Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm

Sao Việt 14/05/2023 11:46

Không quá lộng lẫy hay cầu kì như thường thấy, Angela Phương Trinh đã từng có màn xuất hiện đáng chú ý tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 69.

Lần đầu đến với thảm đỏ Cannes năm 2016, Angela Phương Trinh và ê-kíp lên đường sang Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 69. Phương Trinh chọn trang phục làm từ lụa và đậm tinh thần Á Đông. Nữ diễn viên Mùi Ngò Gai đã có sự xuất hiện làm nức lòng khán giả trong nước khi lựa chọn bộ trang phục đậm chất văn hóa dân tộc Việt Nam.

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 1
Cô diện váy yếm họa tiết in thêu tỉ mỹ họa tiết tranh Đông Hồ, đầu đội mấn đầy duyên dáng.

 

 

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 2
Bộ váy thêu tranh Đông Hồ đậm đà bản sắc dân tộc của Angela Phương Trinh nhanh chóng lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế. 

 Dù có thể không ai biết tên của cô, chẳng ai biết cô tới từ đâu, nhưng Angela đã thực sự làm tốt vai trò của mình khi tới Cannes để giới thiệu về văn hóa Việt Nam trong 8 giây xuất hiện đắt giá này.

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 3
 Angela đã thực sự làm tốt vai trò của mình khi tới Cannes để giới thiệu về văn hóa Việt Nam trong 8 giây xuất hiện đắt giá này.

 

 

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 4
Họa tiết "Vinh hoa" trong tranh dân gian Đông Hồ được thêu tỉ mỉ, phối cùng mấn đội đầu cách điệu và ví cầm tay hình chú chim đính đá.

Mặc dù bị chế giễu chỉ là khán giả đi xem phim "vô danh" ở Cannes - nơi dập dìu những tài tử giai nhân nổi tiếng bậc nhất thế giới - nhưng Angela Phương Trinh đã tạo được ấn tượng tốt trên thảm đỏ. 

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 5
Đây là một thiết kế trong BST "Viên Mãn" của nhà thiết kế Thủy Nguyễn.

 Trong một video được đăng tải trên trang web chính thức của Cannes, quay hình toàn bộ quá trình thảm đỏ của các sao tới dự lễ ra mắt "Julieta", Angela Phương Trinh đã có 8 giây tỏa sáng may mắn trên thảm đỏ sự kiện lớn này. 

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 6
Angela Phương Trinh rạng rỡ trước ống kính phóng viên trên đường phố Pháp.

Thời điểm Angela Phương Trinh đi thảm đỏ, may mắn thay lại đúng lúc ít người nhất. Angela có thể thoải mái tạo dáng và những khán giả bên cạnh vẫn lác đác đi vào khu vực chiếu phim. 

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 7
Angela Phương Trinh đã nổi bật trên thảm đỏ Cannes và chúng ta tự hào về điều đó

 

Mang tranh Đông Hồ lên thảm đỏ LHP Cannes và 8 giây 'hào quang rực rỡ' của Angela Phương Trinh cách đây 7 năm - Ảnh 8
Angela Phương Trinh đã tạo được ấn tượng tốt trên thảm đỏ

 

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Từ khóa:   sao viet #Angela Phương Trinh LHP Cannes

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