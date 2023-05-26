Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường'

Loạt hình ảnh của Chi Pu dưới ống kính của "team qua đường" xứ Trung được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nữ ca sĩ diện trang phục màu đen với hoạ tiết ren xuyên thấu, khoe trọn vòng eo con kiến thon gọn. Bên cạnh đó, làn da trắng cùng visual xinh đẹp, rạng rỡ của Chi Pu cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Không những thế, nữ ca sĩ cũng nhiệt tình tạo "7749 biểu cảm" đáng yêu và nhí nhố dưới góc ảnh của netizen xứ Trung.

Cô ghi điểm bởi tính cách đáng yêu, thân thiện và phong thái tự tin.

Được biết, Chi Pu kết thúc buổi luyện tập cho đêm công diễn thứ 2 và được fan hâm mộ đứng chờ để được gặp cô dù tối muộn. Cô nàng cũng nhiệt tình giao tiếp với fan hâm mộ cùng loạt biểu cảm đáng yêu.

Mỹ nhân Việt không ngần ngại tạo loạt biểu cảm đáng yêu.

Màn trình diễn ca khúc Rosemary - Châu Kiệt Luân của Chi Pu cùng Lưu Nhã Sắt và Cung Lâm Na tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đang rất được khán giả mong đợi. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng được xem khả năng dẫn dắt khi làm đội trưởng cùng với phần đu người trên dây của mỹ nhân 9x.