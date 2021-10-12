Sinh nhật tuổi 33, Phương Trinh vừa được chồng xịn, mà nhan sắc thì thăng hạng cứ ngỡ là huyền thoại Audrey Hepburn

Ngày 7/10 vừa qua là sinh nhật tuổi 33 của Phương Trinh Jolie. Nếu như thời gian vừa rồi do trùng với đợt giãn cách xã hội, Phương Trinh đã không thể tổ chức một sinh nhật hoành tráng cho chồng sắp cưới Lý Bình của mình thì giờ đây, cả hai đã có thể party một cách linh đình vào dịp sinh nhật thứ 33 của nữ diễn viên, ca sĩ, nhân tiện cũng chúc mừng luôn ngày TP.HCM chính thức được mở cửa trở lại sau thời gian dài "bế quan tỏa cảng" để phòng tránh dịch bệnh.

Vì là mới được mở cửa trở lại, nên Phương Trinh cho biết mình cũng chỉ làm một buổi party nho nhỏ tại gia với sự góp mặt của khoảng 10 người bạn thân và đồng nghiệp. Nữ diễn viên cho biết để an toàn cô không lựa chọn đến nhà hàng mà tổ chức ấm cúng ở nhà riêng cùng với các món ăn là hải sản ưu thích. Dù là ấm cúng nhưng những món quà của Phương Trinh được nhận cũng được chất "ngập" nhà chứ không phải là ít ỏi.