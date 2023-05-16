Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023

Sao Việt 16/05/2023 13:33

Nhan sắc của Chi Pu dù có son phấn hay không đều "không phải dạng vừa".

Một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Chi Pu cùng các tỷ tỷ khi ở "nhà chung" tại Đạp Gió 2023 được lan truyền khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích.  Đặc biệt nhất, phân đoạn giọng ca Đóa hoa hồng để lộ mặt mộc không trang điểm trước Ella Trần Gia Hoa, Alin Hoàng Lệ Linh và nhận lại phản ứng đầy bất ngờ. 

Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 1
Chi Pu và gương mặt chưa son phấn trong show Đạp Gió 2023.

Nữ ca sĩ Đài Loan xuýt xoa khi nhìn thấy Chi Pu cởi bỏ son phấn: "Sao em đẹp quá vậy? Tại sao? Thậm chí em không cần trang điểm vẫn xinh đẹp tuyệt vời". Ngay lập tức, đội trưởng Ella nói thêm: "Bởi vì em ấy vẫn là thiếu nữ đấy, tức ghê". 

Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 2
Cô được các tỷ tỷ trầm trồ khen ngợi khi không quá khác biệt so với lúc trang điểm. 
Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 3

Chi Pu và gương mặt mộc gây sốt xứ Trung ở độ tuổi 30.

Mỹ nhân Việt chỉ biết cười e thẹn, ngại ngùng chia sẻ làn da của mình rất khô. Ella Trần Gia Hoa khẳng định với đàn em rằng cô vẫn rất xinh đẹp bất chấp cả thời tiết. Alin Hoàng Lệ Linh và Ella Trần Gia Hoa còn tự an ủi lẫn nhau vì nhan sắc đã đi đến tuổi xế chiều nên không thể sánh bằng Chi Pu là điều hiển nhiên. 

Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 4
 Chi Pu nhận cơn mưa lời khen của dàn tỷ tỷ.
Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 5
Các tỷ tỷ an ủi nhau khi thấy nhan sắc xinh đẹp của Chi Pu 
Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 6

 Và dù cần hay không cần đến sự hỗ trợ của son phấn, không thể phủ nhận một điều rằng nhan sắc của giọng ca "Anh ơi ở lại" vẫn xinh đẹp và quyến rũ hết nấc.

 Có thể nói, gương mặt mộc của giọng ca 9X dù vẻ rạng rỡ và hồng hào không được biểu thị rõ trong hình ảnh này, thì làn da trắng mịn không tỳ vết của Chi Pu xứng đạt nhận được điểm 10. 

Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023 - Ảnh 7
Trong làng giải trí Việt, cô nàng vốn dĩ cũng là một đối thủ đáng gờm khi so kè nhan sắc mặt mộc với các mỹ nhân khác. 

Kết quả vòng công diễn đầu tiên tại show Đạp Gió 2023 nhóm Chi Pu đứng đầu trong số tám đội thi vòng công diễn, với 853 phiếu trực tiếp tại trường quay. Nhờ vậy, bốn thành viên đều được vào thẳng vòng sau, không cần chờ kết quả xếp hạng bình chọn từ khán giả. 

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Sắc vóc của mỹ nhân cạnh tranh vị trí visual với Chi Pu trong Đạp gió 2023

Những ngày qua, chương trình Đạp Gió 2023 chính thức lên sóng những tập đầu tiên, đã chiếm trọn sự chú ý của truyền thông khi quy tụ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng. Trong đó, cái tên Trương Gia Nghê nổi bật ngay từ tập đầu tiên phát sóng với cách hành xử tinh tế và vẻ đẹp lấn át hơn 30 thí sinh còn lại.

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Từ khóa:   sao Viet Chi Pu mặt mộc

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