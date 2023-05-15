Chi Pu dạy fan Việt nói tiếng Trung cơ bản, dân tình tò mò liệu cô nàng đã cải thiện phát âm của mình?

Chi Pu đang là cái tên HOT trong và ngoài nước khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 tại Trung Quốc. Cô nàng gần đây còn khiến dân tình xôn xao khi chỉ fan nói tiếng Trung cơ bản, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu Chi Pu đã phát âm chuẩn chưa!

Chi Pu hiện là cái tên khá HOT của làng giải trí Việt khi tham gia show truyền hình Trung Quốc. Người hâm mộ nghỉ rằng cô nàng sẽ chuyên tâm gia nhập "đường đua" Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2023 nhưng không, cô nàng vẫn tích cực bay đi bay về để tham gia các hoạt động trong nước theo lịch diễn có sẵn từ trước. Chipu xinh đẹp tỏa sáng tại show truyền hình xứ Trung Nữ nghệ sĩ có dịp trở về quê nhà và tham gia sự kiện tại Hà Nội. Những ngày qua nhan sắc của Chi Pu là chủ đề được bàn tán và nhận được khen ngợi nhiều nhất tại xứ Trung. Mới đây người hâm mộ lại ngỡ ngàng trước diện mạo của Chi Pu qua cam thường quá đỗi xinh đẹp và tươi tắn, dù xuất hiện ở truyền thông quốc tế hay trong nước cô nàng đều chỉnh chu và đầy khí chất.

Nha sắc Chi Pu qua cam thường khiến người hâm mộ suýt xoa vì quá xinh đẹp Vào tối ngày 12/5. Chi Pu xuất hiện tại Hà Nội và khiến fan hâm mộ không khỏi phấn khích sau thời gian dài gặp lại cô nàng. Sau đó nhiều fan hâm mộ đã kịp ghi lại khoảnh khắc giao lưu cùng thần tượng, tại đây Chi Pu cũng đã thể hiện trình độ tiếng Trung cơ bản của mình với các bạn fan. Cụ thể nữ nghệ sĩ dạy fan một vài câu giao tiếp cơ bản như "xin chào", "cảm ơn", "bạn dễ thương quá", "tôi yêu bạn"... Song, khi được fan đề nghị chuyện phiên dịch tiếng Trung sang một số câu phức tạp hơn Chi Pu đã tỏ rõ sự bối rối. Nhiều người cho rằng cô có cải thiện về âm ngữ nhưng vẫn chưa tròn vành rõ chữ và trôi chảy lắm, cô nàng cần trau dồi nhiều hơn.

Chi Pu gây chú ý khi chỉ fan cách nói tiếng Trung cơ bản Là một cái tên đang nhận được sự chú ý của giới truyền thông Chi Pu còn nhiều lần bị ''soi'' loạt biểu cảm gây tranh cải trong show truyền hình tại xứ người. Cụ thể thời điểm kết quả được công bố, Chi Pu tỏ ra lo lắng, cô nàng đã đứng lên giậm chân, nét mặt biểu cảm bất mãn, quay lưng về phía sau khi biết đội Amber (nghệ sĩ khá thân thiết với Chi Pu trong chương trình) không thể vượt qua Tạ Nạ Hành động gây chú ý của Chi Pu tại Tỷ tỷ đạp gió rễ sóng mùa 4 với Tạ Na Hành động trên cũng nhận được sự chú ý của netizen Trung Quốc. Các ý kiến cho rằng nghệ sĩ đến từ Việt Nam biểu cảm chân thực, đúng với thực tế diễn ra, khen cô biểu cảm dễ thương. Tuy nhiên vẫn có người cho rằng đó là một điều bất lợi của cô nàng vì Tạ Nạ là minh tinh hàng đầu showbiz với hơn 100 triệu người theo dõi trên Weibo, hành động của Chi Pu có thể khiến fan của nữ minh tinh hiểu lầm là không tôn trọng tiền bối. Chi Pu đang nhận được sự quan tâm của giới truyền thông và hy vọng cô nàng sẽ làm nên chuyện tại xứ Trung

Chipu bị fan Trung 'quay xe' không thương tiếc dù trước đó rất được yêu mến, nguyên nhân là vì một MV nhạc đình đám của cô nàng Từng nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả trong nước, Chipu vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi giấc mơ được công nhận là ca sĩ tại xứ người, tuy nhiên ''đời không như là mơ'' khi cô bất ngờ bị fan Trung 'quay xe'

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-pu-day-fan-viet-noi-tieng-trung-co-ban-dan-tinh-to-mo-lieu-co-nang-da-cai-thien-phat-am-cua-minh-581775.html