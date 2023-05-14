'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng

Sao Việt 14/05/2023 11:21

Mới đây, trên trang cá nhân của các con mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh cậu út Leon với dòng trạng thái hé lộ sự thay đổi của con trai khi gần bước sang tuổi lên 3.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là cặp đôi đẹp nhất và cũng giàu có nhất nhì trong showbiz Việt. Không chỉ là nữ hoàng giải trí đắt sô, Hồ Ngọc Hà còn là một doanh nhân thành đạt. Đến nay, cả 2 đã có 2 con nhưng khán giả vẫn chưa thấy một đám cưới như trong mơ của họ.

'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng - Ảnh 1
"Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc cô tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ

Mới đây, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Út cưng càng ngày càng ngọt ngào đáng yêu, hiểu chuyện. Mẹ Hà nhờ ra bãi cỏ ngồi cho mẹ xin tấm hình. Cỏ chích đau mà vẫn ráng cười cho mẹ vui. Bây giờ Út không đòi bế nữa vì Út biết mọi người thấy nặng. Ghét gì đâu".

'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà tiết lộ con trai út Leon ngày càng hiểu chuyện

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự thích thú trước màn thay đổi đặc biệt này của cậu út nhà Hồ Ngọc Hà. Ai theo dõi nhà Hồ Ngọc Hà thì đều biết cậu út Leon so với chị gái Lisa điềm đạm và hiền lành thì có phần quậy hơn hẳn. Đặc biệt mỗi lần Leon khóc hay hét lớn thì đều khiến mọi người choáng váng.

Trước đó, tối ngày 8/5, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, bé Leon đã chạy lại và yêu cầu: "Mẹ không được nói chuyện nữa". Ngay khi nghe thấy yêu cầu của con trai, Hồ Ngọc Hà đã lập tức đồng ý và hài hước chia sẻ: "Oke. Mẹ Hà sẽ tắt live theo yêu cầu. Con trai kì nha, hôm qua họp báo thì bảo mẹ ơi đi về, hôm nay livestream thì bảo mẹ đừng nói nữa. Alo, là fan chưa hay là antifan".

Cuộc trò chuyện giữa Hồ Ngọc Hà và bé Leon đã khiến netizen rần rần vì đáng yêu: "Bé đáng yêu quá", "Dễ thương quá chừng"...

'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng - Ảnh 3
'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng - Ảnh 4
Bé Leon khiến dân tình cười ngả nghiêng vì giọng nói đáng yêu và biểu cảm hài hước
'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng - Ảnh 5
Cậu út Leon ngày trước thường có những màn khóc thét khiến bố mẹ choáng váng

 

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Từ khóa:   Leon Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Hồ Ngọc Hà

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