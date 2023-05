Xuất hiện lần đầu tiên tại thảm đỏ LHP Cannes 2022: Hương Giang diện váy lộng lẫy tựa công chúa, lên tiếng trước thông tin bị truyền thông ngó lơ

Tối 25/5 vừa qua, Hoa hậu chuyển giới Quốc tế Hương Giang đã xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim "The Stars At Noon" với tư cách khách mời của đối tác kinh doanh. Tại đây, nàng hậu diện chiếc váy trắng bằng lụa có phần tùng to. Được biết, đây là trang phục do NTK Linh San thực hiện, lấy cảm hứng từ Công nương Diana, thiết kế này toát lên phong cách thanh lịch, gợi cảm nhưng cũng không kém phần kín đáo và tinh tế đúng chuẩn một nàng hậu sải bước trên thảm đỏ danh giá nhất hành tinh.

Hương Giang rạng rỡ cùng thần thái tự tin xuất hiện tại LHP Cannes 2022 (FBNV)

Người đẹp diện trang phục của NTK Linh San, sang trọng, lịch lãm, toát lên vẻ đẹp quyến rũ

Hương Giang xuất hiện trên thảm đỏ Cannes 2022 trong phong thái tự tin, rạng rỡ. Dù xuất hiện với vài giây ngắn ngủi nhưng Hương Giang vẫn nổi bật và có màn tương tác chuyên nghiệp cùng các nhiếp ảnh gia quốc tế.