Rộ tin PewPew và bạn gái chuẩn bị đám cưới, lộ thiệp cưới đã đưa đến tay bạn bè nam steamer?

Cư dân mạng xôn xao về chiếc thiệp cưới được cho là của streamer Pewpew với vợ sắp cưới được chia sẻ trên MXH khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội rần rần chia sẻ hình ảnh thiệp cưới được cho là của streamer Pewpew với vợ sắp cưới. Trên thiệp có in hình cưới của Pewpew và vợ sắp cưới cùng tên của cô dâu chú rể là Hoàng Khoa và Hồng Nhật. Đặc biệt thông tin được hé lộ từ những người bạn thân thiết của nam streamer - Viruss. Thiệp cưới của PewPew và bạn gái được tung ra khiến fan xôn xao PewPew được biết đến là một trong những streamer đời đầu tại Việt Nam, thuộc hội “tứ hoàng streamer” cùng với ViruSs, Độ Mixi và Xemesis. Sau một thời gian hoạt động, anh đã tuyên bố giải nghệ và tập trung cho công việc kinh doanh. Được biết, thời điểm năm 2020, khi kinh doanh anh đã từng gặp phải khó khăn. Theo PewPew thì một phần do dịch bệnh, rồi tiền mất, cơ hội mất và nhiều thứ khác cũng mất theo, thâm chí anh còn phải bán xe để bù lỗ cho hoạt động kinh doanh.

PewPew rất nổi tiếng trong làng streamer về game Dù khi còn hoạt động, anh chàng thường xuyên bị gán ghép với nhiều người đẹp như hot girl Trâm Anh, hot streamer MisThy, Tuy vậy anh vẫn chỉ xem họ như những người đồng nghiệp trong showbiz. Hotgirl Trâm anh và PewPew từng được gán kết qua một chương trình Pewpew sau đó quen biết Hồng Nhật từ năm 2019 và đến tháng 5/2019 cả hai chính thức hẹn hò. Cách đây 2 năm, Pewpew từng khoe trên trang cá nhân khoảnh khắc ngón tay bạn gái Hồng Nhật đeo nhẫn kim cương lấp lánh. Thời điểm ấy, đôi trẻ đã hẹn hò được 1,5 năm.

PewPew đăng tải hình ảnh tay bạn gái đeo chiếc nhẫn kim cương PewPew và Hồng Nhật thường xuyên xuất hiện cùng nhau Sau 1 thời gian dài quen nhau cả 2 đã chính thức chuẩn bị về chung một nhà, hình ảnh về thiệp cưới của cặp đôi cũng được lan truyền rộng rãi trên mạng. Khi nhìn thấy hình ảnh này, nhiều người chắc chắn rằng một đám cưới hoành tráng nữa của làng game Việt sắp diễn ra. Đặc biệt động thái của ViruSs khi đang story “Rồi bạn tôi cưới lunnn… chúc mừng nhá PW” cũng tấm ảnh thiệp mời màu trắng khiến người hâm mộ càng thêm chắc chắn về việc PewPew cưới Hồng Nhật. Viruss đăng story thiệp cưới được cho là của PewPew Được biết, bạn gái Pewpew - Hồng Nhật (1995) là một nhà biên kịch tại Hà Nội. Mặc dù làm công việc liên quan đến nghệ thuật nhưng Hồng Nhật lại khá kín tiếng trên MXH khi để trang cá nhân của mình ở chế độ riêng tư và chỉ tương tác với người thân và bạn bè. Chân dung cô gái khiến PewPew "đòi cưới gấp" Nhìn những bức ảnh trên mạng xã hội, có thể thấy cô nàng sở hữu vóc dáng mũm mĩm đáng yêu cũng gương mặt ưa nhìn, cô nàng khác xa tất cả những cô gái “eo thon chân dài” mà PewPew từng bị đồn hẹn hò, nhưng có lẽ chính vì vậy cô nàng đã đem đến cho nam streamer một cảm giác đặc biệt. Một số hình ảnh đi cùng nhau của cặp đôi PewPew từng chia sẻ về bạn gái: "Với bạn ấy, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Mình là người hướng đến cuộc sống mà biên độ dao động của mọi sự việc trong đời phải nhỏ nhất có thể. Và bạn ấy mang lại cho mình cảm giác đúng là như thế... Ở bên nhau, đôi khi chỉ cần bình yên là được. Những chuyện khác thì biết thế nào là đủ, cuộc sống mà. Không bao giờ là đủ, mình bảo như vậy là đủ thì nó sẽ đủ".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-pewpew-va-ban-gai-chuan-bi-dam-cuoi-lo-thiep-cuoi-da-dua-den-tay-ban-be-nam-steamer-496181.html