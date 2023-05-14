'Thánh meme' nhà Hà Hồ thay đổi chóng mặt, khiến netizen choáng váng

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là cặp đôi đẹp nhất và cũng giàu có nhất nhì trong showbiz Việt. Không chỉ là nữ hoàng giải trí đắt sô, Hồ Ngọc Hà còn là một doanh nhân thành đạt. Đến nay, cả 2 đã có 2 con nhưng khán giả vẫn chưa thấy một đám cưới như trong mơ của họ.

"Bây giờ cũng không biết phải làm đám cưới như thế nào. Làm một cái đám cưới nhỏ thì không ổn mà làm to thì cũng không xong. Đó là lý do dù Kim Lý đã nhiều lần hối thúc cô tổ chức một tiệc đám cưới nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự" - Hồ Ngọc Hà chia sẻ

Mới đây, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Út cưng càng ngày càng ngọt ngào đáng yêu, hiểu chuyện. Mẹ Hà nhờ ra bãi cỏ ngồi cho mẹ xin tấm hình. Cỏ chích đau mà vẫn ráng cười cho mẹ vui. Bây giờ Út không đòi bế nữa vì Út biết mọi người thấy nặng. Ghét gì đâu".