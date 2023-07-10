Rộ tin một nữ ca sĩ Việt Nam sẽ tham gia Đạp gió 2024, danh tính hứa hẹn bùng nổ hơn Chi Pu?

Sao Việt 10/07/2023 16:05

Đây là cái tên vô cùng đặc biệt khiến cộng đồng mạng háo hức mong chờ sự xuất hiện của cô trong mùa Đạp Gió năm sau.

Dù Đạp gió 2023 chưa tới hồi kết nhưng trên khắp các diễn đàn mạng xã hội Weibo Trung Quốc, cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao, mong chờ mùa Đạp gió tiếp theo.

Sau sức hút của Chi Pu tại Đạp Gió 2023, nhiều nguồn tin cho biết nhà sản xuất sẽ tiếp tục mời một nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình năm 2024. Theo nhiều lời đồn đoán, Hoàng Thùy Linh chính là nữ ca sĩ người Việt sẽ nối gót Chi Pu.  

Rộ tin một nữ ca sĩ Việt Nam sẽ tham gia Đạp gió 2024, danh tính hứa hẹn bùng nổ hơn Chi Pu? - Ảnh 1
Hoàng Thùy Linh được khán giả mong chờ xuất hiện trên sân khấu Đạp gió 2024.

Với bản hit See Tình nổi đình đám khắp các quốc gia, Hoàng Thùy Linh cũng được nhiều khán giả quốc tế biết đến đến. Trước đó, ở vòng công diễn đầu tiên của Đạp Gió 2023, Chi Pu cùng Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê đã biểu diễn ca khúc này và "gây bão" mạng xã hội Trung Quốc. Tiết mục đã xuất sắc giành được 853 phiếu bầu tại trường quay, giúp team 4 người đẹp có nhiều phiếu nhất tại vòng công diễn đầu tiên của Đạp Gió 2023

Rộ tin một nữ ca sĩ Việt Nam sẽ tham gia Đạp gió 2024, danh tính hứa hẹn bùng nổ hơn Chi Pu? - Ảnh 2
Chi Pu từng thể hiện ca khúc See Tình đạt được kết quả cao trong vòng 2 Đạp gió 2023.

Thời điểm đó, trên khắp các diễn đàn, Hoàng Thùy Linh - chủ nhân ca khúc See Tình đã được cư dân mạng réo tên liên tục. Không ít người cho rằng bản gốc của ca khúc nghe ấn tượng hơn, còn phiên bản ở sân khấu Đạp Gió của đội Chi Pu đã phần nào làm bài hát nhẹ nhàng đi. Nhiều netizen Trung Quốc còn mong Hoàng Thùy Linh sẽ xuất hiện ở mùa sau.

Hoàng Thùy Linh là diễn viên, ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam, từng học múa 7 năm tại Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội, cô từng vào vai chính Vàng Anh trong phần 2 chương trình truyền hình được tương tác Nhật ký Vàng Anh.

Rộ tin một nữ ca sĩ Việt Nam sẽ tham gia Đạp gió 2024, danh tính hứa hẹn bùng nổ hơn Chi Pu? - Ảnh 3
 See Tình của Hoàng Thùy Linh là ca khúc nổi đình đám tại xứ Trung.

Tuy nhiên, cho đến ngày nay, ít người biết về tiểu sử của Hoàng Thùy Linh và những khó khăn mà cô phải đối mặt. Khi con đường nghệ thuật đang dần đi đúng hướng thì cả một đời tai tiếng, cô đã mất nhiều năm để lấy lại hình ảnh của mình trong mắt công chúng và người hâm mộ.

Sau scandal tai tiếng năm 2007, Hoàng Thùy Linh trở lại với vai trò ca sĩ. Năm 2010, Hoàng Thùy Linh phát hành album đầu tay cùng với các nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, Nguyễn Đức Cường và ca sĩ Đông Nhi. Album là một ca khúc dance pop gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi những màn vũ đạo ăn ý và chất lượng âm thanh tốt.

Rộ tin một nữ ca sĩ Việt Nam sẽ tham gia Đạp gió 2024, danh tính hứa hẹn bùng nổ hơn Chi Pu? - Ảnh 4
Trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp, Hoàng Thùy Linh thành công bất ngờ với dòng nhạc dân gian đương đại.

Năm 2012, Hoàng Thùy Linh tiếp tục kết hợp với nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và cho ra mắt mini-album “Rơi” với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Đĩa đơn đã nhận được đánh giá cao trong giai đoạn sản xuất. Đó cũng là dấu mốc giúp nữ ca sĩ chứng tỏ khả năng âm nhạc của mình, không chỉ ở những ca khúc dance-pop cô thường xuyên trình diễn mà còn đa dạng hơn.

Sau nhiều năm hoạt động miệt mài, Hoàng Thùy Linh giờ đã có một sự nghiệp vững chắc và lượng fan hùng hậu. Ngoài ca hát, cô còn tham gia một số chương trình truyền hình và làm diễn viên trong một số bộ phim nổi tiếng.

Rộ tin một nữ ca sĩ Việt Nam sẽ tham gia Đạp gió 2024, danh tính hứa hẹn bùng nổ hơn Chi Pu? - Ảnh 5
Những năm trở lại đây, cô liên tục nhận về nhiều giải thưởng danh giá, nhạc của Hoàng Thùy Linh dần phủ sóng tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhiều năm gần đây, Hoàng Thùy Linh bất ngờ thành công vang dội nhờ dòng nhạc dân gian đương đại. Cô sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám như: Gieo Quẻ, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Duyên Âm, See Tình, Bo Xì Bo,...

See Tình có thể coi là ca khúc thành công nhất của cô khi được đón nhận không chỉ ở Việt Nam mà còn vô cùng rầm rộ trên các thị trường âm nhạc Quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc.

Trong tập 2 Đạp gió 2023, đội của Chi Pu cùng các thành viên cũng đã chọn See Tình để thể hiện trong vòng thi của mình và đạt được điểm số cao nhất.

Chi Pu trình diễn thần thái nhưng nhận kết quả gây lo lắng ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Chi Pu trình diễn thần thái nhưng nhận kết quả gây lo lắng ở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng

Màn công diễn của Chi Pu cùng với 2 đồng đội là Lý Sa Mân Tử và Ngô Thiến vừa được lên sóng, đại diện Việt Nam đã có những chia sẻ gây xúc động.

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