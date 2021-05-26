Sao Việt 24h: Cao Thái Sơn tuyên bố muốn gặp trực tiếp antifan, Phạm Quỳnh Anh khoe body siêu ‘nóng bỏng’ ở tuổi 37

Hãy đón xem các hoạt động hot hit của
sao Việt 24h qua.
Hãy đón xem các hoạt động hot hit của
sao Việt 24h qua. Cao Thái Sơn không ngại đối mặt trực tiếp với antifan: 'Nếu là fan, gặp là bình thường. Nếu là antifan, tôi muốn gặp trực tiếp giao lưu mặt đối mặt. Nếu ok, hãy phản hồi để khi về Việt Nam chúng ta sẽ gặp nhau!' - Ảnh: FBNV BB Trần khoe được bố kiêm 'trợ lý' chở đi diễn, nhưng nam diễn viên lại 'than thở': 'Xin đi theo làm trợ lý đó nha, mà mỗi lần nói động tới là chửi 'tao đẻ được mày đó!', ủa làm trợ lý hay làm cha người ta?' - Ảnh: FBNV Á hậu Thúy Vân khoe ảnh con trai đầu lòng đáng yêu, tinh nghịch, cô chia sẻ cậu con trai đã ở độ tuổi biết tò mò nhiều thứ - Ảnh: FBNV 'Hoa hậu catwalk' đăng ảnh ăn mừng vì trang cá nhân của mình đã đạt được 1 triệu followers, dưới bức ảnh là nhiều lời khen về thần thái cũng như vóc dáng của siêu mẫu - Ảnh: FBNV Quỳnh Anh Shyn khoe màu tóc mới trên instagram của mình. Hot girl Hà Thành dạo này khá im hơi lặng tiếng, đặc biệt là sau scandal 'cạch mặt' người bạn lâu năm là Chi Pu - Ảnh: Instagram Thiều Bảo Trâm thả dáng bên chiếc váy đen ôm trọn thân hình không chút mỡ thừa của mình - Ảnh: FBNV Phạm Quỳnh Anh khoe thân hình quyến rũ, săn chắc ở tuổi 37 sau khi đã giảm được 3 kg - Ảnh: FBNV
Trước khi nên duyên cùng nam diễn viên Quý Bình, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. So với chị gái, con trai út của nữ doanh nhân ít có cơ hội lộ diện trước công chúng hơn. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại làm mọi người "liêu xiêu" vì vẻ ngoài dễ thương và vui tươi của mình.
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