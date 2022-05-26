Xuất hiện lần đầu tiên tại thảm đỏ LHP Cannes 2022: Hương Giang diện váy lộng lẫy tựa công chúa, lên tiếng trước thông tin bị truyền thông ngó lơ

Xuất hiện tại tối 25/5 tại LHP Cannes - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Nguyễn Hương Giang khiến người hâm mộ phấn khích vì diện váy lộng lậy, rạng rỡ và xinh hết phần thiên hạ!

Tối 25/5 vừa qua, Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Hương Giang đã xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "The Stars At Noon" với tư cách khách mời của đối tác kinh doanh. Tại đây, nàng hậu diện chiếc váy trắng bằng lụa có phần tùng to. Được biết, đây là trang phục do NTK Linh San thực hiện, lấy cảm hứng từ Công nương Diana, thiết kế này toát lên phong cách thanh lịch, gợi cảm nhưng cũng không kém phần kín đáo và tinh tế đúng chuẩn một nàng hậu sải bước trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh. Hương Giang rạng rỡ cùng thần thái tự tin xuất hiện tại LHP Cannes 2022 (FBNV) Người đẹp diện trang phục của NTK Linh San, sang trọng, lịch lãm, toát lên vẻ đẹp quyến rũ Hương Giang xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022 trong phong thái tự tin, rạng rỡ. Dù xuất hiện với vài giây ngắn ngủi nhưng Hương Giang vẫn nổi bật và có màn tương tác chuyên nghiệp cùng các nhiếp ảnh gia quốc tế.

Hương Giang tại thảm đỏ LHP Cannes 2022 trong ống kính của các nhiếp ảnh gia quốc tế (FBNV) Tuy nhiên, trước thông tin người đẹp không được săn đón tại thảm đỏ LHP Cannes vừa qua, Hương Giang đã đăng tải những dòng chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình: "Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui.

Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim 'Stars At Noon', Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ. Cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người ạ". Hình ảnh lộng lẫy của nàng hậu trong LHP Cannes 2022 Hương Giang được biết đến khi tham gia Vietnam Idol 2012 (Top 4). Năm 2018, người đẹp xuất sắc đăng quang Miss International Queen - Hoa hậu chuyển giới Quốc Tế. Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục sự nghiệp ca hát, đóng phim, tham gia các chương trình truyền hình thực tế

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