Mắt Ngọc chính là huyền thoại âm nhạc trong lòng lứa tuổi 8X, 9X một thời 

Đến tháng 11 năm 2004, cô rời nhóm và hát solo, từ đó cái tên Thanh Ngọc đã xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc trên truyền hình như Quà tặng trái tim, Giai điệu tình yêu, Thế giới V-Pop,... hay các sân khấu ca nhạc, các phòng trà tại TP.HCM. Đây cũng là một trong những thành quả từ sự cố gắng của một ca sĩ trẻ.

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 4

Thanh Ngọc rời nhóm Mắt Ngọc và hát solo vào năm 2004 

Nữ ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc như: Phút giây mình chia tay, Khi em đang khóc, Đôi mươi tuổi xuân, Lặng nhìn mùa thu, Hãy buông tay em, Cà phê đắng và mưa….

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 5
Một trong những bản HIT hớn của cô nàng chính là Cà phê đắng và mưa 

Ngoài ra cô còn đảm nhận vai trò diễn viên cho các bộ phim Đồng hồ cát, Thần mùa xuân, Mẹ chồng nàng dâu,... cô nàng từng được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim truyền hình 2010. 

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 6
Thanh Ngọc tham gia nhiều vai diễn truyền hình và được đánh giá cao 

Nhắc kỷ niệm về nhóm cũ, Thanh Ngọc cho biết chặng đường đồng hành cùng Mắt Ngọc vô cùng ý nghĩa với cô. Nữ ca sĩ tâm sự, khoảng thời gian đi cùng Mắt Ngọc là những ngày tháng tươi đẹp khi cô được sống trọn với đam mê của mình. 

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 7
Thanh Ngọc cho biết nhóm Mắt Ngọc chính là một phần thanh xuân của cô 

Mới đây, Thanh Ngọc tiết lộ thêm, cô sắp cho ra mắt một dự án mới kết hợp cùng Ngô Quỳnh Anh. Đây là dự án hiếm hoi có sự tham gia của Ngô Quỳnh Anh sau nhiều năm cô ngừng hoạt động nghệ thuật và sau 20 năm rời nhóm Mắt Ngọc.

Thanh Ngọc cũng cho biết, cô và Ngô Quỳnh Anh rất thân nhau. Dù hiếm khi gặp mặt nhưng cả hai luôn quan tâm đến cuộc sống gia đình của nhau trong suốt nhiều năm qua. 

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 8
Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 9
Thanh Ngọc và Ngô Quỳnh Anh hé lộ tác phẩm mới kết hợp cùng nhau 

Thanh Ngọc kết hôn năm 2011. Mãi tới năm 2019, vợ chồng cô mới có được đứa con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sức khỏe của Thanh Ngọc không đủ để có em bé cho nên hết năm này qua năm khác, cô phải đi bác sĩ chữa trị, vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền bạc, vừa trải qua nhiều đau đớn về thể xác mỗi lần thực hiện thủ thuật, cô chia sẻ con đường trở thành mẹ của mình rất gian nan. 

Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 10
Thanh Ngọc hé lộ mối quan hệ với Ngô Quỳnh Anh sau 20 năm rời Mắt Ngọc, hứa hẹn tái xuất một dự án âm nhạc cùng nhau! - Ảnh 11
Thanh Ngọc kết hôn năm 2011 và sinh con đầu lòng năm 2019

Hiện tại nữ ca sĩ không còn hoạt động nhiều trong lĩnh vực âm nhạc, cô lui về làm hậu phương cho chồng và chăm sóc con nhỏ. Gần đây, trở lại với con đường âm nhạc sau thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, Thanh Ngọc muốn định hướng hình ảnh hiện tại cho mình là một người phụ nữ có sự trải nghiệm và đằm thắm hơn.

Thanh Ngọc: "Mắt Ngọc là một phần thanh xuân trong cuộc đời tôi"

Thanh Ngọc: "Mắt Ngọc là một phần thanh xuân trong cuộc đời tôi"

"Tôi tự thấy, giọng hát của mình đã có sự đầy đặn, tình cảm và trải đời hơn trước rất nhiều" – Thanh Ngọc chia sẻ.

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Từ khóa:   Thanh Ngọc cuộc sống Thanh Ngọc Ngô Quỳnh Anh

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