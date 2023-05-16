Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023

Nhan sắc của Chi Pu dù có son phấn hay không đều "không phải dạng vừa".
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Một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Chi Pu cùng các tỷ tỷ khi ở "nhà chung" tại Đạp Gió 2023 được lan truyền khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Đặc biệt nhất, phân đoạn giọng ca Đóa hoa hồng để lộ mặt mộc không trang điểm trước Ella Trần Gia Hoa, Alin Hoàng Lệ Linh và nhận lại phản ứng đầy bất ngờ.
Nữ ca sĩ Đài Loan xuýt xoa khi nhìn thấy Chi Pu cởi bỏ son phấn: "Sao em đẹp quá vậy? Tại sao? Thậm chí em không cần trang điểm vẫn xinh đẹp tuyệt vời". Ngay lập tức, đội trưởng Ella nói thêm: "Bởi vì em ấy vẫn là thiếu nữ đấy, tức ghê".
Mỹ nhân Việt chỉ biết cười e thẹn, ngại ngùng chia sẻ làn da của mình rất khô. Ella Trần Gia Hoa khẳng định với đàn em rằng cô vẫn rất xinh đẹp bất chấp cả thời tiết. Alin Hoàng Lệ Linh và Ella Trần Gia Hoa còn tự an ủi lẫn nhau vì nhan sắc đã đi đến tuổi xế chiều nên không thể sánh bằng Chi Pu là điều hiển nhiên.
Có thể nói, gương mặt mộc của giọng ca 9X dù vẻ rạng rỡ và hồng hào không được biểu thị rõ trong hình ảnh này, thì làn da trắng mịn không tỳ vết của Chi Pu xứng đạt nhận được điểm 10.
Kết quả vòng công diễn đầu tiên tại show Đạp Gió 2023 nhóm Chi Pu đứng đầu trong số tám đội thi vòng công diễn, với 853 phiếu trực tiếp tại trường quay. Nhờ vậy, bốn thành viên đều được vào thẳng vòng sau, không cần chờ kết quả xếp hạng bình chọn từ khán giả.