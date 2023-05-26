Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường'

Sao Việt 26/05/2023 13:40

Kể từ sau 2 phần trình diễn tại Đạp Gió 2023, là cái tên Chi Pu được người hâm mộ cả Trung lẫn Việt hết sức quan tâm.

Loạt hình ảnh của Chi Pu dưới ống kính của "team qua đường" xứ Trung được chia sẻ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nữ ca sĩ diện trang phục màu đen với hoạ tiết ren xuyên thấu, khoe trọn vòng eo con kiến thon gọn. Bên cạnh đó, làn da trắng cùng visual xinh đẹp, rạng rỡ của Chi Pu cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Không những thế, nữ ca sĩ cũng nhiệt tình tạo "7749 biểu cảm" đáng yêu và nhí nhố dưới góc ảnh của netizen xứ Trung. 

Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 1

Nữ ca sĩ diện phong cách trẻ trung và nhan sắc rạng ngời 

Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 2
Cô ghi điểm bởi tính cách đáng yêu, thân thiện và phong thái tự tin.

Được biết, Chi Pu kết thúc buổi luyện tập cho đêm công diễn thứ 2 và được fan hâm mộ đứng chờ để được gặp cô dù tối muộn. Cô nàng cũng nhiệt tình giao tiếp với fan hâm mộ cùng loạt biểu cảm đáng yêu.

Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 3
Mỹ nhân Việt không ngần ngại tạo loạt biểu cảm đáng yêu.

Màn trình diễn ca khúc Rosemary - Châu Kiệt Luân của Chi Pu cùng Lưu Nhã Sắt và Cung Lâm Na tại Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 đang rất được khán giả mong đợi. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng được xem khả năng dẫn dắt khi làm đội trưởng cùng với phần đu người trên dây của mỹ nhân 9x. 

Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 4
Cô diện chiếc quần khoe khéo nội y của thương hiệu Vera do chính Chi Pu sáng lập. 

Mới đây, cư dân mạng còn rần rần chia sẻ loạt ảnh chụp lén Chi Pu trong thời gian tham gia sự kiện Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Dù chất lượng ảnh thấp, được chụp bằng camera thường nhưng chân dài sinh năm 1993 vẫn tỏa sáng. Nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng thon gọn qua camera thường. 

Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 5
Tạo hình và sắc vóc của Chi Pu khiến mạng xã hội xứ Trung đứng ngồi không yên. 
Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 6
Cô nàng được nhiều người quan tâm khi tham gia show Trung Quốc.

 Sau màn trình diễn Đóa hoa hồng và See tình, lượng người hâm mộ mỹ nhân Việt Nam càng dâng cao, sự bùng nổ về nhan sắc và phong cách tự tin là điều khiến mọi người dành tình cảm cho Chi Pu.

Chi Pu bùng nổ nhan sắc ở xứ tỷ dân dưới ống kính 'người qua đường' - Ảnh 7
Màn trình diễn của Chi Pu - Cung Lâm Na - Lưu Nhã Sắt đang rất được mong đợi. 
Vì sao Chi Pu vượt qua Trương Gia Nghê để thành đội trưởng Đạp gió 2023?

Vì sao Chi Pu vượt qua Trương Gia Nghê để thành đội trưởng Đạp gió 2023?

Ella đã đặt niềm tin vào Chi Pu thay vì Trương Gia Nghê trong tập 3 Đạp gió 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Viêt Chi Pu Đạp Gió 2023

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm