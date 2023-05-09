Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập

Hậu trường 09/05/2023 18:23

Xuất hiện cùng chị gái, em gái Angela Phương Trình khoe nhan sắc không hề thua kém chị gái.

Mới đây, Angela Phương Trinh chia sẻ khoảnh khắc cực xinh đẹp bên em gái Phương Trang trong một sự kiện tại Đà Nẵng. Sau thời gian tu tập, ăn chay trường, hai chị em nhà Angela Phương Trinh được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Vẻ đẹp của Angeal Phương Trinh và Phương Trang được ví như Thúy Kiều - Thúy Vân.

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 1
Cả 2 diện trang phục và kiểu tóc cũng như lối trang điểm giống nhau

Nữ diễn viên cho biết cô vừa ra Đà Nẵng dự một sự kiện. Em gái Angela Phương Trinh tên Phương Trang (trái) sinh năm 1996, kém cô một tuổi.

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 2
Hai chị em chụp ảnh cùng nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Khánh Vĩnh Hoàng

Angela Phương Trinh chia sẻ: "Tôi và em gái ra Đà Nẵng dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập salon tóc của bác Khánh Vĩnh Hoàng. Cả gia đình tôi gần 10 năm nay được bác chăm sóc tóc cho". 

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 3
Chị em Angela Phương Trinh đồng điệu với váy đôi sát nách gam vàng, tôn làn da trắng cùng phong cách dịu dàng, nữ tính.

 

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 4
Angela Phương Trinh cũng thăng hạng nhan sắc

 Em gái Angela Phương Trinh dành nhiều thời gian tu tập Phật pháp, làm việc trong quán chay của gia đình và tham gia hoạt động công ích. Khác với hình ảnh gợi cảm trước đây, hiện cô ăn mặc kín đáo và giản dị

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 5
Cả hai đẹp bất phân thắng bại

Được khen có nước da đẹp, tràn đầy sức sống, Phương Trang cho biết cô khỏe mạnh và hạnh phúc nhờ ăn chay trường. Cô đã ăn chay được 4 năm và dự định áp dụng chế độ ăn uống không thịt động vật suốt đời. 

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 6

 Cô cũng tham gia nhiều khóa thiền giúp tâm trí được thư giãn, thoải mái. Có lẽ đây là yếu tố chính giúp làn da và cả nhan sắc của cô luôn rạng rỡ.

 Đặc biệt, em gái Angela Phương Trinh còn khiến nhiều người bất ngờ khi trong suốt 4 năm qua cô nói không với rượu bia và duy trì chế độ sinh hoạt khoa học khi không ra ngoài sau 7h tối.

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 7
Chị em nữ diễn viên gặp gỡ vợ chồng Hiền Mai trong sự kiện tại miền Trung

 Phương Trang không hoạt động nghệ thuật, hiện kinh doanh thực phẩm chay đóng gói, nhang trầm, chuỗi vòng đeo tay. Cô cũng yêu thích thời trang, làm đẹp, có nhiều điểm chung với chị ruột.

Chị em Angela Phương Trinh diện váy đôi dự sự kiện, nhan sắc thăng hạng sau thời gian ăn chay, tu tập - Ảnh 8
Làn da trong veo của Phương Trang khiến bao người mơ ước. 

 

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông

Angela Phương Trinh khoe ảnh tập gym, CĐM ngã ngửa trước hình thể lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém đàn ông

Angela Phương Trinh khoe ảnh mới lên trang cá nhân, nữ viên viên khiến dân tình ngỡ ngàng khi xuất hiện với bờ vai rộng, vạm vỡ, lực điền không kém cạnh đấng mày râu.

Xem thêm
Từ khóa:   Angela Phương Trinh em gái Angela Phương Trinh Em gái Angela Phương Trinh ăn chay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi