Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập

Nữ diễn viên cho biết cô vừa ra Đà Nẵng dự một sự kiện. Em gái Angela Phương Trinh tên Phương Trang (trái) sinh năm 1996, kém cô một tuổi.

Mới đây, Angela Phương Trinh chia sẻ khoảnh khắc cực xinh đẹp bên em gái Phương Trang trong một sự kiện tại Đà Nẵng. Sau thời gian tu tập, ăn chay trường, hai chị em nhà Angela Phương Trinh được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Vẻ đẹp của Angeal Phương Trinh và Phương Trang được ví như Thúy Kiều - Thúy Vân.

Angela Phương Trinh chia sẻ: "Tôi và em gái ra Đà Nẵng dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập salon tóc của bác Khánh Vĩnh Hoàng. Cả gia đình tôi gần 10 năm nay được bác chăm sóc tóc cho".

Angela Phương Trinh cũng thăng hạng nhan sắc

Em gái Angela Phương Trinh dành nhiều thời gian tu tập Phật pháp, làm việc trong quán chay của gia đình và tham gia hoạt động công ích. Khác với hình ảnh gợi cảm trước đây, hiện cô ăn mặc kín đáo và giản dị

Cả hai đẹp bất phân thắng bại

Được khen có nước da đẹp, tràn đầy sức sống, Phương Trang cho biết cô khỏe mạnh và hạnh phúc nhờ ăn chay trường. Cô đã ăn chay được 4 năm và dự định áp dụng chế độ ăn uống không thịt động vật suốt đời.

Cô cũng tham gia nhiều khóa thiền giúp tâm trí được thư giãn, thoải mái. Có lẽ đây là yếu tố chính giúp làn da và cả nhan sắc của cô luôn rạng rỡ.

Đặc biệt, em gái Angela Phương Trinh còn khiến nhiều người bất ngờ khi trong suốt 4 năm qua cô nói không với rượu bia và duy trì chế độ sinh hoạt khoa học khi không ra ngoài sau 7h tối.

Chị em nữ diễn viên gặp gỡ vợ chồng Hiền Mai trong sự kiện tại miền Trung

Phương Trang không hoạt động nghệ thuật, hiện kinh doanh thực phẩm chay đóng gói, nhang trầm, chuỗi vòng đeo tay. Cô cũng yêu thích thời trang, làm đẹp, có nhiều điểm chung với chị ruột.