Sinh nhật tuổi 33, Phương Trinh vừa được chồng xịn, mà nhan sắc thì thăng hạng cứ ngỡ là huyền thoại Audrey Hepburn

Sao Việt 12/10/2021 20:40

Tuổi 33 của Phương Trinh Jolie có thêm nhiều điều thú vị: Là tuổi mới đầu tiên cùng với chồng sắp cưới, lại còn thăng hạng nhan sắc cứ ngỡ là minh tinh Audrey Hepburn.

Ngày 7/10 vừa qua là sinh nhật tuổi 33 của Phương Trinh Jolie. Nếu như thời gian vừa rồi do trùng với đợt giãn cách xã hội, Phương Trinh đã không thể tổ chức một sinh nhật hoành tráng cho chồng sắp cưới Lý Bình của mình thì giờ đây, cả hai đã có thể party một cách linh đình vào dịp sinh nhật thứ 33 của nữ diễn viên, ca sĩ, nhân tiện cũng chúc mừng luôn ngày TP.HCM chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian dài "bế quan tỏa cảng" để phòng tránh dịch bệnh.

Vì là mới được mở cửa trở lại, nên Phương Trinh cho biết mình cũng chỉ làm một buổi party nho nhỏ tại gia với sự góp mặt của khoảng 10 người bạn thân và đồng nghiệp. Nữ diễn viên cho biết để an toàn cô không lựa chọn đến nhà hàng mà tổ chức ấm cúng ở nhà riêng cùng với các món ăn là hải sản ưu thích. Dù là ấm cúng nhưng những món quà của Phương Trinh được nhận cũng được chất "ngập" nhà chứ không phải là ít ỏi.

Mừng tuổi mới, Phương Trịnh diện trang phục crop top trắng với những đường cắt cúp tinh tế khoe được vóc dáng thon thả đáng mơ ước. Ngoài ra kiểu tóc mái phím phồng cột đuôi ngựa của Phương Trinh vô tình khiến cho cô trong giống hệt một nữ minh tinh huyền thoại của Hollywood là Audrey Hepburn, vốn cũng thường xuyên diện kiểu đầu tương tự. Trong những bức ảnh so sánh, nhan sắc của Phương Trinh ở tuổi 33 giống hệt như nhan sắc thời thanh xuân của đại minh tinh huyền thoại Audrey Hepburn, người từng lọt top 50 người phụ nữ đẹp nhất thế giới vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Và vẻ ngoài hao hao như tạc của Phương Trinh Joilie và Audrey gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ khi phát hiện ra.

Sinh nhật tuổi 33, Phương Trinh vừa được chồng xịn, mà nhan sắc thì thăng hạng cứ ngỡ là huyền thoại Audrey Hepburn - Ảnh 1

Sinh nhật tuổi 33, Phương Trinh vừa được chồng xịn, mà nhan sắc thì thăng hạng cứ ngỡ là huyền thoại Audrey Hepburn - Ảnh 2
Tuổi 33 của Phương Trinh có nhan sắc 'thăng hạng' tựa đại minh tinh Audrey Hepburn

 Sinh nhật tuổi 33, Phương Trinh vừa được chồng xịn, mà nhan sắc thì thăng hạng cứ ngỡ là huyền thoại Audrey Hepburn - Ảnh 3

Sinh nhật tuổi 33, Phương Trinh vừa được chồng xịn, mà nhan sắc thì thăng hạng cứ ngỡ là huyền thoại Audrey Hepburn - Ảnh 4
Nhìn ở góc thẳng hay góc nghiêng thì những bức ảnh của Phương Trinh cho thấy mình có một nhan sắc giống Audrey Hepburn hao hao như tạc

Sau khi đại dịch kết thúc, Phương Trinh chia sẻ mình đang cùng chồng sắp cưới Lý Bình tính toán chuyện làm đám cưới vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Kế hoạch sẽ được thông báo vào một ngày sớm nhất. Phương Trinh Jolie cảm ơn Lý Bình khi anh luôn chia sẻ, đưa ra những lời khuyên cho công việc cũng như khó khăn trong cuộc sống mà cô gặp phải thời gian qua. 

 

 Ảnh: NVCC

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