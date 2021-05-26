Sao Việt 24h: Cao Thái Sơn tuyên bố muốn gặp trực tiếp antifan, Phạm Quỳnh Anh khoe body siêu ‘nóng bỏng’ ở tuổi 37

Sao Việt 26/05/2021 06:19

Cùng Phụ nữ và Gia đình điểm các tin tức hot nhất của sao Việt 24 giờ qua nhé!

Hãy đón xem các hoạt động hot hit của sao Việt 24h qua.

Hãy đón xem các hoạt động hot hit của sao Việt 24h qua.

cao thai son 1
Cao Thái Sơn không ngại đối mặt trực tiếp với antifan: 'Nếu là fan, gặp là bình thường. Nếu là antifan, tôi muốn gặp trực tiếp giao lưu mặt đối mặt. Nếu ok, hãy phản hồi để khi về Việt Nam chúng ta sẽ gặp nhau!' - Ảnh: FBNV
cao thai son 2
BB Trần khoe được bố kiêm 'trợ lý' chở đi diễn, nhưng nam diễn viên lại 'than thở': 'Xin đi theo làm trợ lý đó nha, mà mỗi lần nói động tới là chửi 'tao đẻ được mày đó!', ủa làm trợ lý hay làm cha người ta?' - Ảnh: FBNV
cao thai son 3
Á hậu Thúy Vân khoe ảnh con trai đầu lòng đáng yêu, tinh nghịch, cô chia sẻ cậu con trai đã ở độ tuổi biết tò mò nhiều thứ - Ảnh: FBNV
cao thai son 4
'Hoa hậu catwalk' đăng ảnh ăn mừng vì trang cá nhân của mình đã đạt được 1 triệu followers, dưới bức ảnh là nhiều lời khen về thần thái cũng như vóc dáng của siêu mẫu - Ảnh: FBNV
cao thai son 5
Quỳnh Anh Shyn khoe màu tóc mới trên instagram của mình. Hot girl Hà Thành dạo này khá im hơi lặng tiếng, đặc biệt là sau scandal 'cạch mặt' người bạn lâu năm là Chi Pu - Ảnh: Instagram
cao thai son 6
Thiều Bảo Trâm thả dáng bên chiếc váy đen ôm trọn thân hình không chút mỡ thừa của mình - Ảnh: FBNV
cao thai son 7
Phạm Quỳnh Anh khoe thân hình quyến rũ, săn chắc ở tuổi 37 sau khi đã giảm được 3 kg - Ảnh: FBNV
Con trai riêng của nữ đại gia Ngọc Tiền hiếm hoi 'lộ mặt' sau đám cưới của mẹ và nam diễn viên Quý Bình

Con trai riêng của nữ đại gia Ngọc Tiền hiếm hoi 'lộ mặt' sau đám cưới của mẹ và nam diễn viên Quý Bình

Trước khi nên duyên cùng nam diễn viên Quý Bình, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. So với chị gái, con trai út của nữ doanh nhân ít có cơ hội lộ diện trước công chúng hơn. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại làm mọi người "liêu xiêu" vì vẻ ngoài dễ thương và vui tươi của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Phốt Cao Thái Sơn Á hậu Thúy Vân BB Trần

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"