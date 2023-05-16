Phản ứng bất ngờ của các tỷ tỷ khi thấy Chi Pu để lộ gương mặt 'không son phấn' ở Đạp Gió 2023

Một đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Chi Pu cùng các tỷ tỷ khi ở "nhà chung" tại Đạp Gió 2023 được lan truyền khiến nhiều người hâm mộ không khỏi phấn khích. Đặc biệt nhất, phân đoạn giọng ca Đóa hoa hồng để lộ mặt mộc không trang điểm trước Ella Trần Gia Hoa, Alin Hoàng Lệ Linh và nhận lại phản ứng đầy bất ngờ.

Chi Pu và gương mặt chưa son phấn trong show Đạp Gió 2023.

Nữ ca sĩ Đài Loan xuýt xoa khi nhìn thấy Chi Pu cởi bỏ son phấn: "Sao em đẹp quá vậy? Tại sao? Thậm chí em không cần trang điểm vẫn xinh đẹp tuyệt vời". Ngay lập tức, đội trưởng Ella nói thêm: "Bởi vì em ấy vẫn là thiếu nữ đấy, tức ghê".