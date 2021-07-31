Sau vụ bị showbiz 'tẩy chay' vì thẳng thắn lên án Hoài Linh, nam ca sĩ tiết lộ bị kẻ xấu tống tiền, đe doạ tung tin 'nhạy cảm'

Sao Việt 31/07/2021 08:26

Nam ca sĩ từng có phát ngôn chỉ trích Hoài Linh mới đây lại gây bão khi công khai bị hacker tống tiền, đe doạ sẽ tung loạt tin nhắn "nhạy cảm".

Trịnh Tuấn Vỹ là con trai của nghệ sĩ Nguyễn Sanh. Anh từng gây ấn tượng trong làng nhạc Việt với nhiều ca khúc đình đám như Điều ước tình yêu, Trèo cao té đau, Chọn sai con đường,… Nổi tiếng sớm nên từ đó sự nghiệp anh cũng tiêu tan khi vướng vào những tệ nạn xã hội. Năm 2019, trong một chương trình truyền hình, anh cho biết từng dính vào chất kíc‌h thí‌ch và gia đình phải đưa đi cai nghiện.

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Trịnh Tuấn Vỹ là con trai của nghệ sĩ nổi tiếng Nguyễn Sanh - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Trịnh Tuấn Vũ tỏ vẻ bức xúc khi cho biết mình bị kẻ xấu "hack" tài khoản Facebook và đe doạ sẽ tung loạt tin nhắn có nội dung nhạ‌y cả‌m giữa anh và bạn gái nhằm mục đích tống tiền. Tuy nhiên, trái với thái độ lo sợ thì anh chàng còn thẳng thừng tuyên bố rằng mình không sợ và sẽ không thỏa hiệp bất cứ yêu cầu nào của đối tượng xấu.

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Tuấn Vỹ thẳng thừng công khai bản thân đang bị hack Facebook để tống tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bình luận bài viết, rất nhiều bạn bè lo sợ thay cho Trịnh Tuấn Vỳ và liên tục hỏi thăm tình hình nhưng nam ca sĩ lại hồi đáp khá bình tĩnh. Ngoài ra, một số người cũng bức xúc về việc thông tin, đời tư cá nhân bị trộm và lên tiếng ủng hộ thái độ, phản ứng không thỏa hiệp với kẻ xấu của giọng ca "Điều ước tình yêu".

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Trịnh Tuấn Vỹ khá bình tĩnh trong trường hợp bị kẻ xấu đe doạ tung tin nhắn 'nhạy cảm' để tống tiền - Ảnh: Internet

Trước đó, Trịnh Tuấn Vỹ cũng từng có phát ngôn gây sốc khi lên tiếng gọi thẳng tên NSƯT Hoài Linh yêu cầu nam nghệ sĩ phải ra mặt giải thích rõ ràng mọi việc. Anh nói trong một buổi livestream trước đó rằng: "Nếu như anh thương tất cả các anh chị em nghệ sĩ, tất cả những người trong showbiz thì hãy lên tiếng đi anh. Cái này là em chân thành em kêu gọi anh, đã đến lúc anh phải lên tiếng về vấn đề này, anh sai anh đúng anh hãy cho những người yêu thương nghệ sĩ chúng mình được thấy sự thật."

Từ những phát ngôn gây tranh cãi có liên quan đến đàn anh, nam ca sĩ từng cho biết anh bị đồng nghiệp đồng loạt tẩy chay, hủy kết bạn vì dám lên tiếng chỉ trích đàn anh. Trước những lời bàn tán, Trịnh Tuấn Vỹ đành phải khóa chế độ bình luận công khai trên mạng xã hội. 

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