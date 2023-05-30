Chi Pu nghẹn ngào chia sẻ tại show 'Tỷ tỷ đạp gió': 'Mọi người bảo tôi đừng hát nữa'

Sau màn trình diễn ấn tượng trong tập 1 Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Chi Pu bắt đầu nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Trung Quốc. Từ một nghệ sĩ ngoại quốc còn lạ trong mắt người dân xứ tỷ dân, nay Chi Pu đã có hơn 23 nghìn người theo dõi trên trang Weibo Trung Quốc.

Có thể nói năm 2023 là một năm thành công của Chi Pu , cô tham gia show '' Tỷ tỷ đạp gió 2023 '' tại Trung Quốc. Chi Pu chinh chiến tại sân chơi ngoại quốc cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Việt Nam

Chia sẻ tại hậu trường trước đêm công diễn 2, đồng đội của Chi Pu là ca sĩ Cung Lâm Na nói cô cảm nhận được sự nỗ lực của Chi Pu và động viên rằng Chi Pu có thể làm được tất cả mọi thứ nếu muốn. Chi Pu ngay sau đó đã có những trải lòng về hành trình trở thành ca sĩ của mình.

Vào ngày 7/5 vừa qua, từ khóa "Chi Pu mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ" đứng thứ 7 bảng các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất mọi lĩnh vực tại xứ tỷ dân. Đây là bằng chứng cho thấy nhan sắc của đại diện Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Cụ thể, cô nàng cho biết, 5 năm trước khi bắt đầu trở thành ca sĩ, rất nhiều người đã nói cô ''đừng hát nữa, bạn không thể trở thành ca sĩ đâu''. Ngay cả bây giờ khi có cơ hội trình diễn tại sân khấu lớn cũng rất nhiều người vẫn nói như vậy!

Lắng nghe tâm sự của Chi Pu, Cung Lâm Na lắc đầu phản đối và khẳng định: "Em có thể trở thành ca sĩ. Nhưng tại sao trước những chỉ trích, em vẫn muốn mình đến chương trình này?". Chi Pu cũng thừa nhận rằng bản thân muốn thử sức mình, đồng thời cảm thấy thoải mái khi ở đây mọi người chẳng biết cô là ai, Chi Pu có thể đắm chìm vào đam mê mà không bị phân tâm bởi những ý kiến tiêu cực.

Chi Pu chia sẻ về hành trình trở thành ca sĩ của mình cùng Cung Lâm Na trong hậu trường

Hiện tại, Chi Pu được cho là một đối thủ ''nặng ký'' trong chương trình ''Tỷ tỷ đạp gió 2023'' bởi vũ đạo cuốn hút, trình diễn bắt mắt. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến cho rằng khuyết điểm lớn nhất của cô nàng vẫn là giọng hát vì đây vốn dĩ là một chương trình âm nhạc.

Về mặt kỹ thuật, giọng hát của Chi Pu trong tiết mục phần nhiều còn hụt hơi, thều thào, chưa được xử lý tốt. Nghe cô hát, nhiều khán giả bình luận rằng "muốn ship cho Chi Pu một bình oxy".

Chi Pu thể hiện vũ đạo điêu luyện nhưng giọng hát vẫn là đề tài gây tranh luận nhiều nhất

Ngoài những lời chê bai một số khán giả cũng lên tiếng bênh vực cô nàng. Về giọng thì không bàn vì vốn dĩ Chi Pu là diễn viên lấn sang ca sĩ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là trước giờ, từ MV hay sân khấu Chi Pu đều khiến khán giả phải trần trồ, tán thưởng.

Chi Pu mạo hiểm thử thách bản thân với màn đu dây, nhào lộn ở độ cao 8m trong vòng công diễn thứ 2 của Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023

Bên cạnh đó, một số khán giả Việt và Trung cũng cho rằng, Chi Pu có tiềm năng đi sâu vào các vòng trong của ''Tỷ tỷ đạp gió 2023'' vì đây không phải chương trình dành cho ca sĩ chuyên nghiệp mà tập hợp nhiều thí sinh ở các ngành nghề khác nhau.

Theo thông tin, Chi Pu gần như "tự lực cánh sinh" trong chương trình. Cô phải tự giao tiếp, tập luyện và dàn dựng tiết mục cùng các nghệ sĩ đến từ quốc gia khác mà không có sự hỗ trợ của ê kíp.